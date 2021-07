Wer auf der Suche nach einem neuen Handy ist, aber nicht allzu tief ins Portemonnaie greifen will, kann jetzt bei Amazon fündig werden. Dort gibt es das Moto G30 von Traditionshersteller Motorola, das zum Preis von rund 140 Euro eine starke Ausstattung bietet.

Amazon verkauft Moto G30 für 139,99 Euro

Muss es immer das teure 1.000-Euro-Handy sein? Viele Menschen haben gar kein Interesse am technischen Schnickschnack, mit denen sich Samsung, Apple und Co. jährlich übertrumpfen wollen. Sie suchen ein grundsolides Smartphone für den Alltag. Das Moto G30 passt hier wie die Faust aufs Auge und ist aktuell bei Amazon für 139,99 Euro erhältlich – 40 Euro günstiger als sonst.

Trotz des geringen Preises müssen Käufer aber kaum nennenswerte Einschnitte bei der Ausstattung machen:

6,5-Zoll-Display mit 1.600 x 700 Pixeln (LCD, 90 Hz)

Achtkern-Prozessor (Snapdragon 662) mit bis zu 2,0 GHz

4 GB RAM

128 GB Speicher (erweiterbar)

Vierfach-Kamera mit bis zu 64 MP

11-MP-Frontkamera

5000-mAh-Akku (inkl. Schnellladen)

Android 11

Wasserabweisendes Design

Vor allem das 90-Hz-Display sticht ins Auge, das in Kombination mit dem Snapdragon-662-Prozessor für eine flotte Alltagsperformance sorgen sollte. Auch der große Akku mit 5.000 mAh ist in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit. Einen ganzen Arbeitstag, je nach Nutzung vielleicht sogar zwei, sollte das Moto G30 damit schon durchhalten. Allenfalls die etwas niedrige Auflösung des Displays ist ein kleines Haar in der Suppe, zu diesem Preis kann man da aber beide Augen zudrücken.

Passt dein Tarif noch zu dir? In diesem Video verraten wir es:

Für wen lohnt sich das Motorola-Handy?

Bleibt die Frage: Wer sollte sich das Moto G30 kaufen? Wir meinen: Das Moto G30 ist ein grundsolides Handy für den Alltag. WhatsApp, Surfen im Web, E-Mails, das ein oder andere Casual Game – dafür eignet sich das Motorola-Handy exzellent. Zum Preis von 139,99 Euro kann man hier wenig falsch machen. Zumal Käufer auch noch ein Schutzcover gratis erhalten und somit nicht nochmal für ein Case oder eine Hülle zusätzlich zahlen müssen.