Heizen wird immer teurer. Wer dann im wechselnden Aprilwetter vergisst, das Thermostat nach einem kalten Abend wieder runterzudrehen, kann schnell mal umsonst heizen – und zahlen. Bei Amazon im Angebot befindet sich nun ein smartes Heizkörperthermostat, das die Heizung nicht nur automatisiert regelt, sondern auch Heizkosten insgesamt senken kann.

Amazon verkauft smartes Heizkörperthermostat besonders günstig

Richtig Geld sparen könnt ihr, wenn ihr etwas genauer auf euer Verhalten beim Heizen achtet. Mit eurem Smartphone oder Tablet könnt ihr eure Heizungen sogar einfach per App steuern. Das ist sowohl praktisch als auch hilfreich beim Geld sparen. Amazon hat so eine Smart-Home-Lösung aktuell im Angebot. Das smarte Heizkörperthermostat von tado gibt es für 79,99 Euro. Das sind 60 Euro unter dem UVP. Günstiger ist das Starter-Kit aktuell nicht zu bekommen.

tado° smartes Heizkörperthermostat Statt 139,99 Euro UVP: Smartes Heizkörperthermostat. Wifi Starter Kit V3+, inklusive 1x Thermostat für Heizung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.04.2022 12:48 Uhr

Was kann das smarte Heizkörperthermostat von tado?

Mit den tado Smart-Devices könnt ihr eure Heizung von überall aus mit der tado-App steuern. Diese hilft auf verschiedene Arten: Ist die Heizung noch angeschaltet, obwohl niemand zu Hause ist oder ihr ein Fenster offen gelassen habt, erinnert die App per Push-Nachricht daran, die Heizung herunter zu drehen.

Des Weiteren könnt ihr für jeden Raum individuelle Zeitpläne erstellen, um zu jeder Zeit die perfekte Raumtemperatur zu haben. Natürlich könnt ihr per Kurzbefehl die Thermostate auch spontan komplett an- oder ausschalten. Das smarte Device passt auf die meisten Heizkörper mit thermostatischen Heizkörperventilen. Doch nicht nur die Temperatur lässt sich ideal regeln, auch die Raumluft kann analysiert werden. Wenn die Qualität der Raumluft abnimmt oder die Luft zu feucht ist und Schimmel droht, könnt ihr per App benachrichtigt werden.

Wer sich um wirklich gar nichts mehr selbst kümmern möchte was die Heizung betrifft kann optional den Auto Assist für 2,99 Euro im Monat abonnieren für noch mehr Automatisierungen.

Wie ihr sonst noch Heizkosten einsparen könnt, erfahrt ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).