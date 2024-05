Bei Coolblue bekommt ihr Fernseher, Soundbars und Grills zu Spottpreisen im Angebot

Bei Coolblue könnt ihr im Rahmen ihrer EM-Angebote gerade einige Schnäppchen in Sachen Smart-TVs, Soundbars und sogar Grills finden. Wir zeigen euch die besten Angebote auf einen Blick.

Zur EM 2024: Sichert euch starke Rabatte bei Coolblue

Coolblue hat sich im Rahmen der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft etwas ganz Besonderes einfallen lassen und reduziert viele Produkte aus unterschiedlichen Bereichen teilweise stark (zur Aktion). So könnt ihr euch bestens auf das nächste Spiel vorbereiten und zum Beispiel 4K-Fernseher, Soundbars und Grills zu Sparpreisen sichern.

Anzeige

Coolblue verspricht eine Lieferung am nächsten Werktag, die, sofern sie mit DHL ausgeliefert werden kann, immer kostenlos ist.

Anzeige

Neuer Fernseher für EM 2024 gesucht? Bei Coolblue werdet ihr fündig

Mit dem Samsung GU43CU8589 (2023) Fernseher könnt ihr die Fußball-EM 2024 in einer beeindrucken Bildqualität erleben. Der 43-Zoll-Bildschirm dieses Modells bietet eine 4K-UHD-Auflösung, die auch kleinste Details scharf und klar darstellt. Bei Coolblue bekommt ihr ihn im Rahmen der EM-Angebote für nur 499 Euro statt 849 Euro (hier ansehen) im Angebot.

Samsung GU43CU8589 (2023) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2024 12:11 Uhr

Dank des Tizen-Betriebssystems genießt ihr eine große Auswahl an Streaming-Apps, wie DAZN, die euch eine grenzenlose Vielfalt an Inhalten bieten. Das übersichtliche Menü ermöglicht eine einfache und schnelle Navigation. Der Samsung-TV unterstützt die HDR10 und HDR10+ Formate, wodurch Farbtöne und Helligkeitsstufen optimal angepasst werden. Dies resultiert in kontrastreichen Bildern mit satten Farben und beeindruckenden Helligkeitsstufen. Der Crystal-4K-Prozessor verbessert zudem die Qualität selbst schlechter Bildquellen, sodass ihr immer in den Genuss einer hervorragenden Bildqualität kommt.

Anzeige

Ein kleiner Nachteil dieses Modells ist die Bildwiederholfrequenz von 50 Hertz. Diese kann bei sehr schnellen Bewegungen, wie bei actiongeladenen Filmszenen oder schnellen Rennspielen zu leichten Unschärfen führen. Dennoch bietet dieser Samsung ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine gute Wahl für alle, die Wert auf Bildqualität und vielseitige Unterhaltung legen.

EM-Aktion bei Coolblue: Weitere Top-Angebote zu Schnäppchenpreisen

Coolblue hat aber noch viele weitere spannende Angebote passend zur EM 2024 im Angebot. Egal ob ihr noch einen Grill, eine Soundbar oder eine Dockingstation für die passenden Anschlüsse sucht, hier werdet ihr fündig. Wir haben uns umgesehen und zeigen euch folgend ein paar der besten Deals der Aktion auf einen Blick.

Weber Master Touch GBS E-5750 57 cm Schwarz Statt 319 €: Der Weber Grill ist ein vielseitiger Holzkohlegrill mit dem Gourmet BBQ System. Dank des One-Touch-Systems wird die Asche einfach entfernt. Die Grillfläche reicht für bis zu 12 Personen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2024 12:11 Uhr

Boretti Ceramica Large Statt 1.549 €: Der Boretti Ceramica Large ist ideal für schnelles Grillen oder langsames Garen. Mit seiner großen Grillfläche können Mahlzeiten für bis zu 10 Personen zubereitet werden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2024 12:13 Uhr

Bose Smart Soundbar 600 Home Cinema Set Schwarz Statt 1.449,95 €: Tauche mit dem Bose Smart Soundbar 600 in deine Lieblingsfilme ein. Dolby Atmos sorgt Bose TrueSpace für immersiven Raumklang und der Subwoofer liefert tiefe Bässe. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2024 12:18 Uhr

BlueBuilt 8-in-1 HDMI Dockingstation mit USB-C Statt 79,99 €: Mit der BlueBuilt 8-in-1 HDMI Dockingstation mit USB-C erweiterst du deinen Laptopbildschirm auf 4K bei 60 Hertz. Sie bietet zahlreiche Anschlüsse für Peripheriegeräte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2024 12:20 Uhr

Alle Coolblue-Angebote zur EM 2024 findest du auf folgender Aktionsseite.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.