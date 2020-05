Bildquelle: ProfiCook

Wer sich einen anständigen Gasgrill auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten stellen möchte, der kann aktuell bei Lidl zuschlagen. Dort gibt es für kurze Zeit einen großen Gasgrill mit vier Brennern, einer zusätzlichen Kochstelle und einem Grillrost aus Gusseisen.

Bei Lidl: ProfiCook-Gasgrill für 249 Euro

Originalartikel:

Der Sommer steht vor der Tür und damit genau die richtige Zeit wieder mit dem Grillen zu beginnen. Schon jetzt laden die Temperaturen dazu ein, den Grill anzufeuern. Wer keinen Grill hat, könnte sich bei Lidl den ProfiCook-Gasgrill für nur 249 Euro kaufen, der offiziell am 28. Mai 2020 in den Verkauf geht. Dieser überzeugt mit vielen Features, die sonst nur viel teurere Gasgrills zu bieten haben. Dazu zählen vier Brenner in der Grillkammer aus doppelwandigem Edelstahl, die eine optimale Hitzeverteilung ermöglichen. An der rechten Außenseite ist zudem eine Kochstelle mit einem fünften Brenner verbaut, mit dem sich leckere Soßen zubereiten lassen. Im Gegensatz zu anderen günstigen Grills besitzt der ProfiCook ein Grillrost aus Gusseisen, das die Hitze besser speichert und ein schönes Muster hinterlässt.

Zum Angebot bei Lidl

Im Deckel des ProfiCook-Gasgrills befindet sich ein Thermometer, um die Temperatur in der Grillkammer im Blick behalten zu können. Die Brenner lassen sich einzeln regeln, sodass die richtige Temperatur für das jeweilige Grillgut eingestellt werden kann. Die Ablage auf der linken Seite ist nicht nur sehr praktisch, sondern lässt sich auch abklappen. Für den Transport sind vier Rollen verbaut. Zwei davon lassen sich arretieren, sodass der Grill sicher steht. Unter dem Grill findet man Platz für eine Gasflasche, die hinter einer Doppeltür aus Edelstahl versteckt werden kann. Eine 5-kg-Gasflasche passt dort rein.

Diese Grill-Gadgets muss man haben:

Bilderstrecke starten (19 Bilder) Die besten Grill-Gadgets für den Sommer

Lohnt sich der Kauf des günstigen ProfiCook-Gasgrills?

Die Bewertungen bei Lidl aber auch bei anderen Händlern, die diesen Gasgrill zu einem höheren Preis verkaufen, sind ziemlich gut. Allein der Aufbau wird oft kritisiert, da er sehr lange dauert und die Anleitung relativ kompliziert wirkt. Ansonsten zeigen sich die Käufer sehr zufrieden von der Leistung – besonders bei dem Preis.

Zum Angebot bei Lidl

Natürlich muss bei einem Preis von 250 Euro hier und da am Material gespart werden. Wer das nicht will, muss zu einem Premium-Gerät für doppelt so viel Geld greifen. Ansonsten ist der ProfiCook-Gasgrill eine gute Wahl. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, kann unsere Kaufberatung durchlesen.