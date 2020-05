Bildquelle: Lidl

Jetzt klettern die Temperaturen wieder – Zeit, Speis und Trank ins Kühle zu bringen. Für Unterwegs und im Garten eignet sich da eine Kühlbox. Die gibt’s derzeit richtig günstig bei Lidl im Onlineshop.

Bei Lidl: Vollelektrische Kühlbox für nur 39,99 Euro

Die vollelektrische Kühlbox von Lidl hört auf den Namen „CRIVIT CEK 29“ und ist derzeit für nur 39,99 Euro im Onlineshop des Discounters zu haben. Ein direkter Preisvergleich fällt zunächst schwer, handelt es sich doch um eine exklusive Eigenmarke. Allerdings kosten vergleichbare Kühlboxen meist mehr, zum Beispiel dieses Modell bei Amazon – bietet weniger Platz, ist aber sogar noch etwas teurer.

Apropos Platz, davon hat die Kühlbox reichlich – ganze 30 Liter Fassungsvermögen. „Umgerechnet“ bedeutet dies laut Hersteller 6 Stück 1,5- bzw. 2-Liter-Flaschen stehend beziehungsweise 36 Dosen (0,33 Liter). Die Box besitzt auch gleich zwei Stromanschlüsse: 230 Volt für die normale Steckdose und einen 12-V-Zigarettenanzünder für die Energieversorgung im Auto, beide Kabel können für den Transport leicht verstaut werden. Damit schafft die Box eine Kühlung bis zu 20 Grad unter Umgebungstemperatur. Die Box kann übrigens nicht nur kühlen, legt man den Schalter um, wird gewärmt auf circa 65 Grad. Die Box erfüllt also auch in der kalten Jahreszeit ihren Dienst. Der Stromverbrauch hält sich dabei noch in Grenzen, denn es reicht zur Energieeffizienzklasse A+++.

Übrigens: Es geht auch gänzlich ohne Strom. Wer normale Kühlpacks (nicht im Lieferumfang) verwendet, nutzt das Gerät einfach als klassische Kühlbox – die dicken Isolierwände garantieren die Funktion.

Lohnt ich der Kauf der Lidl- Kühlbox?

Die Bewertungen der Kunden im Lidl-Shop sprechen für sich – nahezu volle Punktzahl. Und auch der Autor dieser Zeilen kann dies bestätigen, denn die Box ist bei Lidl schon ein echter Klassiker und es gab sie so ähnlich in den letzten Jahren immer wieder zu kaufen.

Unsereiner nutzt die Kühlbox beispielsweise zum „Frischfleisch-Transport“ – die Kühlkette bleibt so erhalten, auch wenn der Einkauf mal wieder etwas länger dauert. Praktisch und dabei noch nicht mal teuer.