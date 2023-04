Für die Umwelt und den Geldbeutel: Wassersparen lohnt sich gleich zweifach. Mit der richtigen Technik klappt das auch kinderleicht und ohne Komfortverlust. Bei Netto ist aktuell ein Dusch-Helfer für 9,99 Euro erhältlich, der schon in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ für Furore gesorgt hat. Um bis zu 50 Prozent soll der Wasserverbrauch so gesenkt werden.

Duschen kann ein teures Vergnügen sein. Denn jeder verbrauchte Liter muss zuerst erhitzt werden. In Zeiten explodierender Strom- und Gaspreise kann das schnell ins Geld gehen. Da kommt ein Angebot bei Netto gerade recht.

Netto verkauft Dusch-Wassersparer aus „Die Höhle der Löwen“ für 9,99 Euro

Bei Netto gibt es einen Wassersparer für die Dusche für kleines Geld. (Bildquelle: Netto/Puregreen)

Der Discounter bietet aktuell den Wassersparer von Puregreen für 9,99 Euro an (bei Netto ansehen). Laut Hersteller passt das kleine Helferlein (Abmessungen 25 x 25 mm) auf nahezu alle Duscharmaturen und Kopfbrausen und soll den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent reduzieren.

Einen Komfortverlust müssen Käufer nicht fürchten, denn Puregreen spricht von einem „gleichbleibendem Duschgefühl.“ Möglich macht das eine spezielle Verwirbelungsdüse innerhalb des Wassersparers, die dem Wasserstrahl Luft beimischt. Im Vergleich zu einer Standardduschbrause, die im Schnitt 15 Liter Wasser pro Minute verbraucht, soll der Verbrauch so um die Hälfte reduziert werden.

Bekannt ist der Wassersparer aus „Die Höhle der Löwen.“ 2021 haben die beiden Unternehmer Karsten Gaedke und Alexander Schulze das Öko-Gadget in der Vox-Sendung präsentiert und konnten Ralf Dümmel als Investor gewinnen.

Auch bei Amazon im 2er-Set erhältlich

Bei Netto ist der Wassersparer aktuell für 9,99 Euro erhältlich. Hinzu kommen aber noch 4,95 Euro Versandkosten. Wer die sparen möchte, muss den Weg in eine örtliche Filiale antreten. Alternativ und ohne Fußweg bietet sich das 2er-Set bei Amazon an (siehe unten). Das kostet 22,99 Euro, Versandkosten entfallen. Wer mehr als eine Dusche hat oder den zweiten an Freunde oder Familie verschenken will, ist mit dem Angebot besser bedient.

puregreen 2x Dusch-Wassersparer | Leichte Installation, passend auf nahezu alle Duscharmaturen & Dus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.04.2023 14:00 Uhr

