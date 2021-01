Bei Otto wird aktuell nicht nur ein 4K-Fernseher von LG günstiger verkauft, sondern direkt eine ganze Serie in drei Größen. So könnt ihr selbst entscheiden, ob euch 50 oder 55 Zoll reichen oder ob es gleich ein 65-Zoll-Fernseher sein darf.

Otto verkauft 4K-Fernseher von LG für ab 419,99 Euro

Der Versandhändler Otto hat mal wieder 4K-Fernseher im Angebot. Dieses Mal gleich eine ganze Serie, die mit 50, 55 und 65 Zoll die meisten Einsatzzwecke abdecken dürfte. Technisch sind die Geräte alle gleich, sie unterscheiden sich nur im Preis und der Größe. Alle lösen mit 4K auf, unterstützen HDR10 Pro, besitzen WLAN und können natürlich auf alle wichtigen Smart-TV-Funktionen zugreifen. Zusätzlich werden nicht nur Amazon Alexa und der Google Assistant unterstützt, sondern auch Apple AirPlay 2. Folgende Preise ergeben sich:

Beim 50-Zoll-Modell spart man sogar noch Versandkosten, da der Fernseher einfach nicht so groß ist. So kommt man effektiv also noch etwas günstiger weg. Die Fernseher sind natürlich alle mit einem Triple-Tuner ausgestattet und können alles empfangen, was aktuell möglich ist. Es stehen drei HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Ports zur Verfügung. Angetrieben wird der Fernseher von webOS, was als sehr intuitives Betriebssystem gilt und sich auf LG-Fernsehern bewährt hat. Insgesamt eine gute und günstige Smart-TV-Serie, die jeglichen Einsatzzweck abdeckt.

Zum Angebot bei LG

Ist OLED wirklich so viel besser?

Taugen die Fernseher etwas?

Auf jeden Fall. Bei Otto sind diese Modelle, egal in welcher Größe, sehr gut bewertet. Es gibt zwischen 4,5 und 5 von 5 Sternen. Es wird besonders das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. An Ausstattung ist alles vorhanden, was man in der heutigen Zeit benötigt. Man hat ein tolles Bild, guten Klang, einen riesigen Funktionsumfang und alle aktuell wichtigen Technologien an Bord. Mehr benötigt eigentlich niemand. Wer noch mehr von einem Fernseher erwartet, muss dann schon zu einem OLED-TV greifen.