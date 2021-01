Jetzt wird's wieder kälter, der Winter ist da und bringt für Handy-Nutzer so manche Probleme mit sich. Eine geniale Lösung gibt's da aktuell bei Tchibo viel günstiger – aber nur solange der Vorrat noch reicht.

Auch im Winter möchte man draußen Musik hören beziehungsweise telefonieren. Störend dabei ist oftmals die Mütze – hält zwar schön warm, doch in Verbindung mit Kopfhörern eher schwierig im Einsatz. Genial dagegen ist die Beanie-Mütze mit integrierten Kopfhörern bei Tchibo. Das äußerst praktische Kleidungsstück kostet derzeit nur 10 Euro statt wie ursprünglich 24,99 Euro – man spart also 59 Prozent. Der Preis kann sich sehen lassen, muss man doch für vergleichbare Modelle bei Amazon gut und gern mindestens knapp 20 Euro bezahlen.

Nur 10 Euro: Kopfhörer-Mütze bei Tchibo kaufen

Nur 10 Euro: Beanie-Mütze mit Kopfhörern bei Tchibo mit 59 Prozent Rabatt

Die Mütze wird selbstverständlich kabellos per Bluetooth mit dem Handy verbunden – egal ob iPhone oder Android-Smartphone. Mit dabei ist eine Freisprechfunktion, hierfür nützlich das integrierte Mikrofon. Gesteuert wird die Mütze über ein außen liegendes Bedienfeld, welches stilsicher eingebunden ist. Der Akku sorgt für eine Laufzeit von circa 6 Stunden und wird per beiliegenden Micro-USB-Kabel wieder aufgeladen. Und was taugt die Mütze an sich?

Tchibo spricht von „weicher Strickqualität“ und „kuscheligem, wärmendem Fleecefutter“ – kalt wird's also schon mal nicht. Sogar waschen kann man die Mütze, dafür lassen sich dann die Kopfhörer vorher noch entfernen und später wieder einsetzen. Die bisherigen Käufer im Tchibo-Shop vergeben am Ende im Schnitt 4,1 von 5 möglichen Sternen.

Das Neuste aus der Tech-Welt bei uns im aktuellen Video der GIGA Headlines:

So spart man sich die Versandkosten

Wichtig zu wissen: Gekauft werden kann die Beanie-Mütze direkt im Onlineshop von Tchibo. Wer heute noch bestellt, der bekommt den musikalischen Ohrwärmer zwischen dem 6. und 8. Januar. Zum Preis kommen normalerweise noch 4,95 Euro Versandkosten hinzu. Doch die kann man sich sparen, denn ab 20 Euro Bestellwert entfallen diese. Also vielleicht gleich zwei Mützen bestellen? Eine für sich selbst, die andere als Geschenk. Alternativ holt man sich eine kostenfreie Tchibo-Card, auch dann entfallen die Versandkosten – nur mal so als Tipp.