Für kurze Zeit bietet Amazon eine beliebte Laufuhr mit GPS-Funktion deutlich günstiger an als zuvor. Im Rahmen des Black Friday gibt es die Garmin Forerunner 245 ein Viertel günstiger. Kunden sparen 62 Euro.

GPS-Laufuhr Garmin Forerunner 245 für 189,99 Euro

Beim Black Friday denkt Amazon jetzt auch an die Sportler. Die GPS-Laufuhr Garmin Forerunner 245 hat sich von der unverbindlichen Preisempfehlung von 252,09 Euro verabschiedet und präsentiert sich jetzt ein Viertel günstiger. Läufer müssen jetzt nur noch 189,99 Euro auf den Tisch legen – günstiger ist der digitale Trainingspartner derzeit nirgendwo zu bekommen. Die Ersparnis beläuft sich auf 62,10 Euro. Interessierte sollten allerdings nicht zu lange überlegen, denn das Angebot läuft bald schon wieder aus.

Garmin Forerunner 245 bei Amazon anschauen

Die Garmin Forerunner 245 kann deutlich mehr, als einfach nur die zurückgelegte Strecke anzuzeigen. Über das GPS-Modul ist es möglich, Strecken auch später noch in der Garmin Connect App nachvollziehen zu können. Eines der Highlights ist sicher der integrierte Trainingsplan, der sich an die individuellen Bedürfnisse des Sportlers richtet. Das Training kann analysiert werden und die Laufuhr über den integrierten Coach sogar Tipps geben, wie effizienter gelaufen werden kann. Mit dabei ist auch eine Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Bei Bedarf kann die Uhr auch den Schlaf und das Energielevel überwachen. In Kombination mit einem über Bluetooth verbundenen Smartphone lassen sich auch eingehende Nachrichten und Anrufe direkt auf dem Display anzeigen.

Der mitgelieferte Akku kann bei aktiviertem GPS bis zu 24 Stunden durchhalten. Bei reinen Uhrenfunktionen erhöht sich die Akkulaufzeit auf bis zu 7 Tage. Das Display kommt auf einer Diagonale von 30,4 mm, das Gehäuse ist 42 mm groß. Gorilla Glass 3 schützt vor Kratzern und anderen Beschädigungen. Insgesamt bringt die Garmin Forerunner 245 38,5 Gramm auf die Waage. Die Uhr kann auch beim Schwimmen getragen werden.

Mehr zur GPS-Laufuhr von Garmin gibt es im Video:

Black Friday: GPS-Laufuhren im Angebot

Neben der Garmin Forerunner 245 für 189,99 Euro hat Amazon noch weitere Begleiter für Sportler im Angebot. Eine spezielle Edition der Fitbit Versa 2 ist gerade für 139,99 Euro zu bekommen, der Fitness-Tracker Fitbit Charge 4 kostet sogar nur 119,95 Euro. Weitere Black-Friday-Specials gibt es in unserer Übersicht.

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.