Kompakt, klangstark und in Deutschland immer wieder in Bestsellerlisten zu finden: Die Bose Solo 5 ist eine TV-Soundbar für den kleinen Geldbeutel, die jetzt im Rahmen des Black Friday 2020 nochmals günstiger zu haben ist.

Bose Solo 5 für 138,42 Euro bei Saturn

Bei dem Preis mussten wir zweimal hinschauen: Die Bose Solo 5 Soundbar ist bei Saturn für 138,42 Euro im Angebot (inkl. Versandkosten). Das ist ein heftiger Rabatt – denn man sollte berücksichtigten, dass schon rund 180 Euro für dieses Standalone-Modell ein echtes Schnäppchen wären. Das aktuelle Preisniveau ist also mehr als gut. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit und findet im Rahmen der Black Friday Week 2020 bei Saturn statt.

Bose Solo 5: Technische Daten der TV-Soundbar

Einteiliges Stereo-Soundbar-System („Standalone“ – also ohne Subwoofer)

Abmessungen: 7,0 cm x 54,8 cm x 8,6 cm

Anschlüsse: Optischer Audioeingang (digital), Koaxialer Audioeingang (digital), 3,5-mm-AUX-Eingang (analog)

Universalfernbedienung steuert Fernsehgerät, Bass, Bluetooth-Verbindungen und andere Funktionen

Sonstiges: Bluetooth, Dialogmodus für Sprache

Bose Solo 5: Unsere Produkteinschätzung

Es ist egal, was die TV-Hersteller behaupten: Die allermeisten Flachbildferseher bieten von sich aus keinen guten Sound. Wer die richtige Stimmung bei Filmen erleben möchte oder schlichtweg besser verstehen will, was da gerade gesagt wird, sollte sich unbedingt einen Zusatzlautsprecher in Form einer Soundbar holen.

Das „Bose Solo 5 TV sound system“ (so der vollständige Name) gehört dabei zur Einsteigerklasse und ist das kleinste und günstigste Modell des amerikanischen Audio-Herstellers. Die Soundbar ist klangstark genug, um den Fernseher-Sound aufzupeppen. Dank der kompakten Bauweise empfiehlt sich die Solo 5 als Zubehör für kleinere TVs, etwa im Schlafzimmer. Bei Stiftung Warentest (Ausgabe 10/2018) konnte die Bose Solo 5 die Note 2,8 („befriedigend“) erringen. Besonders gut abgeschnitten haben der Klang und der niedrige Stromverbrauch.

Bose Solo 5 TV Soundbar

Was man in der preislichen Liga allerdings nicht erwarten sollte, sind technische Wunder. Das begrenzte Volumen der Solo 5 kann kein Bass-Erdbeben wiedergeben. Zudem fehlt es an Raumklangeffekten (z.B. Dolby Atmos), HDMI und WLAN-Vernetzungsmöglichkeiten (z.B. AirPlay 2). Solche Features sind eher in höheren Preisklassen zu finden (etwa Bose Soundbar 700 oder Sonos Arc). Die Bose Solo 5 ist eine einfache Lösung, mit Fokus auf Stereo-Klang. Ein besonderes Feature hat die Soundbar dennoch zu bieten: Sie kann über Bluetooth angesteuert werden – eine Funktion, die bei so manch teurerem Vertreter fehlt.

