Nicht nur Spielekonsolen und Haushaltswaren werden teurer. Auch SSD-Festplatten haben in letzter Zeit einen Preisanstieg erlebt. Wer nach einem Deal für schnellen Datenspeicher sucht, wird aktuell bei Notebooksbilliger.de fündig. Dort gibt es die interne 2,5-Zoll-SSD „Crucial MX500“ mit 500 GB jetzt günstiger im Angebot.

Crucial MX500 SSD 500GB 2.5 Zoll SATA 6Gb/s * Jetzt ab 71,03 € bei Notebooksbilliger Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.5.2020 15:13 Uhr

Viele von uns verbringen in letzten Monaten wesentlich mehr Zeit in den eigenen vier Wänden als gewohnt und auch unsere Arbeit erledigen einige von uns über ihren Heimrechner. Wer nun mit Speicherknappheit kämpft oder auf der Suche nach einer schnellen SSD ist, muss oft höhere Preise hinnehmen. Bei Notebooksbilliger.de bekommt ihr derzeit allerdings die 2,5 Zoll-SSD „Crucial MX500“ mit 500 GB Speicherkapazität für 62,99 Euro (inkl. Versandkosten) zu einem sehr guten Preis. Auf den Deal-Preis kommt ihr, indem ihr in der Bestellübersicht den Gutscheincode „NBBMX500“ eingebt.

Hier geht's zum Angebot bei Notebooksbilliger.de

Deal-Preis: 62,99 Euro

Rabatt-Code: „NBBMX500“

Interne 2,5-Zoll-SSD günstig: Lohnt sich das Angebot für die „Crucial MX500 (500 GB)“?

Wenn man die Preisentwicklung auf idealo.de betrachtet, sieht man, dass die Preise seit Anfang des Jahres ordentlich angestiegen sind. Das Angebot bei Notebooksbilliger kann sich aber dennoch sehen lassen. Für knapp 63 Euro bekommt ihr die flotte Festplatte zu einem aktuell sehr guten Preis. Wer jetzt eine SSD benötigt, macht bei diesem Deal nichts falsch.

Auch die Festplatte selbst kann mit einem ordentlichen Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Nachfolgend haben wir euch einige Informationen zusammengefasst.

Übersicht – die wichtigsten Daten:

Modell: Crucial MX500

Kapazität: 500 GB

Formfaktor: 2,5 Zoll

Bauart: Intern

Geschwindigkeit: 560 MB/s (lesen), 510 MB/s (schreiben)

Speichermodule: 3D-NAND TLC

Schnittstelle: SATA 3

DRAM-Cache: Ja

In unserer Top-Liste zu den aktuell beliebtesten SSDs belegt die Crucial MX500 zudem aktuell den ersten Platz.