Bildquelle: gorodenkoff/iStock, Getty Images; Hersteller

Mit einem guten Kopfhörer macht nicht nur Gaming, sondern auch der Video-Chat mit freunden mehr Spaß. Bei MediaMarkt und gibt es dafür das passende Gaming-Headset im Angebot: Aktuell bekommt ihr das „HyperX Cloud II“ zum Schnäppchenpreis.

Vermutlich kaum ein Bereich erlebt gerade aufgrund der aktuellen Lage einen solchen Zuwachs wie Online-Gaming. Damit das Ganze auch mit Freunden richtig klappt, ist ein gutes Headset von Vorteil. Wer noch kein Gaming-Headset besitzt oder nach einem günstigen Upgrade ausschau hält, kann sich bei MediaMarkt jetzt das beliebte „HyperX Cloud II“ für nur 55 Euro +1,99 Euro Versandkosten zu einem Top-Preis schnappen. Alternativ gibt es den Kopfhörer auch .

HyperX Cloud II: Lohnt sich das Gaming-Headset?

Wenn man nach dem Deal-Preis geht, lohnt sich das Angebot definitiv. Der idealo-Vergleich zeigt, dass man in anderen Shops rund 78 Euro zahlt. Selbst der ehemalige Bestpreis liegt mit 52,68 Euro nicht weit darunter. Wer also bereits mit dem HyperX Cloud II geliebäugelt hatte, kann bei diesem Deal zugreifen, ohne von einem wesentlich besseren Angebot überrascht zu werden. Auch die Bewertungen bei Amazon können überzeugen: Bei insgesamt 13.203 Bewertungen erreicht der Kopfhörer starke 4,4 von 5 Sternen.

Was kann das HyperX Cloud II?

Das Gaming-Headset „Cloud II“ vertreibt Kingston als günstiges Modell unter seiner Gaming-Marke „HyperX“. Für den Preis bekommt ihr so einiges an Features.

HyperX Cloud II – eine Übersicht

Anschlüsse: USB, 3.5 mm Klinke

Kabellänge: 2 m

Mikrofon: Ja (abnehmbar, biegbar)

Impedanz: 60 Ohm

Surround Sound: 7.1 (virtuell)

Sonstiges: integrierte Soundkarte (in der Steuerung am Kabel), wechselbare Ohrpolster

Lieferumfang: Headset, Kabel (mit Soundkarte), Doppel-Klinke-Adapter, Velours-Ohrpolster, Beutel

Unterstützte Systeme: Windows, Mac, PS4, Xbox One

Der Kopfhörer besteht hauptsächlich aus Aluminium und Kunststoff. Bei den bereits vormontierten Ohrpolstern wird Kunstleder verwendet. Die größten Kaufargumente dürften neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis der virtuelle 7.1-Surround-Sound über die eingebaute Soundkarte und die kompatibilität mit verschiedenen Systemen sein. Am PC kann das Headset über den USB-Stecker oder die 3,5-mm-Klinke verwendet werden. Für 7.1-Klang ist ersteres allerdings notwendig. Konsolen-Besitzer können das Headset direkt in den Controller stecken. Für den Xbox-Controller benötigt ihr möglicherweise einen zusätzlichen Adapter (abhängig von eurem Modell). Auf Surround-Sound müsst ihr an der Konsole jedoch verzichten.

Insgesamt bekommt ihr mit dem HyperX Cloud II ein starkes Gesamtpaket mit gutem Sound (besonders für FPS-Spiele) und sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, das eine Alternative zu den ebenfalls verbreiteten Razer-Kopfhörern im gleichen Preissegment darstellt. Wer ein preisgünstiges Headset sucht, sollte sich das Cloud II definitiv anhören. Aktuell sind die Modelle in „Schwarz/Rot“ und „Gun Metal“ noch auf Lager verfügbar (Stand: 27.04.2020, 16:15 Uhr).