Besondere Nintendo Switch mit OLED-Display günstig wie nie

Wer auf den 2. Prime Day geschielt hat, um sich für die kalte Jahreszeit eine neue Nintendo Switch zu gönnen, sollte weiterlesen. Das OLED-Modell in der Mario-Sonderedition mit zahlreichen besonderen Design-Akzenten gibt es aktuell deutlich günstiger.

OLED-Switch in Rot mit Rabatt

Zum Prime Day gibt es die Mario-Edition der OLED-Switch für 299 Euro bei Amazon. Das ist gleich in doppelter Hinsicht ein gutes Angebot: Zum einen, weil es die OLED-Switch nur selten unter 300 Euro im deutschen Handel gibt. Zum anderen, weil die Sondereditionen der Switch in der Regel sowieso stark limitiert und nur kurze Zeit verfügbar sind – zu diesem Preis gab es die Mario-Edition tatsächlich noch nie. Für Gamer wie Sammler ist das ein tolles Angebot, als frühzeitig besorgtes Weihnachtsgeschenk sowieso.

Nintendo Switch OLED: „Mario“-Sonderedition Konsole mit größerem OLED-Bildschirm und mehr Speicher (64 GB), rote Sonderedition im Mario-Design. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.10.2023 09:16 Uhr

OLED-Switch: Besseres Display – und mehr

Die OLED-Variante der Switch hat ein deutlich besseres Display als die älteren Varianten mit LC-Display. Es ist größer, zeigt Farben intensiver und macht mit seinen fantastischen Schwarzwerten beim Spielen unterwegs deutlich mehr her als die reguläre Variante. Nintendo hat bei der OLED-Switch auch den internen Speicher von 32 auf 64 GB erhöht.

Zudem gibt es Verbesserungen beim Dock zum Anschluss an den Fernseher: Aktive Kühlung und ein Ethernet-Port für das Spielen am Fernseher machen das Gesamtangebot rund. Unterwegs-Spieler freuen sich außerdem über einen deutlich stabileren Kickstand, mit dem man die Konsole besser aufstellen kann.

Was die Mario-Edition besonders macht

Rote Akzente und Münzen im Dock als Easter Egg: die Nintendo Switch OLED in der Mario-Edition. (Bildquelle: Nintendo)

Die Sonderedition zeichnet sich durch dominante Rottöne aus – nicht nur die beiden Joy-Con-Controller, sondern auch die Rückseite des Tablet-Teils und die Dockingstation sind in einem an Super Mario erinnernden Farbton gehalten. Weiteres nettes Detail: Im Innern der Dockingstation sind Münzen abgebildet – wie in den per Röhre erreichbaren Kellern der Mario-Spiele.

Wichtig zum Angebot

Nintendo Switch OLED: „Mario“-Sonderedition Konsole mit größerem OLED-Bildschirm und mehr Speicher (64 GB), rote Sonderedition im Mario-Design. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.10.2023 09:16 Uhr

Da es sich um ein Angebot aus den Prime Deal Days von Amazon handelt, braucht ihr ein Amazon-Prime-Abo, um es wahrzunehmen. Habt ihr das nicht, könnt ihr Amazon hier für 30 Tage kostenlos testen. Weitere aktuelle Angebote findet ihr in unserer GIGA-Übersicht zum Amazon Prime Day.