Bei Notebooksbilliger bekommt ihr gerade einen 24-Zoll-Curved-Monitor von Samsung extrem günstig. Amazon ist mitgezogen und bietet euch den Monitor ebenfalls zum Bestpreis an. Wir haben die Details für euch.

Samsung-Gaming-Monitor für unter 85 €

Der Samsung-Monitor C24F396FHR bietet zum Amazon-Preis von 84,90 Euro einiges fürs Geld (Angebot bei Amazon ansehen). Notebooksbilliger bietet euch den Monitor ebenfalls zu diesem Preis (Angebot bei Notebooksbilliger ansehen), gibt jedoch im Gegensatz zu Amazon keine Lieferung vor Weihnachten an. Solltet ihr das Gerät verschenken wollen, lohnt sich die Bestellung also bei Amazon. Im Preisvergleich fallen etwa 111 Euro an, somit bekommt ihr hier eine gute Ersparnis. Wer gerade auf der Suche nach einem soliden Monitor fürs Gaming und / oder Office-Tätigkeiten ist, kann hier guten Gewissens zugreifen.

Samsung C24F396FHR (24 Zoll) Statt 189 Euro UVP: Curved Monitor mit VA-Panel, Full HD-Auflösung, AMD Freesync, 4 ms Reaktionszeit und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.12.2022 11:17 Uhr

Was bietet euch der Samsung C24F396FHR?

Der Samsung C24F396FHR richtet sich zwar eher an Gamer, bietet aber auch Homeoffice-Arbeiterinnen und -Arbeitern viele Vorteile. Das Besondere bei diesem Modell: Ihr bekommt ein Curved-VA-Panel. Curved heißt, dass der Schirm mit 1.800 R leicht gebogen ist: Wer direkt vor dem Schirm sitzt, hat besseren Blick auf die seitlichen Bildschirmkanten. Die VA-Paneltechnik zeichnet sich durch geringere Eingangslatenz (Input Lag) und weniger Schlierenbildung als bei IPS-Panels in Monitoren derselben Preisklasse aus, dafür ist die Farbdarstellung aber nicht ganz so intensiv. Insgesamt bietet der Monitor euch also ein gutes Gesamtpaket und kann sowohl für Office-Tätigkeiten als auch Gaming genutzt werden.

Samsung C24F396FHR: Technische Details

Hier die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

Display-Diagonale: 24 Zoll

24 Zoll Auflösung: Full-HD (1.920 × 1.080, Bildverhältnis 16:9)

Full-HD (1.920 × 1.080, Bildverhältnis 16:9) Bildwiederholrate: 60 Hz

60 Hz Synchronisation : FreeSync

FreeSync Panel: VA, Curved 1.800 R

VA, Curved 1.800 R Helligkeit: 250 cd/m²

250 cd/m² Reaktionszeit: 4 ms

4 ms Kontrast: 3.000 : 1

3.000 : 1 Anschlüsse: 1× HDMI 1.4, 1× VGA , Kopfhörer (Klinke)

1× HDMI 1.4, 1× , Kopfhörer (Klinke) Weiteres: Tilt-Funktion (neigbar)

