Besonderes Nike-Logo mit Aliens: Was steckt dahinter?

Die Logos von großen Marken sind eigentlich jedem von uns bekannt. Manchmal gibt es Special Editions der Logos – so auch in diesem Fall. Man fragt sich direkt, was haben Aliens mit dem Nike-Logo zu tun? Wir klären euch auf!

Kooperationen mit Spitzensportlern

Der US-Sportartikelhersteller Nike geht häufig Kooperationen mit Spitzensportlern ein. Beide Seiten profitieren von der großen Aufmerksamkeit, die auf die jeweiligen Produkte gezogen wird. Ein sehr bekanntes Beispiel sind die beliebten Air-Jordan-Schuhe, die nach dem früheren Basketballstar Michael Jordan benannt wurden. Das Logo, der sogenannte Jumpman, ist so gut wie jedem Sportfan bekannt.

Anzeige

Ihr wollt noch mehr aus euren Sneakern rausholen? Die Kollegen von desired haben im Video ein paar gute Tipps parat.

Tutorial: Sneaker Hacks

Victor Wembanyama als neuer Superstar

Der französische Basketballspieler Victor Wembanyama gilt als eines der größten Talente des internationalen Basketballs. 2023 wechselte der 20-Jährige in die USA, um in der NBA für die San Antonio Spurs zu spielen. Eines seiner großen Hobbys ist das Zeichnen, und so designte er auch seine Schuhe für das das „NBA All-Star-Weekend“ in diesem Jahr. Darauf zu sehen war ein Alien.

Anzeige

Neue Schuhe mit Wembanyama

Pünktlich zur Sonnenfinsternis im April 2024 wurde von Nike das Logo der Kooperation vorgestellt. Auf einer großen Rasenfläche wurde das Logo eingemäht. Während des besonderen Lichts der Sonnenfinsternis wurde von dieser Fläche ein Foto gemacht und im Internet vorgestellt. Es ist ein rundes Logo mit verschiedenen Feldern. Im oberen Feld sind die Augen des Aliens zu erkennen, an der linken und rechten unteren Seite wird das Nike-Logo gezeigt.

Anzeige

Der Vertrag zwischen Nike und Wembanyama soll Gerüchten zufolge über 100 Millionen US-Dollar schwer sein. Die Kooperation beinhaltet etwa das Schuhmodell, welches Wembanyama für das All-Star-Weekend designt hat, den „Nike GT Hustle 2“. Das neu vorgestellte Logo sorgte im Internet für große Begeisterung seitens der Fans.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.