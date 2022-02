Für ein gut ausgestattetes Smartphone kann man viel Geld ausgeben, muss man aber nicht. Unter 200 Euro gibt es Smartphones, die einen Blick wert sind und sich als günstige Alternative oder Einsteiger-Handys lohnen. In unserer Übersicht zeigen wir euch 5 Modelle, die uns überzeugt haben.

Auf der Suche nach einem neuen Handy muss man nicht immer tief in die Tasche greifen. Bereits unter 200 Euro gibt es von Herstellern wie Xiaomi, Samsung und Motorola Smartphones, bei denen auf Qualität nicht verzichtet wurde. In unserer Auswahl findet ihr Smartphones, die mit Features wie NFC-Unterstützung, Entsperrung durch Fingerabdruck und Gesichtserkennung und sogar kabellosem Laden überzeugen.

Samsung Galaxy A12: Sicher durch den Tag dank starkem Akku

Samsung Galaxy A12 (Blue) Das Samsung Galaxy A12 gibt es bei Amazon mit 4 GB RAM und 128 GB internen Speicher für knapp 170 Euro. Vor allem der Akku überzeugtbei dem Smartphone. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2022 08:17 Uhr

Vorteile:

lange Akkulaufzeit

adaptives Laden möglich

Platz für 2 SIM- und 1 Speicherkarte

Nachteile:

lange Ladezeit

mäßige Kamera

Fans des Herstellers Samsung können bereits für unter 200 Euro (bei Amazon ansehen) zuschlagen. Mit dem Galaxy A12 bekommt man ein Smartphone, dass Alltagsfunktionen problemlos meistert. Für Juli 2022 ist für das Betriebssystem ein Update auf Android 12 geplant, sodass man sich da auch keine Sorgen machen muss. Mit dem MediaTek-Prozessor, der Bildwiederholrate von 60 Hz und dem Arbeitsspeicher von 4 GB sollte man kein Gaming-Smartphone erwarten. Jedoch lobt Stiftung Warentest den Akku – mit einer Laufzeit von 51 Stunden bei angepasster Helligkeit kann man hier wirklich nicht meckern. Aber dafür muss das Smartphone 3 Stunden aufgeladen werden.

Bei der Kamera hat es bei dem Testurteil von Stiftung Warentest nur für ein befriedigend gereicht. In unserer Auswahl übertrifft das Galaxy A12 zwar das Gigaset GS4, bleibt aber hinter den anderen Modellen zurück. Doch mit guten Lichtverhältnissen erhält man dennoch brauchbare Bilder. Wer also unter 200 Euro auf ein Smartphone von Samsung nicht verzichten will und Kompromisse eingehen kann, macht mit dem Galaxy A12 nichts falsch.

Betriebssystem One UI 2.5 basierend auf Android 10 Display 6,5 Zoll LCD

1.600 x 720 Pixel

60 Hz SoC MediaTek Helio P35 RAM 4 GB Interner Speicher 64 GB (erweiterbar) Kamera 8 MP Frontkamera

48 MP Hauptkamera

5 MP Ultra-Weitwinkel

2 MP Makro-Linse

2 MP Tiefensensor Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden und kabellos) Besonderheiten Klinkenanschluss

Triple-Slot

Fingerabdrucksensor

NFC-Unterstützung

Realme 8: Viel Leistung für wenig Geld

Vorteile:

kontrastreiches Display

lange Akkulaufzeit

Triple-Slot für SIM- und Speicherkarten

Nachteile:

kein kabelloses Laden möglich

keine IP-Zertifizierung

Bei dem Realme 8 bekommt man eine Full-HD-Auflösung, die dank AMOLED sehr kontrastreich ist und im Freien keine Probleme bereiten sollte. Smartphone-Fans, denen ein hochwertiges Display wichtig ist, bekommen dieses mit dem Realme 8. Mit einem Arbeitsspeicher von 4 bis 8 GB und dem MediaTek-Prozessor bereitet selbst Gaming auf dem Smartphone keine Probleme.

Wie bei den anderen Smartphones dieser Preisklasse gilt für die Kameraqualität des Realme 8 ebenfalls: Gute Lichtverhältnisse sorgen für gute Bilder. Dennoch hat das Smartphone in unserer Auswahl die stärkste Kamera. Zudem kann man sich auch auf eine lange Akkulaufzeit verlassen. Und eine Besonderheit des Realme ist der Triple-Slot: Ihr könnt in dem Smartphone zwei Nano-SIM-Karten und eine Micro-SD-Karte unterbringen. Für knapp 170 Euro (bei Amazon ansehen) bietet das Realme 8 ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Betriebssystem realme UI 2.0 basierend auf Android 11 Display 6,4 Zoll AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

60 Hz SoC MediaTek Helio G95 RAM 4 bis 8 GB Interner Speicher 128 GB (erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

64 MP Hauptkamera

8 MP Ultra-Weitwinkel

2 MP Makro-Linse

2 MP Tiefensensor Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten Klinkenanschluss

Triple-Slot

Fingerabdrucksensor

NFC-Unterstützung

Gigaset GS4: Akkuwechseln leicht gemacht

Vorteile:

teilweise regional gefertigt

austauschbarer Akku

kabelloses Laden

Nachteile:

schwache Kamera

keine IP-Zertifizierung

Wenn ihr auf der Suche nach einem Smartphone seid, das günstig ist, aber bei dessen Produktion dennoch ein nachhaltiger und fairer Gedanke im Vordergrund stand, ist das Gigaset GS4 (bei Amazon ansehen) eine gute Wahl. Gigaset hat seinen Sitz in Bocholt (Nordrhein-Westfalen), sodass das Smartphone (zumindest teilweise) regional gefertigt wurde. Außerdem achte man auf recycle- und austauschbare Materialien für die Geräte und die Verpackung, so der Hersteller (Quelle: Gigaset). So punktet das GS4 unter anderem mit einem austauschbaren Akku, wodurch es andererseits aber nicht wasserdicht ist.

Kommen wir zu dem Innenleben des GS4: Mit Android 10 setzt Gigaset auf ein veraltetes Betriebssystem. Auf unsere Nachfrage hin bestätigte uns der Hersteller ein Update auf Android 11 für Anfang 2022, wobei dies (wahrscheinlich) das letzte Update bleiben soll. Mit einem Arbeitsspeicher von 4 GB RAM und dem Achtkern-Prozessor von MediaTek leistet das Smartphone im Alltag dennoch gute Dienste, jedoch sollte hier der Fokus nicht auf anspruchsvollem Gaming liegen. Hinzu kommt, dass die Kameraleistung laut Stiftung Warentest abermals eine nur befriedigende Note erreicht.

Falls ihr doch nach Smartphones aus höheren Preisklassen sucht, haben wir in einem weiteren Artikel einige Empfehlungen für euch:

Kommen wir aber noch zu ein paar Besonderheiten: Das GS4 besitzt eine NFC-Unterstützung und kommt mit einem Triple-Slot daher. Zudem kann man das Handy per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung entsperren und es sowohl kabelgebunden als auch kabellos aufladen – Funktionen, die man gebündelt in dieser Preisklasse selten findet.

Betriebssystem Android 10 Display 6,3 Zoll LCD

2340 x 1080 Pixel

60 Hz SoC MediaTek Helio P70 RAM 4 GB Interner Speicher 64 (erweiterbar) Kamera 13 MP Frontkamera

16 MP Hauptkamera

5 MP Weitwinkel

2 MP Makrokamera Akku 4.300 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden und kabellos) Besonderheiten Klinkenanschluss

NFC-Unterstützung

Triple-Slot

Gesichtserkennung und Fingerabdrucksensor

Motorola Moto G30: Robuster Dauerläufer

Vorteile:

flotter Prozessor

starker Akku

IP-Zertifizierung

Nachteile:

kein Full-HD-Display

kein kabelloses Laden möglich

Das Motorola Moto G30 (bei Otto ansehen) ähnelt hinsichtlich der Display-Auflösung zwar dem obigen Samsung, überzeugt aber dank einer Bildwiederholrate von 90 Hz mit flüssigeren Bildern. Zusammen mit dem Snapdragon 662 eignet sich das G30 damit zum Zocken ganz gut. Bezüglich der Kameraleistung ist das Motorola zudem vergleichbar mit dem vorherigen Realme 8 und kann sich somit in unserer Auswahl sehen lassen.

Wer Wert auf einen starken Akku legt, sollte bei dem Moto G30 zugreifen. Bei einer regelmäßigen Nutzung mit normaler Helligkeit hält dieser laut Stiftung Warentest 45 Stunden. Also zwei Tage sollte man mit einer Akkuladung mehr oder weniger auskommen. Zudem ist das Smartphone laut IP52 vor Staub und Tropfwasser geschützt.

Betriebssystem Android 11 Display 6,5 Zoll LCD

1.600 x 720 Pixel

90 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4 bis 6 GB Interner Speicher 128 GB (erweiterbar) Kamera 13 MP Frontkamera

64 MP Weitwinkel

8 MP Ultra-Weitwinkel

2 MP Makro-Linse

2 MP Tiefensensor Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten Klinkenanschluss

Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung

IP52 (Schutz vor Staub und Tropfwasser)

NFC-Unterstützung

Xiaomi Redmi 10: Der Alleskönner

Vorteile:

scharfes Display

starker Akku

Infrarot-Sensor

Nachteile:

kein kabelloses Laden möglich

keine IP-Zertifizierung

Bei dem Redmi 10 (bei Amazon ansehen) bekommt ihr ein 90-Hz-Display, das zusammen mit der Full-HD-Auflösung für ein scharfes und flüssiges Bild sorgt. Ähnlich zu dem obigen Motorola und Realme läuft das Xiaomi von vornherein mit Android 11, und der Prozessor reicht für Alltagsanwendungen mehr als aus. Bei der Kamera reiht sich das Redmi 10 neben den anderen Smartphones in dieser Übersicht ein. Man bekommt zwar nicht die höchste Auflösung, sollte das bei dieser Preisklasse aber auch nicht erwarten.

Jedoch überzeugt das Handy mit einem breiten Feature-Set, dazu zählen ein Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung zur Entsperrung sowie Steckplätze für zwei SIM-Karten und eine Micro-SD-Card. Weiterhin besitzt das Redmi 10 einen Infrarot-Sensor, sodass man es als Fernbedienung einsetzen kann, und eine NFC-Unterstützung. Falls ihr also nach einem Alleskönner-Smartphone für wenig Geld sucht, findet ihr dieses in dem Xiaomi Redmi 10.

Betriebssystem MIUI 12.5 basierend auf Android 11 Display 6,5 Zoll LCD

2.400 x 1.080 Pixel

90 Hz SoC MediaTek Helio G88 RAM 4 bis 6 GB Interner Speicher 64 bis 128 GB (erweiterbar) Kamera 8 MP Frontkamera

50 MP Hauptkamera

8 MP Ultra-Weitwinkel

2 MP Makro-Linse

2 MP Tiefensensor Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten Klinkenanschluss

Triple-Slot

NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor und Gesichtsentsperrung

So wurde die Auswahl von GIGA zusammengestellt

In der Preisklasse unter 200 Euro tummeln sich viele Smartphones. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits an den Ergebnissen der Stiftung Warentest – Bewertungen sind bei den entsprechenden Produkten verlinkt. Auch die Ergebnisse anderer Testseiten und Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern haben Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonten.

In einem separaten Artikel erfahrt ihr mehr darüber, wie wir bei GIGA mit Produktempfehlungen und Tests umgehen:

Mit unserer Recherche wollen wir bei GIGA euch passende Produkte empfehlen und Fehlkäufe vermeiden. Euer Vertrauen ist uns wichtig – deshalb könnt ihr euch auf uns verlassen.

Ich selbst beschäftige mich seit Jahren mit Handys und Smartphones. Von den Nokia-Klassikern über die ersten Klapp- und Schiebehandys bis hin zu Smartphones haben mich alle Generationen fasziniert. Persönlich sind mir nicht nur technische Innovationen, sondern auch Nachhaltigkeit wichtig.

Zum Schluss noch ein Hinweis zu den Preisen: Bei Smartphones ist immer wieder mit starken Preisschwankungen zu rechnen. Sobald eine neue Generation erscheint, kann die Vorgängerserie schnell einen Preisverfall erleiden, wodurch bisher zu teure Modelle plötzlich in das persönliche Budget passen. Auch Deal-Events wie Black Friday oder Cyber Monday haben einen starken Einfluss auf die Preise. Wir halten euch in unserer Deal-Übersicht über aktuelle Angebote auf dem Laufenden, ein regelmäßiger Blick auf tagesaktuelle Angebote lohnt sich!