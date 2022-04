Bekannte Hersteller wie Samsung, Xiaomi und Motorola bieten Smartphones bis 400 Euro an, bei denen man auf eine zukunftssichere Ausstattung, wie 5G, NFC und mehr, nicht verzichten muss. Welche Modelle sich wirklich lohnen, erfahrt ihr in unserer GIGA-Übersicht.

Ein neues Handy muss her, das aber nicht zu viel kosten soll? Und Features wie 5G, NFC, einen flotter Prozessor und so weiter dürfen auch nicht fehlen? Dann muss man nicht mehr in der Oberklasse suchen. Marken wie Samsung, Xiaomi und Motorola haben Smartphones bis 400 Euro auf den Markt gebracht, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Wir haben uns einige Handys näher angeschaut und stellen euch unsere 4 Empfehlungen vor.

Smartphones bis 400 Euro: Alles auf einen Blick Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (310 Euro bei Saturn) ist unser Premium-Tipp. Unter dem wasserdichten Gehäuse versteckt sich zukunftssichere Technik. Das Samsung Galaxy A52s 5G (290 Euro bei Amazon) ist unser Preis-Tipp. Zu der guten Kamera-Leistung gibt es obendrauf einen optischen Bildstabilisator. Das Realme GT Neo 2 (305 Euro bei Amazon) ist mit viel Leistung ausgestattet und perfekt zum Zocken. Das Moto G100 (400 Euro bei Euronics) kann mit größeren Bildschirmen verbunden werden. So wird Arbeiten und Entertainment noch besser.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: Top-Handy zum Spitzenpreis

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (Atlantic Blue) Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G gibt es für unter 400 Euro bei Saturn mit 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.04.2022 08:38 Uhr

Vorteile:

AMOLED-Display

5G-Technologie

IP53-Zertifizierung

Nachteile:

Kein induktives Laden

Kein optischer Bildstabilisator

Wenn es um Smartphones bis 400 Euro geht, ist Xiaomi derzeit in aller Munde. Somit überrascht es nicht, dass wir den Hersteller in unserer Liste führen. Unser Redakteur Peter hatte bereits im Mai 2021 das Redmi Note 10 Pro getestet mit dem Fazit, dass es ein sehr gutes Gesamtpaket abliefert. Bei dem Nachfolger, dem Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (bei Saturn ansehen) zieht sich der Eindruck weiter.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger besticht das Redmi Note 11 Pro mit einem 5G-Modem und einem aktuelleren Prozessor. Obwohl sich beim Arbeitsspeicher und Display an dem Redmi Note 10 Pro orientiert wurde, überzeugt das neue Xiaomi-Handy mit einer flüssigen Performance, die auch das ein oder andere Spiel mit angepassten Einstellungen ermöglichen sollte. Ebenso kann man bei der Kamera die gleiche Leistung erwarten, Xiaomi verzichtet jedoch bei dem Redmi Note 11 Pro auf das Telemakro-Objektiv.

Ansonsten kann man sich auf einen starken Akku einstellen, der einen sicher durch ein bis zwei Tage bringt. Abermals rundet die IP53-Zertifizierung, also ein (geringer) Schutz vor Wasser und Staub) das Modell ab.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (Atlantic Blue) jetzt ab 309,00 € bei Saturn Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.04.2022 08:38 Uhr

Betriebssystem MIUI 13 basierend auf Android 11 Display 6,67 Zoll-AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 695 RAM 6 bis 8 GB Interner Speicher 64 bis 128 GB (erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

108 MP Weitwinkel

8 MP Ultra-Weitwinkel

2 MP Makro-Kamera Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten IP53 (Schutz vor Staub und Sprühwasser)

NFC-Unterstützung

Fingerabdruck- und Gesichtserkennung

Klinkenanschluss

Hybrid-Slot für SIM- oder Micro-SD-Karte

Samsung Galaxy A52s 5G: „Man macht mit jedem A52 nichts falsch.“

Samsung Galaxy A52s 5G (Awesome Black) Bei Amazon bekommt ihr das Samsung Galaxy A52s 5G in der Farbe Schwarz mit 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.04.2022 08:43 Uhr

Vorteile:

5G-Mobilfunk

Flottes SoC

Optischer Bildstabilisator

Nachteile:

Kein induktives Laden

Samsung hat in diesem Jahr mit seiner Galaxy A52-Reihe gleich mehrere Modelle nacheinander auf den Markt gebracht. Auf den ersten Blick gibt es nicht viele Unterschiede zwischen den Geschwistern, aber es zählen die inneren Werte: Das aktuellste Modell Galaxy A52s 5G trägt für ein Smartphone bis 400 Euro (bei Amazon ansehen) als SoC den Snapdragon 778G in sich und somit vier Highspeed-Prozessorkerne. Praktisch bedeutet das, dass beispielsweise Apps deutlich schneller laufen als bei den Vorgängern.

Wenn für euch die Kameraleistung Priorität hat, seid ihr bei der ganzen A52-Reihe gut aufgehoben. Alle Modelle sind mit einer 64-Megapixel-Kamera ausgestattet, die sich wirklich sehen lassen kann und auch mit einer optischen Bildstabilisierung besticht. Lediglich bei der Akku-Laufzeit ist das A52-5G-Modell laut Stiftung Warentest mit über 42 Stunden der Sieger. Das A52s liegt dagegen bei 33 Stunden. Klar, im Endeffekt wäre das A52s 5G die zukunftssichere Variante, doch um meinen Kollegen Peter zu zitieren: „Man macht mit jedem A52 nichts falsch.“ (Mehr dazu im ausführlichen GIGA-Testbericht vom Samsung A52 5G.)

Samsung Galaxy A52s 5G (Awesome Black) jetzt ab 289,14 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.04.2022 08:43 Uhr

Betriebssystem OneUI 3.1 basierend auf Android 11 Display 6,5 Zoll-Super-AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 778G RAM 6 bis 8 GB Interner Speicher 128 oder 256 GB (erweiterbar) Kamera 32 MP Frontkamera

64 MP Hauptkamera

12 MP Ultra-Weitwinkel

5 MP Telemakro-Kamera

5 MP Tiefensensor Akku 4.500 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten IP67 (staubdicht und Schutz bei kurzzeitigem Untertauchen)

NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor

Klinkenanschluss

optische Bildstabilisierung

Realme GT Neo 2: Perfekt für Gaming-Fans

Realme GT Neo 2 (Black) Das Realme GT Neo 2 besitzt 8 GB Ram und 128 GB internen Speicher. Mit dem starken Snapdragon-Prozessor macht es Spaß, das Handy zu nutzen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.04.2022 05:48 Uhr

Vorteile:

5G-Mobilfunk

Überragende Performance

Ordentliche Kamera-Qualität

Starker Akku

Nachteile:

Keine optische Bildstabilisierung

Keine IP-Zertifizierung

Speicher nicht erweiterbar

Unser nächstes Handy klingt wie ein Sportwagen: Realme hat mit dem GT Neo 2 5G ein Smartphone auf den Markt gebracht, das trotz seiner wirklich bemerkenswerten Ausstattung recht wenig kostet. Ihr bekommt ein 5G-fähiges Smartphone bis 400 Euro (bei Amazon ansehen), das mit einem starken SoC (System-on-a-Chip) glänzt. Das heißt, wer viel Wert auf Gaming legt, hat mit dem GT Neo 5G auf jeden Fall seinen Spaß, zusätzlich sorgt das 120-Hertz-Display für flüssige Animationen.

Die Kamera des Realme-Smartphones macht auf dem Papier einen guten Eindruck und kann mit der Leistung des unteren Samsung Galaxy A52s 5G mithalten. Dennoch würde ein optischer Bildstabilisator das Bild abrunden. Die Akkuleistung des GT Neo 2 übertrifft die des originalen Realme GT, wobei unser Redakteur Peter in seinem Test zum Realme GT bereits dessen Akkuleistung gelobt hat. Auf induktives Laden sowie eine IP-Zertifizierung hinsichtlich der Wasserdichtigkeit muss man in der bisherigen GT-Reihe jedoch verzichten.

Realme GT Neo 2 (Black) jetzt ab 299,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.04.2022 05:48 Uhr

Betriebssystem realme UI 2.0 basierend auf Android 11 Display 6,62 Zoll-AMOLED-FHD+

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 870 5G RAM 8 GB Interner Speicher 128 bis 256 GB (nicht erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

64 MP Hauptkamera

8 MP Weitwinkelkamera

2 MP Makrokamera Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten 5G-fähig

NFC-Unterstützung

Fingerabdruck- und Gesichtserkennung

Motorola Moto G100: Passend für Entertainment-Fans

Vorteile:

5G-Mobilfunk

Starkes SoC

Koppelung mit anderen Bildschirmen möglich

IP52-Zertifizierung

Nachteile:

Lange Akkuaufladung

Kein kabelloses Laden möglich

Von BBK Electronics, dem neben Marken wie Oppo und Realme auch OnePlus angehören, kommen wir zu Motorola. Mit dem G100 hat der Elektronik-Hersteller ein Smartphone bis 400 Euro (bei Euronics ansehen) mit 5G-Mobilfunktechnik auf den Markt gebracht, dass sich wirklich sehen lassen kann. Wie bei dem obigen Realme sorgt auch hier der Snapdragon-Prozessor zusammen mit 8 GB RAM für eine überzeugende Performance. Dank der Bildwiederholrate von 90 Hertz und dem scharfen LC-Display (2.520 x 1.080 Pixel) eignet es sich auch für anspruchsvolles Gaming. Interessant hier: Man kann das Smartphone mit Monitor und Fernseher verbinden und somit auf einem großen Bildschirm mit dem Motorola arbeiten oder beispielsweise Filme schauen.

Bei dem Akku des Moto G100 hat es bei Stiftung Warentest nur für eine befriedigende Note gereicht. Bei normaler Nutzung sollte er einen anderthalb Tag aushalten, jedoch muss man sich auf eine Ladezeit von ungefähr 2 Stunden einstellen, was vergleichsweise lang ist. Aber wenn man sein Handy sowieso lieber über Nacht auflädt, sollte das kein Problem sein. Die Kamera macht (zumindest auf dem Papier) einen guten Eindruck, wobei für gute Bilder auch gute Lichtverhältnisse nötig sind. Hinsichtlich seiner Robustheit dient das Motorola mit einem IP52-Schutz, also Schutz vor Staub und Tropfwasser.

Betriebssystem Android 11 Display 6,7 Zoll LC-Display

2.520 x 1.080 Pixel

90 Hz SoC Snapdragon 870 5G RAM 8 GB Interner Speicher 128 GB (erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera mit ...

... 8 MP Ultraweitwinkel

64 MP Hauptkamera

16 MP Ultraweitwinkel

2 MP Monokamera Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten 5G-fähig

NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung

Klinkenanschluss

IP52 (Schutz vor Staub und Tropfwasser)

Smartphones bis 400 Euro: So haben wir ausgewählt

In der Preisklasse bis 400 Euro tummeln sich viele Smartphones. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits an den Ergebnissen der Stiftung Warentest – Bewertungen sind unten verlinkt. Auch die Ergebnisse anderer Testseiten und Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern haben Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonten.

