Wer auf der Suche nach einem Smartphone mit einer ordentlichen Ausstattung ist, muss nicht immer tief in die Tasche greifen. Bereits bis 400 Euro gibt es Handys, die ein sehr gutes Gesamtpaket liefern. In unserem GIGA-Artikel zeigen wir euch, welche Smartphones ihren Preis wert sind.

Bei Smartphones bis 400 Euro muss man 2022 auf frühere Oberklasse-Features wie 5G, NFC, Kameras mit optischer Bildstabilisierung, Displays mit hohen Bildwiederholraten und weitere nicht mehr verzichten. Smartphones des Herstellers Xiaomi überzeugen in dieser Preisklasse und auch Samsung ist hier vertreten. Falls euer neues Handy also mit einem gelungenen und zukunftssicheren Innenleben überzeugen, aber nicht mehr als 400 Euro kosten soll, haben wir in unserer Übersicht passende Modelle für euch.

Smartphones bis 400 Euro: So haben wir ausgewählt

In der Preisklasse bis 400 Euro tummeln sich viele Smartphones. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits an den Ergebnissen der Stiftung Warentest – Bewertungen sind bei den entsprechenden Produkten verlinkt. Auch die Ergebnisse anderer Testseiten und Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern haben Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonten.

Realme GT Neo 5G: Premium-Handy zum Spitzenpreis

realme GT Neo 2 5G (Neo Black) – 8 GB Ram, 128 GB Speicher

Vorteile:

5G-Mobilfunk

überragende Performance

ordentliche Kamera-Qualität

starker Akku

Nachteile:

keine Kamera mit optischer Bildstabilisierung

keine IP-Zertifizierung

Speicher nicht erweiterbar

Beginnen wir mit einem Smartphone, das klingt wie ein Sportwagen: Realme hat mit dem GT Neo 5G ein Smartphone auf den Markt gebracht, das trotz seiner wirklich bemerkenswerten Ausstattung recht wenig kostet. Für „nur“ 370 Euro (auf Amazon ansehen) bekommt ihr ein 5G-fähiges Smartphone, das mit dem in unserer Auswahl stärksten Prozessor glänzt. Das heißt, wer viel Wert auf Gaming legt, hat mit dem GT Neo 5G auf jeden Fall seinen Spaß, zusätzlich sorgt das 120-Hertz-Display für flüssige Animationen.

Die Kamera des Realme-Smartphones macht auf dem Papier einen guten Eindruck und kann mit der Leistung des unteren Samsung Galaxy A52s 5G mithalten. Dennoch würde ein optischer Bildstabilisator das Bild abrunden. Die Akkuleistung des GT Neo 5G übertrifft die des originalen Realme GT, wobei unser Redakteur Peter in seinem Test zum Realme GT bereits dessen Akkuleistung gelobt hat. Auf induktives Laden sowie eine IP-Zertifizierung hinsichtlich der Wasserdichtigkeit muss man in der bisherigen GT-Reihe jedoch verzichten.

Betriebssystem realme UI 2.0 basierend auf Android 11 Display 6,62 Zoll-AMOLED-FHD+

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz Prozessor Snapdragon 870 5G RAM 8 GB Interner Speicher 128 bis 256 GB (nicht erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

64 MP Hauptkamera

8 MP Weitwinkelkamera

2 MP Makrokamera Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten 5G-fähig

NFC-Unterstützung

Fingerabdruck- und Gesichtserkennung

OnePlus Nord 2 5G: Überzeugendes Gesamtpaket

OnePlus Nord 2 5G (Blue Haze) – 8 GB RAM, 128 GB Speicher

Vorteile:

5G-Mobilfunk

farbintensives AMOLED-Display

optischer Bildstabilisator, aber ...

Nachteile:

nur befriedigende Kamera-Qualität

kein erweiterbarer Speicher

keine IP-Zertifizierung

Wir bleiben im Hause BBK Electronics, dem neben Marken wie Oppo und Realme auch OnePlus angehört. Mit dem Nord 2 5G zeigt OnePlus, wie der Name bereits verrät, dass man auch hier ein zukunftssicheres Smartphone unter 400 Euro mit 5G-Mobilfunktechnik erhalten kann (bei MediaMarkt ansehen). Dabei besticht wie bei dem obigen Realme das AMOLED-Display mit seinen satten Farben. In dem Nord 2 5G schlägt zudem der MediaTek Dimensity 1200-Ai, ein flotter Achtkern-Prozessor, der eigens für OnePlus entwickelt wurde. Zusammen mit der hohen Grafikleistung wird auch hier Gaming möglich.

Wiederum beurteilt Stiftung Warentest (10/2021) die Kamera nur mit einem befriedigend. Obwohl man mit dem Nord 2 5G von einem optischen Bildstabilisator profitiert, der ungewollte Bewegungen während der Aufnahme automatisch ausgleicht, sind für gute Bilder gute Lichtverhältnisse nötig. Doch wenn man davon absehen kann, bekommt man mit dem OnePlus Nord 2 5G trotzdem ein gelungenes Smartphone unter 400 Euro, dessen Akkuleistung zudem überzeugt.

Übrigens: Falls ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchtet und Fans der guten alten Arcade-Spiele seid, gibt es das OnePlus Nord 2 5G auch seit Neuestem in einer PAC-MAN Edition (bei OnePlus ansehen). Da dürfte bereits das Auspacken viel Spaß machen.

Betriebssystem OxygenOS 11.3 auf der Basis von Android 11 Display 6,43 Zoll-AMOLED DotDisplay

2.400 x 1.080 Pixel

90 Hz Prozessor MediaTek Dimensity 1200-Ai RAM 6-12 GB Interner Speicher 128 oder 256 GB (nicht erweiterbar) Kamera 32 MP Frontkamera

50 MP Hauptkamera

8 MP Ultraweitwinkel

2 MP Monokamera Akku 4.500 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten optischer Bildstabilisator

5G-fähig

NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Günstig und hochwertig

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Bronce) – 6 GB RAM, 64 GB Speicher + Kopfhörer

Vorteile:

AMOLED-Display

überzeugende Kamera-Qualität

hochwertige Verarbeitung

Nachteile:

kein 5G-Mobilfunk

kein optischer Bildstabilisator

Wenn es um Smartphones bis 400 Euro geht, ist Xiaomi derzeit in aller Munde. Somit überrascht es nicht, dass wir den Hersteller in unserer Liste führen. Unser Redakteur Peter hatte bereits im Mai 2021 das Redmi Note 10 Pro getestet mit dem Fazit, dass es für knapp 300 Euro (bei Amazon ansehen) ein sehr gutes Gesamtpaket abliefert, vor allem wenn man auf 5G verzichten kann.

Hinsichtlich der Performance ist bei dem Xiaomi noch etwas Luft nach oben, denn trotz des 120-Hz-Displays kann es ab und an mal zu Rucklern in der Darstellung kommen. Wiederum sollte man die Kameraleistung nicht vergessen. Mit seiner 128-MP-Kamera kann man wirklich schöne Bilder schießen, obwohl dafür die Lichtverhältnisse passen müssen und auch der optische Bildstabilisator fehlt.

Aber vor allem fallen das AMOLED-Display und die generell hochwertige Verarbeitung des Smartphones positiv auf. Zudem besitzt es als kleine Spielerei einen Infrarot-Sensor, sodass es als TV-Fernbedienung benutzbar ist.

Betriebssystem MIUI 12 basierend auf Android 11 Display 6,67 Zoll-AMOLED DotDisplay

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz Prozessor Snapdragon 732G RAM 6 oder 8 GB Interner Speicher 64 oder 128 GB (erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

108 MP Weitwinkel

8 MP Ultra-Weitwinkel

5 MP Telemakro-Kamera

2 MP Tiefensensor Akku 5.020 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten IP53 (Schutz vor Staub und Sprühwasser)

NFC-Unterstützung

Fingerabdruck- und Gesichtserkennung

Klinkenanschluss

Triple-SIM-Slot

Samsung Galaxy A52s 5G: „Man macht mit jedem A52 nichts falsch.“

Samsung Galaxy A52s 5G (Awesome Black) – 6 GB RAM, 128 GB Speicher

Vorteile:

5G-Mobilfunk

flotter Prozessor

optischer Bildstabilisator

Nachteile:

kein induktives Laden

Samsung hat in diesem Jahr mit seiner Galaxy A52-Reihe gleich mehrere Modelle nacheinander auf den Markt gebracht. Auf den ersten Blick gibt es nicht viele Unterschiede zwischen den Geschwistern, aber es zählen die inneren Werte: Das aktuellste Modell Galaxy A52s 5G trägt für unter 400 Euro (auf Amazon ansehen) als Prozessor den Snapdragon 778G in sich und somit vier Highspeed-Prozessorkerne. Praktisch bedeutet das, dass beispielsweise Apps deutlich schneller laufen als bei den Vorgängern.

Wenn für euch die Kameraleistung Priorität hat, seid ihr bei der ganzen A52-Reihe gut aufgehoben. Alle Modelle sind mit einer 64-Megapixel-Kamera ausgestattet, die sich wirklich sehen lassen kann und auch mit einer optischen Bildstabilisierung besticht. Lediglich bei der Akku-Laufzeit ist das A52-5G-Modell laut Stiftung Warentest mit über 42 Stunden der Sieger. Das A52s liegt dagegen bei 33 Stunden. Klar, im Endeffekt wäre das A52s 5G die zukunftssichere Variante, doch um meinen Kollegen Peter zu zitieren: „Man macht mit jedem A52 nichts falsch.“ (Mehr dazu im ausführlichen GIGA-Testbericht vom Samsung A52 5G)

Betriebssystem OneUI 3.1 basierend auf Android 11 Display 6,5 Zoll-Super-AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz Prozessor Snapdragon 778G RAM 6 bis 8 GB Interner Speicher 128 oder 256 GB (erweiterbar) Kamera 32 MP Frontkamera

64 MP Hauptkamera

12 MP Ultra-Weitwinkel

5 MP Telemakro-Kamera

5 MP Tiefensensor Akku 4.500 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten IP67 (staubdicht und Schutz bei kurzzeitigem Untertauchen)

NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor

Klinkenanschluss

optische Bildstabilisierung

Xiaomi Poco X3 Pro: Außen hui, innen ... hui

Xiaomi Poco X3 Pro (Schwarz) – 8 GB RAM, 256 GB Speicher

Vorteile:

sehr starker Prozessor

verlässliche Akkulaufzeit

Dual-Video-Funktion

Nachteile:

kein 5G-Mobilfunk

kein induktives Laden

Ja, wir hatten bereits ein Xiaomi in unserem Artikel, aber da einmal bekanntlich keinmal ist, haben wir ein weiteres Modell in petto, das wir euch ans Herz legen möchten. Für ein Smartphone bis 400 Euro (bei Amazon ansehen) ist das Poco X3 Pro auch ohne 5G-Technik unschlagbar und nicht nur das: Mit dem Snapdragon 860 trägt es einen stärkeren Prozessor in sich als das Redmi Note 10 Pro. Das bringt spürbare Vorteile bei der Performance.

Bei dem Modell überzeugt nicht nur der Prozessor, sondern ebenso der Akku. Mit 5.160 mAh läuft er laut Stiftung Warentest bei normaler Helligkeit über 45 Stunden und ist nach einer anderthalb Stunde bereits aufgeladen. Die Kameraqualität wollen wir an dieser Stelle aber nicht vergessen: Diese ist mit ihren 48 Megapixel zwar von guten Lichtverhältnissen abhängig, jedoch kann man dank der Dual-Video-Funktion gleichzeitig mit Front- und Rückkamera filmen.

Beim Poco X3 Pro hat Xiaomi abermals hochwertige Materialien verbaut, sodass das Smartphone nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich einen wirklich guten Eindruck macht. Wenn man ohne 5G leben kann, bekommt man mit dem Poco X3 Pro ein Smartphone weit unter 400 Euro, dem man seinen günstigen Preis nicht ansieht.

Betriebssystem MIUI 12 basierend auf Android 11 Display 6,67 Zoll-FHD+-DotDisplay

2400 x 1080 Pixel

120 Hz Prozessor Snapdragon 860 RAM 6 oder 8 GB Interner Speicher 128 oder 256 GB (erweiterbar) Kamera 20 MP Frontkamera

48 MP Hauptkamera

8 MP Ultra-Weitwinkel

2 MP Makro-Kamera

2 MP Tiefensensor Akku 5.160 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten IP53 (Schutz vor Staub und Sprühwasser)

NFC-Unterstützung

Fingerabdruck- und Gesichtserkennung

Klinkenanschluss

Ein Hinweis zu den Preisen: Die meisten Android-Smartphones sind starken Preisschwankungen unterworfen, insbesondere in den ersten 6 Monaten nach Marktstart fallen diese am schnellsten. Auch Deal-Events wie Prime Day, Black Friday und Cyber Monday haben einen starken Einfluss auf die Preise. Wir halten euch in unserer Deal-Übersicht über aktuelle Angebote auf dem Laufenden, ein regelmäßiger Blick auf tagesaktuelle Angebote lohnt sich!