Immer mehr Hersteller setzen auf gut ausgestattete Handys für einen bezahlbaren Preis. Bei Smartphones bis 500 Euro finden sich viele zukunftssichere Modelle. Welche sich wirklich lohnen, erfahrt ihr in unserer GIGA-Übersicht.

Zugegeben: 500 Euro ist für ein Smartphone ein stolzer Preis. Dennoch findet man bei einigen Modellen dieser Preisklasse Features, die sonst in noch teureren Modellen vorhanden sind – seien es 5G-Mobilfunk, ein farbintensives Display, ein flotter Prozessor oder ein starker Akku. Obwohl man sich auf Schwächen wie das Fehlen kabellosen Ladens oder eines erweiterbaren Speichers einstellen muss, lohnt sich ein Blick in diese Preisklasse – Hersteller wie Samsung und Xiaomi sind da vertreten. Möchtet ihr auf ein zukunftssicheres Handy setzen, zeigen wir euch in unsere GIGA-Auswahl die besten Smartphones bis 500 Euro.

Die besten Smartphones bis 500 Euro auf einen Blick Premium-Tipp Das Samsung Galaxy S21 FE (500 Euro bei Ebay) hat für unter 500 Euro viel Technik zu bieten – nicht nur für Samsung-Fans.

Das (500 Euro bei Ebay) hat für unter 500 Euro viel Technik zu bieten – nicht nur für Samsung-Fans. Preis-Tipp Das Realme GT (385 Euro bei Amazon) punktet mit einem starken Innenleben für einen fairen Preis.

Das (385 Euro bei Amazon) punktet mit einem starken Innenleben für einen fairen Preis. Beim Xiaomi 11T Pro (455 Euro bei Cyberport) werden fast alle Wünsche erfüllt – vor allem die Schnellaufladung überzeugt.

(455 Euro bei Cyberport) werden fast alle Wünsche erfüllt – vor allem die Schnellaufladung überzeugt. Das Moto Edge 30 (440 Euro bei Saturn) macht vor allem für Gaming-Fans Spaß.

Samsung Galaxy S21 FE: Nicht nur für Samsung-Fans

Das Samsung Galaxy S21 FE hat nicht nur für Samsung-Fans viel zu bieten (Bildquelle: GIGA)

Vorteile:

Sehr gute Performance

Starker Akku

Optischer Bildstabilisator vorhanden

IP-Zertifizierung

Nachteile:

Kein kabelloses Laden

Keine Speicherweiterung

Wir starten mit Samsung. Wie es der Name bereits verrät, wurde das Samsung Galaxy S21 Fan Edition (bei Ebay ansehen) für wahre Samsung-Fans entwickelt. Wir bekommen mit einer Displaydiagonale von 6,4 Zoll ein handlicheres Smartphone als das untere Samsung A53. Das Full-HD-Plus-Display macht dank der AMOLED-Technologie viel her. Die Bildwiederholrate passt sich dabei eurer Nutzung an – bei wenig Interaktion fährt sie runter und beispielsweise beim Zocken auf maximal 120 Hertz hoch. Zusammen mit dem System-on-a-Chip (SoC) Snapdragon 888 (das die meisten Smartphones in unserer Auswahl haben) kann man eine starke Performance genießen.

Das Galaxy S21 FE wird ab Werk bereits mit dem aktuellen Betriebssystem Android 12 ausgeliefert. Mit einem 4.500-mAh-Akku wurde dem Smartphone zudem etwas mehr Kapazität gegönnt als dem normalen Galaxy S21 (zum GIGA-Test). Jedoch muss man auf kabelloses Laden verzichten. Hier kommt ihr laut unseres GIGA-Tests selbst bei intensiver Nutzung knapp anderthalb Tage auskommen. Also egal ob für wahre Samsung-Fans oder nicht: Das Samsung Galaxy S21 FE hat für unter 500 Euro viel zu bieten.

Betriebssystem OneUI 4 (basierend auf Android 12) Display 6,4 Zoll-AMOLED

FHD+

2.340 x 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 888 5G RAM 6 bis 8 GB Interner Speicher 128 bis 256 GB (nicht erweiterbar) Kamera 32 MP Frontkamera

12 MP Hauptkamera mit OIS

12 MP Ultraweitwinkel

8 MP Tiefensensor Akku 4.500 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung

IP68-Zertifizierung

Realme GT: Viel Leistung zum günstigen Preis

Das Realme GT besitzt trotz einiger Abstriche eine starke Leistung (Bildquelle: GIGA)

Vorteile:

Starker Akku

Schnelle Akkuaufladung

Klinkenbuchse

Nachteile:

Keine IP-Zertifizierung

Kein kabelloses Aufladen

Unser nächstes Modell in unserer Übersicht zu Smartphones bis 500 Euro ist das Realme GT (bei Amazon ansehen). Die Tochtermarke des chinesischen Hersteller BBK (u.a. OPPO, OnePlus) macht Xiaomi Konkurrenz und verknüpft in seiner GT-Reihe ebenfalls ein zukunftssicheres Innenleben zum bezahlbaren Preis. Das Realme GT, das im Sommer 2021 erschien, hat bis auf die Display-Größe eine ähnliche Ausstattung zum Xiaomi in unserer Auswahl. Jedoch profitieren Käuferinnen und Käufer hier von einer Klinkenbuchse.

Unser Redakteur Peter hat das Realme GT getestet und vor allem die Leistung gelobt: Obwohl der Snapdragon 888 nicht mehr der aktuellste Prozessor auf dem Markt ist, sorgt er dennoch zusammen mit dem 120-Hertz-Display für eine flüssige Performance – der GT-Modus ist zudem ein ordentlicher Booster.

Lediglich bei der Kamera muss man einige Abstriche machen, ist aber in den meisten Fällen gut genug. Davon abgesehen bekommt man mit dem Realme GT einen starken Akku, der in unter 40 Minuten voll aufgeladen ist.

Betriebssystem Android 11, Realme UI 2.0 Display 6,43 Zoll-AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 888 5G RAM 8 bis 12 GB Interner Speicher 128 bis 256 GB (nicht erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

64 MP Weitwinkel

8 MP Ultraweitwinkel

2 MP Makrokamera Akku 4.500 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten NFC-Unterstützung

Klinkenanschluss

Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung

Xiaomi 11T Pro: Rasante Schnellaufladung

Das Xiaomi 11T Pro ist in kurzer Zeit wieder voll aufgeladen (Bildquelle: GIGA)

Vorteile:

Kontrastreiches AMOLED-Display

Hohe Leistung

5G-Mobilfunk

Hohe Ladegeschwindigkeit

Nachteile:

Keine IP-Zertifizierung

Kein erweiterbarer Speicher

Kein kabelloses Laden

Xiaomi macht sich in Deutschland immer mehr einen Namen für Alltags-Produkte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis – das gilt natürlich auch für Smartphones wie das seit Herbst 2021 erhältliche Xiaomi 11T Pro (bei Cyberport ansehen).

Obwohl Qualcomms Top-Chip Snapdragon 888 von 2021 nicht mehr ganz taufrisch ist (diese Position hat aktuell der Snapdragon 8 Gen 1 inne), sorgt er zusammen mit dem großen Arbeitsspeicher von mindestens 8 GB und einer Bildwiederholrate von 120 Hz für eine gute Performance. Auch bei der Kamera mit 108-MP-Auflösung kann man nicht meckern – gute Ergebnisse bei Foto und Video überzeugen grundsätzlich, lediglich das Fehlen von optischer Bildstabilisierung macht eine ruhige Hand notwendig.

Was zudem überzeugt, ist der Akku: Mit einer Kapazität von 5.000 mAh hält er nicht nur lange durch, sondern ist auch mit dem beiliegenden 120-W-Netzteil in weniger als einer halben Stunde von 0 auf 100 % aufgeladen – so schnell wie kein anderes Smartphone, lediglich der Nachfolger Xiaomi 12 Pro lädt ähnlich schnell. Bei all diesen Top-Features muss man jedoch auch Abstriche machen: So wurde beim Xiaomi 11T Pro als ein Smartphone bis 500 Euro auf einen Micro-SD-Slot und Klinkenanschluss verzichtet, ebenso auf ein zertifiziert wasserdichtes Gehäuse.

Betriebssystem MIUI 12.5 basierend auf Android 11 Display 6,67 Zoll AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

120 Hz SoC Snapdragon 888 RAM 8 GB / 12 GB Interner Speicher 128 GB / 256 GB (nicht erweiterbar) Kamera 16 MP Frontkamera

108 MP Weitwinkel

8 MP Ultra-Weitwinkel

5 MP Telemakro-Kamera Akku 5.000 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor im Power-Button

Dual-SIM-Slot

Moto Edge 30: Die gewohnte Motorola-Performance

Das Motorola Edge 30 bietet für 450 Euro eine sehenswerte Ausstattung (Bildquelle: Motorola)

Vorteile:

Farbintensives AMOLED-Display

Sehr gute Performance

Nachteile:

Kein Klinkenanschluss

Kein erweiterbarer Speicher

Unser letztes Modell in unserer Übersicht ist das Moto Edge 30 (bei Saturn ansehen). Hier bekommt man, wie bei fast allen Smartphones unter 500 Euro in unserer Auswahl, ein farbkräftiges und scharfes AMOLED-Display. Zusammen mit der hohen Bildwiederholrate von 144 Hertz liefert das Smartphone eine super Performance, wie man es von Motorola gewohnt ist. Lediglich bei der Foto-Qualität bekommt man mit dem Moto Edge 30 eher eine Schönwetter-Kamera.

Mit seinem 6,5-Zoll-Display hat das Smartphone eine noch handliche Größe. Das Gehäuse ist IP52-zertifiziert, wodurch es staub- und wasserabweisend ist. Jedoch muss man auf einen erweiterbaren Speicher verzichten – das Moto Edge 30 beschränkt sich auf lediglich 128 GB internen Speicher.

Betriebssystem Android 12 Display 6,5 Zoll AMOLED

2.400 x 1.080 Pixel

144 Hz SoC Snapdragon 778G+ 5G RAM 8 GB Interner Speicher 128 GB Kamera 32 MP Frontkamera

50 MP Hauptkamera

50 MP Ultra-Weitwinkel

2 MP Tiefensensor Akku 4.020 mAh (Schnellladefunktion, kabelgebunden) Besonderheiten NFC-Unterstützung

Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung

IP52-Zertifizierung

Smartphones bis 500 Euro: So wurde die Auswahl getroffen

In dieser Preissparte konkurrieren viele Handy-Modelle miteinander. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits auch an den Ergebnissen anderer Testseiten. Ebenso hatten Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonen.

Mit unserer Recherche wollen wir euch passende Produkte empfehlen und Fehlkäufe vermeiden. Euer Vertrauen ist uns wichtig – deshalb könnt ihr euch auf uns verlassen. In einem separaten Artikel erfahrt ihr, wie GIGA Produktempfehlungen und Tests handhabt.

Ich selbst beschäftige mich seit Jahren mit Handys und Smartphones. Von den Nokia-Klassikern über die ersten Klapp- und Schiebehandys bis hin zu Smartphones haben mich alle Generationen fasziniert. Persönlich sind mir nicht nur technische Innovationen, sondern auch Nachhaltigkeit wichtig.

Zum Schluss noch ein Hinweis zu den Preisen: Bei Smartphones ist immer wieder mit starken Preisschwankungen zu rechnen. Sobald eine neue Generation erscheint, kann die Vorgängerserie schnell einen Preisverfall erleiden, wodurch bisher zu teure Modelle plötzlich in das persönliche Budget passen. Auch Deal-Events wie Black Friday oder Cyber Monday haben einen starken Einfluss auf die Preise. Wir halten euch in unserer Deal-Übersicht über aktuelle Angebote auf dem Laufenden, ein regelmäßiger Blick auf tagesaktuelle Angebote lohnt sich!

