Für unter 600 Euro findet man Smartphones, die mit einer starken Ausstattung überzeugen – Marken wie Google und Samsung können sich da sehen lassen. Welche Android-Modelle einen Blick wert sind, erfahrt ihr in unserer Auswahl.

In Smartphones bis 600 Euro wie dem Google Pixel 6 und dem Xiaomi 12 steckt Technik, die neue Maßstäbe setzt – sei es bei der Kamera, der intuitiven Bedienung oder Features wie Schnellaufladung und induktivem Laden. Neben Xiaomi und Google gibt es aber noch weitere Android-Handys, die sich für den Preis lohnen und mit einem starken Innenleben überraschen. Wir haben uns für 4 Modelle entschieden, die wir euch empfehlen wollen.

Google Pixel 6: Sicherheit über 5 Jahre

GIGA-Tipp Für ein Smartphone bis 600 Euro erfüllt das Google Pixel 6 (bei Otto ansehen) viele Wünsche: Das Display zeigt dank OLED-Technologie authentische Farben und sorgt trotz „nur“ 90 Hertz Bildwiederholrate für eine flüssige Performance. Der von Google entwickelte Prozessor sorgt für viel Leistung. Da außerdem das Betriebssystem von Google stammt, wirkt beides gut aufeinander abgestimmt – übrigens: Beim Pixel 6 profitiert man von einem Update-Versprechen über 5 Jahre.

Das Google Pixel 6 sieht nicht nur äußerlich hübsch aus, sondern auch sein Inneres ist ein Hingucker (Bildquelle: GIGA)

Die einzige Schwäche ist der Akku: Man kommt zwar durch den Tag, muss aber mit knapp 2 Stunden Ladezeit rechnen. Lädt man wiederum sein Smartphone nachts, ist auch das kein Problem. Zudem kann man das Google Pixel 6 kabellos aufladen – was übrigens für alle Smartphones in unserer Auswahl gilt.

Sarah Börner , GIGA-Redakteurin, Expertin für Consumer Electronics (Mobile) und Nachhaltigkeit. Ich hatte das Google Pixel 6 kürzlich getestet und für einen Monat täglich genutzt. Vor allem die intuitive Bedienung und die Kamera-Leistung haben mich überzeugt. Es macht einfach Spaß, das Handy dabei zu haben und schöne Momente damit festzuhalten.

Vorteile:

starke Performance

intuitive Bedienung

IP68-Zertifizierung

Nachteile:

kurze Akkulaufzeit

kein erweiterbarer Speicher

Google Pixel 6 (Kinda Coral) jetzt ab 529,00 € bei Otto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2022 14:21 Uhr

Display 6,4 Zoll mit 90 Hz Betriebssystem & SoC Android 12 mit Google Tensor Speicher 128 GB ROM, 8 GB RAM

OnePlus 9: Schicke Kamera vom Profi

Preis-Tipp Im OnePlus 9 (bei Amazon ansehen) verstecken sich für ein Smartphone bis 600 Euro einige Besonderheiten. So sorgt das AMOLED-Display für ein farbintensives Bild. Zusammen mit der Bildwiederholrate von 120 Hertz und dem SoC Snapdragon 888 eignet sich das 5G-Handy für anspruchsvollere Aufgaben und zum Zocken. Da der bekannte Hersteller Hasselblad bei der Kamera-Software mitgewirkt hat, kann man sich unter anderem auf den Auslöseton einer Hasselblad-Kamera freuen, die Aufnahmen überzeugen bei Stiftung Warentest allerdings weniger.

Die Kamera des OnePlus 9 fällt sofort ins Auge (Bildquelle: GIGA)

Obwohl der Akku des OnePlus 9 keine neuen Maßstäbe setzt und man ungefähr einen Tag mit dem einer Ladung zurecht kommt, ist er in weniger als 40 Minuten voll aufgeladen. Spontanes Auftanken zwischendurch ist also kein Problem. Aber man muss ohne einen erweiterbaren Speicher auskommen. Dokumente und Bilder müssen auf den internen Speicher (im Amazon-Angebot mit 128 GB) Platz finden.

Vorteile:

sehr gute Performance

starkes Display

schnelle Akku-Aufladung

Nachteile:

Kamera mit Schwächen

keine IP-Zertifizierung

OnePlus 9 (Astral Schwarz) jetzt ab 534,45 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2022 11:14 Uhr

Display 6,55 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC OxygenOS 11 (Android 11) mit Snapdragon 888 Speicher 128 bis 256 GB ROM, 8 bis 12 GB RAM

Samsung Galaxy S21 FE: „Wenn ich ein Smartphone empfehle, ist es dieses.“

Wie es der Name bereits verrät, wurde das Samsung Galaxy S21 FE („Fan Edition“) (bei Amazon ansehen) für wahre Samsung-Fans entwickelt. Mit einer Displaydiagonale von 6,5 Zoll reiht es sich neben dem Pixel 6 und OnePlus 9 ein. Die Bildwiederholrate passt sich dabei eurer Nutzung an – bei wenig Interaktion fährt sie runter und beispielsweise beim Zocken auf maximal 120 Hertz hoch. Zusammen mit dem (nicht mehr ganz aktuellen) System-on-a-Chip (SoC) Snapdragon 888 kann man eine starke Performance genießen.

Das Samsung Galaxy S21 FE wird direkt mit Android 12 ausgeliefert (Bildquelle: GIGA)

Mit einem 4.500-mAh-Akku wurde dem Smartphone zwar ähnlich viel Kapazität gegönnt, wie dem obigen Google Pixel und OnePlus, jedoch ist die Laufzeit etwas kürzer. Induktives Laden bekommt man mit dem Samsung-Handy trotzdem. Hier kommt ihr laut unseres GIGA-Tests selbst bei intensiver Nutzung knapp anderthalb Tage aus. Also egal ob für wahre Samsung-Fans oder nicht: Das Samsung Galaxy S21 FE hat für ein Smartphone bis 600 Euro viel zu bieten. Unser Redakteur Peter lobt:

Peter Hryciuk , GIGA-Experte für Smartphones, Tablets, Android, Windows und Deals. Durch den starken Preisverfall ist das Galaxy S21 FE aktuell das Samsung-Handy, das ihr ohne Bedenken kaufen könnt. Es überzeugt mit einem tollen Display, guter Performance, langer Akkulaufzeit und solider Kamera. Wenn ich aktuell ein Smartphone empfehle, dann ist es dieses.

Vorteile:

sehr gute Performance

überzeugende Kamera-Qualität

kabelloses Laden möglich

Nachteile:

Speicher nicht erweiterbar

Samsung Galaxy S21 FE (Graphite) jetzt ab 511,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2022 02:57 Uhr

Display 6,4 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC One UI 4.0 (Android 12) mit Snapdragon 888 Speicher 128 bis 256 GB ROM, 6 bis 8 GB RAM

Xiaomi 12: Superschnelle Akku-Aufladung

Natürlich darf ein Smartphone des chinesischen Überfliegers Xiaomi nicht in unserer Liste fehlen. Während der Hersteller vor allem für seine günstigen und dennoch gut ausgestatteten Smartphones bekannt ist, hat er sich mit der 12er-Reihe in höhere Preisklassen gewagt. Mit dem Xiaomi 12 (bei Notebooksbilliger.de ansehen) hat der Hersteller sehr vieles richtig gemacht: So sorgt der aktuelle Prozessor Snapdragon 8 Gen1 für viel Power, die zusammen mit dem farbintensiven Display und der hohen Bildwiederholrate zum Zocken einlädt. Mit einer Display-Diagonale knapp von 6,3 Zoll ist das Smartphone außerdem sehr handlich.

Das Xiaomi 12 passt dank seiner handlichen Größe in jede Hosentasche (Bildquelle: GIGA)

Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer guten Kamera-Leistung, wobei vor allem der optische Bildstabilisator in der Hauptkamera hervorsticht. Ebenso bleibt Xiaomi dem Schnellaufladungswettkampf treu: Die Kapazität von 4.500 mAh reicht für anderthalb Tage und innerhalb von noch nicht mal 30 Minuten ist der Akku komplett aufgeladen. Auf einige Dinge muss man jedoch bei diesem Smartphone bis 600 Euro verzichten: So ist keine zertifizierte Wasserdichtigkeit vorhanden und auch der Speicher ist nicht erweiterbar.

Vorteile:

handliches Design

Kamera mit OIS

Nachteile:

keine IP-Zertifizierung

Display 6,28 Zoll 120 Hz Betriebssystem & SoC OxygenOS 12 (Android 12) mit Snapdragon 8 Gen 1 Speicher 128 bis 256 GB ROM, 8 GB RAM

Smartphones bis 600 Euro: So wurde die Auswahl getroffen

Bei Smartphones bis 600 Euro konkurrieren viele Handy-Modelle miteinander. Bestimmte Eigenschaften waren für uns ein Ausschlusskriterium, etwa ein zu hohes Alter. Wir haben uns zum Teil an unseren eigenen Tests orientiert, andererseits auch an den Ergebnissen anderer Testseiten. Ebenso hatten Wertungen von Nutzerinnen und Nutzern Einfluss auf die Auswahl. Letztere waren hilfreich, weil sie nicht nach eher wenig aussagenden Benchmark-Zahlen und anderen Laborwerten urteilten, sondern individuelle Eindrücke betonen.

Verwendete Quellen: Stiftung Warentest (Ausgabe 7/2022)

Ich selbst beschäftige mich seit Jahren mit Handys und Smartphones. Von den Nokia-Klassikern über die ersten Klapp- und Schiebehandys bis hin zu Smartphones haben mich alle Generationen fasziniert. Persönlich sind mir nicht nur technische Innovationen, sondern auch Nachhaltigkeit wichtig.

Zum Schluss noch ein Hinweis zu den Preisen: Bei Smartphones ist immer wieder mit starken Preisschwankungen zu rechnen. Sobald eine neue Generation erscheint, kann die Vorgängerserie schnell einen Preisverfall erleiden, wodurch bisher zu teure Modelle plötzlich in das persönliche Budget passen. Auch Deal-Events wie Black Friday oder Cyber Monday haben einen starken Einfluss auf die Preise. Wir halten euch in unserer Deal-Übersicht über aktuelle Angebote auf dem Laufenden, ein regelmäßiger Blick auf tagesaktuelle Angebote lohnt sich!

