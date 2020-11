Besteck des deutschen Herstellers WMF kann mit einer hohen Qualität überzeugen – wären da nicht die gesalzenen Preise. Jetzt hat Amazon ein Einsehen und bietet ein großes Besteckset zum Black Friday sehr viel günstiger an. Kunden erwartet einen Rabatt von 63 Prozent, doch sie sollten sich beeilen.

Amazon: Besteckset von WMF mit 63 Prozent Rabatt

Wer sich für das Besteck von WMF interessiert, der musste bislang richtig tief in die Tasche greifen, um Messer und Gabel des weltweit bekannten Herstellers sein Eigen nennen zu können. Das hat sich jetzt geändert mit einem besonderen Deal, der im Rahmen des Black Friday bei Amazon angeboten wird. Das Besteckset Habitum von WMF für 6 Personen kostet jetzt nicht mehr 149,99 Euro, sondern nur noch kleine 55,00 Euro. Damit ist eine Ersparnis von ganzen 63 Prozent oder 94,99 Euro möglich.

Das Set besteht aus 30 Teilen, die sich aus jeweils sechs Gabeln, Tafelmessern, Esslöffeln, Kuchengabeln und Kaffeelöffeln bestehen. Beim Material hat sich der Hersteller für poliertes und glänzendes Cromargan-Edelstahl entschieden, das sowohl rostfrei als auch für die Spülmaschine geeignet ist. WMF bewirbt das Material unter anderem mit einer hohen Beständigkeit gegen Speisesäuren. Die Messer besitzen einen Wellenschliff, der eine lang anhaltende Schärfe garantiert. Sie bestehen aus rostfreien Klingenstahl, der aus einem einzigen Stück geschmiedet und gehärtet wurde.

Versandkosten fallen bei dem Besteckset Habitum von WMF nicht an. Interessierte sollten aber im Blick behalten, dass es sich um ein sehr kurzfristiges Angebot handelt, das bereits in wenigen Stunden abläuft. Das Set wird in einer Besteckkassette geliefert.

Black Friday: Haushalts-Deals bei Amazon

Wenn es neben dem Besteckset noch etwas mehr sein sollte, dann lohnt sich ein Blick auf die weiteren Haushalts-Deals, die gerade bei Amazon laufen. Hier gibt es unter anderem die Tefal Actifry 2-in-1-Heißluftfritteuse mit einem Rabatt über 44 Euro. Auch für eine Mikrowelle des deutschen Herstellers Severin muss derzeit nicht der volle Preis bezahlt werden. In einem gesonderten Artikel haben wir alle Angebote zum Black Friday 2020 gesammelt.

