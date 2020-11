Die neue Konsolengeneration ist offiziell gestartet. Um die Fähigkeiten der wirkmächtigen Spielemaschinen richtig auszunutzen, denkt manch einer auch über den Kauf eines neuen TV-Gerätes nach. Und wennschondennschon sollte die Flimmerkiste nach Möglichkeit auch eine der besten sein, die der Markt hergibt. Wir sagen euch, was ihr kaufen und warum ihr das heute tun solltet.

Ohne langes Hickhack: Wir empfehlen euch den LG 55 OLED BX 9LB, der kostet heute zum Singles Day bei MediaMarkt nur 1.131,75 Euro statt 1.799 Euro. Holt euch vorher kostenlos die MediaMarkt-Clubmitgliedschaft, dann bekommt ihr den Preis angezeigt.

Aber warum ist das der beste Fernseher für PS5, Xbox Series X und Co.? Nun, die beste Bildqualität weisen, seit es sie gibt, OLED-Fernseher auf. Insbesondere die Farbintensität, die tiefen Schwarztöne und damit hervorragenden Kontraste, die Blickwinkelstabilität, das harmonische Gesamtbild und der für Spieler wichtige Input Lag sind bei OLEDs ganz vorne. Im Vergleich zu LC-Displays ist hier nämlich keine Hintergrundbeleuchtung nötig, die Pixel leuchten einfach von selbst. LGs OLED-TVs gelten in der Regel als die besten, und in der 2020er Generation kommen ein paar wichtige Funktionen für Spieler dazu – neben extrem geringem Input Lag mit ALLM auch HDR, 4K mit 120 Hz und VRR.

Mehr zu den Unterschieden zwischen OLED und LCD in unserem Video:

LG 55 OLED BX 9LB: So bekommt ihr ihn günstig

Nur heute läuft bei MediaMarkt die Singles-Day-Aktion und da kann man beim LG OLED 55 BX für 1.131,75 Euro zugreifen. Bedingung ist, dass man im MediaMarkt Club angemeldet ist – kein Problem, das ist kostenlos, schnell erledigt und bietet diverse weitere Vorteile. Wenn ihr in eurem Account bei MediaMarkt.de eingeloggt seid und mit derselben E-Mail-Adresse auch Mitglied des Clubs seid, könnt ihr von dem Angebot profitieren und bekommt den stark vergünstigten Preis angezeigt. So sollte das aussehen:

Unterschied LG OLED BX vs. CX

LG veröffentlicht alljährlich verschiedene Linien für die eigenen OLED-TVs, den Überblick zu behalten fällt da schwer. BX und CX sind die Mainstream-Linien, die anderen sind Premiumkunden mit dickerem Geldbeutel vorbehalten. Auf diese und die Unterschiede zwischen BX und CX gehen wir in unserem Berater „Die besten Fernseher 2020“ ein. Unterm Strich empfehlen wir in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis die BX-Modelle. Die Verbesserungen der CX-Linie dürften für die meisten Käufer den Preisunterschied von ca. 200 Euro gegenüber den BX-Modellen nicht aufwiegen. Im Einzelnen sind das diese Unterschiede:

anderes Design (breiterer Standfuß)

etwas besserer Bildprozessor

etwas besserer Sound

höhere Peak-Helligkeit

alle 4 statt nur 2 der HDMI-Ports nach HDMI-2.1-Standard

mehr Größenoptionen: BX und CX mit 55 und 65 Zoll, CX auch mit 48 und 77 Zoll

Solltet ihr dennoch zu einem der CX-Modelle tendieren – die sind auch gerade zum Angebotspreis zu haben: