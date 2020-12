Wer gerade auf der Suche nach einem VPN-Anbieter ist, der hat aktuell sehr gute Karten. Zur Cyberweek 2020 übertrumpfen sich namhafte Anbieter, wie NordVPN, PureVPN und Surfshark, gegenseitig mit Rabatten von bis zu 92%. Wir haben die besten Deals für euch zusammengefasst.

VPN-Dienste zur Cyberweek stark reduziert: Die besten Angebote im Überblick

PureVPN mit 92% Rabatt zur Cyberweek

VPN-Dienste: Was bringen euch die Anonymisierungstools?

Mit der Nutzung eines VPN-Dienstes erhöht ihr eure Sicherheit und Anonymität beim Surfen im Netz unter anderem, indem ihr mit einer anderen IP-Adresse und verschlüsseltem Datenverkehr unterwegs seid. So könnt ihr euch beispielsweise sicher in öffentliche WLAN-Hotspots einloggen und Unternehmen an der Protokollierung eures Surfverhaltens hindern und Geoblocking umgehen, um auf für deutsche IP-Adressen gesperrte Inhalte oder aus dem Ausland auf eure Netflix-Bibliothek zuzugreifen.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.