Apple-Nutzer sind höhere Preise gewöhnt und spekulieren wohl mit am meisten auf kräftige Rabatte auf iPhone, iPad, Mac und Co. am Black Friday. Doch gibt's die wirklich vom Hersteller oder sollte man lieber woanders Ausschau halten? Wir verraten jetzt, was man erwarten kann.

Wann findet der Black Friday 2021 statt?

Zunächst klären wird die Frage: Wann startet der Black Friday? Diesmal fällt der vierte Freitag im November auf den 26.11.2021. Zwar markiert dieses Datum den eigentlichen „Black Friday“, doch Händler und Hersteller legen dies schon längst recht locker aus. Entsprechend muss man mit Angeboten schon im Vorfeld und auch im Nachgang rechnen. Kurzum: Die heiße Phase startet spätestens am 15. November und dürfte sich bis zum 5. Dezember ziehen. Ergo: Bitte sich nicht nur auf den 26. November einschießen, andernfalls könnte man heiße Deals verpassen.

Was gibt's bei Apple und Händlern am Black Friday?

Apple selbst gehört zu den Pionieren des sogenannten „Black Fridays“ in Deutschland, schließlich brachte man diese schöne, uramerikanische Tradition über den großen Teich und startet erstmals im Jahr 2006 hierzulande mit der Rabattschlacht. Mittlerweile ist der Hersteller aber eher zurückhaltend und gab in den letzten Jahren vermehrt nur Geschenkkarten zur Hardware dazu und hielt sich mit direkten Rabatten zurück.

Doch es gibt ja noch die Händler. Die sind schon wesentlich spendabler und hauen sich eher echte Schnäppchen um die Ohren. Sparen wird man wahrscheinlich bei etablierten und gut verfügbaren Produkten können. Neue und knappe Ware wird's hingegen wohl nicht vergünstigt geben. Schon jetzt machen wir beispielsweise bei Amazon die folgenden Angebote aus:

Apple AirPods 2. Generation für nur 124 Euro statt 149 Euro (bei Amazon ansehen)

statt 149 Euro (bei Amazon ansehen) AirPods Max für nur 445,04 Euro statt 612,70 Euro (bei Amazon ansehen)

statt 612,70 Euro (bei Amazon ansehen) Apple AirTag 4er Pack für nur 97,23 Euro statt 119 Euro (bei Amazon ansehen)

statt 119 Euro (bei Amazon ansehen) MacBook Air mit Apple M1 Chip für nur 957,96 Euro statt 1.129 Euro (bei Amazon ansehen)

Kleine Geschichtskunde im Video:

Welche Produkte könnten rabattiert werden?

Doch was gibt's denn am Black Friday noch günstiger? Mit etwas Glück erhalten wir kleinere Rabatte fürs iPhone 13 mini, da relativ gut verfügbar. Doch Preisnachlässe aufs normale iPhone 13 oder gar auf die Pro-Modelle würden wir nicht erwarten. Selbiges gilt fürs neue MacBook Pro. Alle diese Produkte sind extrem schlecht verfügbar, weder Apple noch die Händler haben ein Interesse daran, diese momentan günstiger zu verkaufen. Wenn wir raten müssten, würden wir bei folgenden Apple-Produkten mit Nachlässen rechnen:

iPad Air

iPad Pro

MacBook Air und MacBook Pro (Modelle aus 2020)

iMac 27 Zoll (alte Intel-Version)

Mac mini

iPhone 12, 11 und SE

Apple Watch Series 3 und SE

Wer am Black Friday bei Apple-Produkten sparen möchte, muss also kompromissbereit sein. Wer auf die neuesten Produkte spekuliert, geht leer aus, ältere Geräte hingegen wird man vor allem im freien Handel günstiger bekommen. Bei Apple selbst lohnt der Einkauf dagegen eher nicht.