Apple-Nutzer wollen gute Rabatte auf iPhone, iPad, Mac und Co. am Black Friday. Erst diese Woche brach der Hersteller sein Schweigen, doch vor allem die Händler rufen schon jetzt zur großen Schnäppchenschlacht. Die besten Deals von Amazon und Co. bei uns jetzt in der Übersicht.

Black Friday bei Apple und den Händlern: Top-Angebote

Der Black Friday 2021 ist im vollen Gange, dabei startet der offiziell ja erst zum 26. November. Doch die Händler konnten sich nicht gedulden und starten schon eher. Dabei sind die noch wesentlich spendabler als der Hersteller und hauen jetzt echte Schnäppchen raus.

Warten müssen wir also nicht, so startete beispielsweise Amazon schon Tage zuvor mit entsprechenden Preisaktionen. Wer lieber schon jetzt und direkt sparen möchte, der sollte sich die Angebote der Black-Friday-Woche bei Amazon anschauen. Hier und da gibt's auch Deals für Apple-Interessierte, allen voran Modelle der Apple Watch 6 und des iMacs mit Intel-CPU (bei Amazon ansehen). Einige Beispiele, die zwar nicht alle direkt von Apple stammen, aber trotzdem sinnvoll für viele Apple-Kunden sind, haben wir für euch herausgepickt:

Kleine Geschichtskunde im Video:

Was ist Black Friday? Abonniere uns

auf YouTube

Was gibt's bei Apple am Freitag direkt?

Apple selbst gehört zu den Pionieren des sogenannten „Black Fridays“ in Deutschland, schließlich brachte man diese schöne, uramerikanische Tradition über den großen Teich und startete erstmals im Jahr 2006 hierzulande mit der Rabattschlacht. Mittlerweile ist der Hersteller aber eher zurückhaltend und gab in den letzten Jahren vermehrt nur Geschenkkarten zur Hardware dazu und hielt sich mit direkten Rabatten zurück. So ist es auch in diesem Jahr.

Wie schon davor zuvor gibt's keine direkten Preisreduzierungen, stattdessen erhalten Käufer Apple-Guthabenkarten, die im iTunes- und App-Store eingelöst werden können (Quelle: Apple). Konkret gibt's folgende Guthabenwerte:

50 Euro für ein iPhone 12, iPhone 12 mini und iPhone SE

bis zu 75 Euro für AirPods (2 und 3), AirPods Pro und AirPods Max

50 Euro für eine Apple Watch SE und Apple Watch Series 3

100 Euro für ein iPad Pro (11 und 12,9 Zoll)

100 Euro für ein MacBook Air, MacBook Pro (13 Zoll) und Mac mini

200 Euro für einen iMac (27 Zoll)

50 Euro für ein Apple TV 4K und Apple TV HD

bis zu 50 Euro für einen Apple Pencil (2. Generation), Smart Keyboard Folio, MagSafe Duo Charger, AirTag (4er-Pack) und Magic Keyboard

bis zu 50 Euro für Beats Studio3 Wireless, Solo3 Wireless und mehr

Brandneue Artikel (mal abgesehen von den AirPods 3) sind also von der Aktion ausgeschlossen. Die startet am Freitag, dem 26.11., und läuft bis zum „Cyber Monday“, dem 29.11.2021.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).