Der Black Friday ist das größte Shopping-Event des Jahres. Auch Ikea nimmt an der Rabattschlacht teil – aber anders, als viele Schnäppchenjäger es vermuten. Wir verraten, wann der Black Friday 2021 stattfindet und welche Deals der schwedische Möbelhändler bereits jetzt anbietet.

Woher kommt der Black Friday?

Wer sparen will, wartet auf den Black Friday: Das Shopping-Event kommt zwar ursprünglich aus den USA, hat sich in den vergangenen Jahren aber auch in Deutschland breitgemacht. Vor allem Onlinehändler liefern sich regelrechte Rabattschlachten und unterbieten sich mit immer neuen Tiefpreisen.

Wann findet der Black Friday 2021 statt?

In diesem Jahr beginnt der Black Friday am Freitag, dem 26. November 2021.

Was macht Ikea am Black Friday?

Ikea hat in der Vergangenheit mit speziellen Angeboten am Black Friday teilgenommen. So wurde im vergangenen Jahr etwa der „Buyback Friday“ ins Leben gerufen. Kunden konnten hier ihre gebrauchten, aber gut erhaltenen Möbel gegen einen Ikea-Gutschein zurückgeben. Im Anschluss wurden die gebrauchten Möbel recycelt. Damit wollte der Möbelhändler einen Beitrag zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit leisten.

Genau so eine „Zweite Chance“-Aktion, wie Ikea sie nennt, wird es auch im Rahmen des Black Friday 2021 geben.

Die Möbel müssen laut Ikea unter anderem in einem guten oder sehr guten Zustand sein, unverändert und komplett montiert sowie sauber. Im Zweite-Chance-Tool auf der Ikea-Webseite (bei Ikea ansehen) können Kunden erfahren, ob ihr Möbelstück zurückgekauft werden kann.

Folgende Gebrauchtmöbel kauft Ikea zurück:

Unveränderte, komplett montierte, saubere IKEA Produkte

Kommoden

Schubladenelemente fürs Büro

Kleinmöbel mit Schubladen

Aufbewahrungskombinationen

Sideboards

Bücherregale und Regale

Kleine Tische

Multimediamöbel

Schränke

Esstische und Schreibtische

Stühle und Hocker (ungepolstert)

Gartenmöbel, die keine Verwitterungsspuren aufweisen

Folgende Gebrauchtmöbel kauft Ikea nicht zurück:

Keine IKEA Produkte, veränderte oder zerkleinerte IKEA Produkte

Einzelelemente von Kombinationen/ modularen IKEA Möbeln

Produkte, die im Freien benutzt wurden (inklusive Möbel für draußen)

Markthallenartikel (Zubehör, Dekorationen, Beleuchtung)

Matratzen und Betttextilien (Decken, Matratzenschoner)

Sofas und Sessel

Weiche Einrichtungsprodukte (Kissen, Handtücher, Teppiche)

Gepolsterte Produkte/ Produkte mit Stoff oder Leder

Artikel, die Glas enthalten

Küchen (inklusive Arbeitsplatten, Schränken, Fronten)

PAX Kleiderschränke und Zubehör

Andere Produkte mit Übergröße

Elektrogeräte oder Elektroartikel

Produkte für Kinder oder Babys (Babybetten, Matratzen, Wickeltische)

Aktuelle Angebote von Ikea

Obwohl Ikea zum Black Friday 2021 nicht die Preise reduziert, gibt es einige aktuelle Schnäppchen beim Möbelhändler:

BEKANT: Höhenverstellbares Tischgestell (weiß, 160 x 80 cm) statt 430 Euro jetzt 380 Euro.

TRÅDFRI: Smarte Glühbirnen im 3er-Set mit Fernbedienung statt 44,99 Euro jetzt 39,99 Euro.

ANRÄTTA: Heißluftofen aus Edelstahl mit Pyrolysereinigung, Energieklasse A+ statt 499 Euro jetzt 449 Euro.

PELARBOJ: LED-Tischleuchte im Buntstift-Design statt 29,99 Euro jetzt 24,99 Euro.

In diesem Video zeigen wir Tipps und Tricks beim Online-Shopping:

Black Friday bei Ikea: Darauf müsst ihr achten

Um am Black Friday 2021 bei Ikea keine bösen Überraschungen zu erleben, solltet ihr einige einfache Regeln beachten: