Der Black Friday 2021 ist endlich da und das Schnäppchenfest schlecht hin lockt an jeder Ecke mit Top-Angeboten. So auch der Onlineversandhändler Otto. Da man bei all den Deals schnell mal den Überblick verlieren kann, haben wir uns die vermeintlichen Schnäppchen angesehen, Preise verglichen und listen folgend nur die besten Angebote.

Black Friday 2021 bei Otto: Diese Deals sind wirklich Top

Das Schnäppchenwochenende des Jahres ist da: Der Black Friday 2021. Auch Otto bietet das ganze Wochenende hindurch Rabatte auf zahlreiche Produkte. Darunter Marken wie Apple, Sony, Samsung, Dyson und viele mehr. GIGA hat für euch den Preisvergleich übernommen und listet folgend nur die Angebote, die es nirgends günstiger gibt.

Außerdem bietet Otto eine 0 %-Finanzierung an: Noch bis zum 6. Dezember könnt ihr eure Einkäufe bequem in 12 Monatsraten zahlen – ohne Zinsen zu bezahlen. Geheimtipp: Wenn ihr über die Otto-App bestellt, schenkt euch Otto auch noch die Versandkosten.

Black Friday bei Otto: Die Angebote im Preis-Check

Smartwatches, Kopfhörer & Zubehör

Apple Eingabestift Pencil (1st Generation)

Apple Pencil der ersten Generation für 79,99 Euro (statt 99 Euro UVP): Der Apple-Pencil eignet sich für alle iPads.

Apple AirPods (2019)

Apple AirPods (2019) für 115 Euro (statt 149 Euro UVP): Sehr beliebte Bluetooth-Kopfhörer von Apple mit bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit und Rauschunterdrückung.

Huawei FreeBuds Pro In-Ear-Kopfhörer

Huawei In-Ear-Kopfhörer für 89 Euro (statt 179 Euro UVP): Bluetooth-Kopfhörer mit ANC (Active Noise Cancelling), doppelter Anti-Wind-Geräuschunterdrückung und einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden beim Musikhören.

Sony WF-1000XM In-Ear-Kopfhörer

Sony XM3-Bluetooth-Kopfhörer für 99 Euro (statt 249 Euro UVP): Beliebter Bluetooth-Kopfhörer mit ANC (Active Noise Cancelling) und bis zu 8 Stunden Wiedergabezeit.

Bose »Quiet Comfort 45« Bluetooth-Kopfhörer mit ANC

Bose Quiet Comfort 45 für 269,99 Euro (statt 349,95 Euro): Over-Ear Kopfhörer mit ANC, NFC oder Bluetooth, 4 Mikrofonen, Sprachassistenten und einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Bose »QuietComfort QC 35 II« Over-Ear-Kopfhörer ANC

Bose Quiet Comfort 35 für 177 Euro (statt 349,95 Euro): Der Vorgänger-Over-Ear-Kopfhörer braucht sich nicht auch nicht zu verstecken. Ebenfalls mit ANC, NFC oder Bluetooth und Sprachassistenten. Verbaut ist ein duales Mikrofonsystem und die Akkulaufzeit beträgt bis zu 20 Stunden.

fitbit Versa 2 Smartwatch

Fitbit Versa 2 für 109,90 Euro (statt 199,95 UVP): Fitness-Tracker mit bis zu 5 Tagen Akku-Laufzeit. Kompatibel mit Android, iOS und dem Alexa Sprachassistenten.

Smart-TVs

Samsung GU65TU8379U Curved-LED-Fernseher mit 65 Zoll und 4K

Samsung Curved-LED-Fernseher für 679,99 Euro (statt 999 Euro UVP): Der 65-Zoll Riese von Samsung verfügt über eine 4K-Bildauflösung, einen Crystal Display für optimierte Farben, Dolby-Digital-Sound und kommt mit Alexa, Bixby und AirPlay2-Unterstützung.

LG 50UP81009LR LCD-LED Fernseher mit 50 Zoll und 4K

LG 50 Zoll LCD-LED-Smart-TV für 439 Euro (statt 699 Euro UVP): 50-Zoll-LCD-LED-Fernseher von LG mit 4K-Auflösung, 60 Hz nativer Bildwiederholfrequenz und AirPlay-2-Schnittstelle. Kompatibel mit Amazon Alexa.

Samsung GU70AU7199U LED-Fernseher mit 70 Zoll und 4K

Samsung 70 Zoll LED-TV für 789 Euro (statt 1.299 Euro UVP): Riesiger LED-TV mit 4K-Bildauflösung und einer nativen Bildfrequenz von 50 Hz.

LG OLED55B19LA OLED-Fernseher mit 55 Zoll und 4K

LG 55 Zoll OLED-TV für 949 Euro (statt 1.799 Euro UVP): OLED-Fernseher mit 4K-Auflösung, web OS 6.0, Twin-Triple-Tuner und dank 2 x HDMI 2.1 perfekt fürs NextGen-Gaming in 4K mit 120 fps.

Laptops, Gaming-Monitore & Zubehör

HP 17-cp0255ng Notebook

HP 17 Notebook für 479 Euro (statt 649 Euro UVP): 17,3 Zoll-Notebook mit AMD Ryzen-5-Prozessor (4 GHz Taktfrequenz), 8 GB RAM, 512 SSD und Windows 10.

Acer Chromebook Spin 311 Chromebook

Acer Chromebook Spin 311 für 189 Euro (statt 249 Euro UVP): 11,6 Zoll-Notebook mit Arm-Cortex-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC und Google Chrome OS Betriebssystem.

Samsung 980 PRO 1TB SSD interne SSD

Samsung 980 Pro für 139 Euro (statt 204,90 Euro): Interne Festplatte mit 1 TB-Speicherkapazität kompatibel mit der PlayStation 5. Wie ihr die Festplatte in nur wenigen Schritten selber austauschen könnt, zeigen wir euch hier.

Energizer »Alkaline Power Mignon (AA) 24 Stück« Batterie

24 AA-Batterien von Energizer für unglaubliche 3,33 Euro (statt 13,99 Euro UVP)

Haushaltsgeräte

Suntec Wellness Raclette RAC-8625 TURBO

Suntec Raclette-Tischgrill für 59,95 Euro (statt 109,95 Euro UVP): Mit unterem und oberem Heizelement, stufenlos regulierbarem Thermostat (1200 Watt), Anti-Rutsch-Stand und inklusive 8 Pfännchen und 8 Spatel.

Dyson Akku-Hand-und Stielstaubsauger Cyclone V10 Motorhead, 525 Watt, Beutellos

Dyson Akku-Stielstaubsauger für 379 Euro (statt 429 Euro): Mit bis zu 60 Minuten Akkuleistung, drei Saugstufen, inklusive einer Bodendüse und zwei weiteren Zubehörteilen.

Spiele für Nintendo Switch und PlayStation

Ghost of Tsushima PlayStation 4

Ghost of Tsushima für nur 19,99 Euro (statt 69,99 Euro UVP): Begebt euch ins Japan des 13. Jahrhunderts und erlebt ein bildgewaltiges Spiel der Extraklasse.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze Nintendo Switch

Donkey Kong Country: Tropical Freeze für 42,99 Euro (statt 60 Euro): Rettet mit der Kult-Figur Donkey Kong seine Heimatinsel vor Bösewichten.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild für 44,99 Euro (statt 60 Euro): Das beliebte Open-World-Spiel exklusiv für Nintendo.

Super Mario Odyssey Nintendo Switch

Super Mario Odysee für 42,99 Euro (statt 60 Euro): Erlebt mit Mario eine Menge 3D-Abenteuer in diesem beliebten Spiel für die Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe für 42,99 Euro (statt 60 Euro): Beliebtes Rennspiel in neuem Gewand mit neuen Fahrern und Fahrzeugen.

Super Mario Party Nintendo Switch

Super Mario Party für 44,99 Euro (statt 60 Euro): Klasse Party-Spiel mit euren Lieblingsfiguren aus der Super Mario-Welt.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! Nintendo Switch

Pokémon: Let's Go, Pikachu! für 44,99 Euro (statt 60 Euro): Begebt euch mit Pikachu an eurer Seite auf ein spannendes Abenteuer.

Pokémon: Let's Go, Evoli! Nintendo Switch

Pokémon: Let's Go, Evoli! für 44,99 Euro (statt 60 Euro): Begebt euch mit Evoli an eurer Seite auf ein unvergessliches Abenteuer.

Woher kommt eigentlich der Black Friday? Erfahrt es in nur einer Minute in folgendem Video:

Was ist der Black Friday eigentlich?

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA. Dort wird schon seit Jahren am Wochenende nach Thanksgiving ein wahres Schnäppchen-Fest gefeiert und Platz fürs Weihnachtsgeschäft zu machen. Die Rabatte sind dabei so wahnsinnig gut, dass die Leute das ganze Jahr darauf warten. Seit einigen Jahren ist das gigantische Shopping-Event auch in Deutschland angekommen und viele Geschäfte und Onlineshops machen mit und setzen vor und am Black Friday den Rotstift an.