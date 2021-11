Nur noch eine Woche Warten und das Schnäppchen-Fest schlecht hin ist wieder da: Der Black Friday 2021. Aber Otto startet jetzt schon mit wahnsinnigen Rabatten auf etliche Produkte. Wir haben uns die Deals angesehen, Preise verglichen und listen folgend nur die besten Angebote.

Die besten Deals bei Otto noch vor Black Friday 2021

Am 26. November ist es endlich so weit, der Black Friday 2021 ist endlich da. Allerdings haben viele Händler schon vorher lohnenswerte Deals und Angebote auf Lager. Der Onlineversandhändler Otto ist da keine Ausnahme und bietet jetzt schon Rabatte auf zahlreiche Produkte, darunter Apple-Produkte, Kopfhörer, Smart-TVs, Kaffeevollautomaten, Gaming Zubehör und vieles mehr. GIGA hat für euch den Preisvergleich übernommen und listet folgend nur die Angebote, die es nirgends günstiger gibt.

Außerdem bietet Otto eine 0 %-Finanzierung an: Noch bis zum 6. Dezember könnt ihr eure Einkäufe bequem in 12 Monatsraten zahlen – ohne Zinsen zu bezahlen.

Black Friday bei Otto: Angebote im Preis-Check

Apple Series 3 GPS, Aluminiumgehäuse mit Sportarmband 42mm

Apple Watch Series 3 für 199,99 Euro (statt 329 Euro UVP): Elegante Smartwatch von Apple mit Sportarmband aus Silikon und integriertem GPS, einem 64‑Bit Dual‑Core-S4-Prozessor, W2 Apple-Chip, barometrischem Höhenmesser, optischem Herzsensor und einem Beschleunigungssensor.

Apple Eingabestift Pencil (1st Generation)

Apple Pencil der ersten Generation für 79,99 Euro (statt 99 Euro UVP): Der Apple Pencil eignet sich für alle iPads.

Apple AirPods (2019)

Apple AirPods (2019) für 115 Euro (statt 149 Euro UVP): Sehr beliebte Bluetooth-Kopfhörer von Apple mit bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit und Rauschunterdrückung.

Huawei FreeBuds Pro In-Ear-Kopfhörer

Huawei In-Ear-Kopfhörer für 89 Euro (statt 179 Euro UVP): Bluetooth-Kopfhörer mit ANC (Active Noise Cancelling), doppelter Anti-Wind-Geräuschunterdrückung und einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden beim Musikhören.

Bose QuietComfort QC 35 II Over-Ear-Kopfhörer

Bose Over-Ear-Kopfhörer für 177 Euro (statt 349,95 Euro UVP): Over-Ear Kopfhörer mit ANC, NFC oder Bluetooth, dualem Mikrofonsystem, Sprachassistenten und einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden.

LG 50UP81009LR LCD-LED Fernseher mit 50 Zoll und 4K

LG 50 Zoll LCD-LED Smart-TV für 439 Euro (statt 699 Euro UVP): 50 Zoll LCD-LED-Fernseher von LG mit 4K-Auflösung, 60 Hz nativer Bildwiederholfrequenz und AirPlay-2-Schnittstelle. Kompatibel mit Amazon Alexa.

Acer Chromebook Spin 311 Chromebook

Acer Chromebook Spin 311 für 189 Euro (statt 249 Euro UVP): 11,6 Zoll-Notebook mit Arm-Cortex-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC und Google Chrome OS Betriebssystem.

Samsung Galaxy Book Notebook

Samsung Galaxy Book für 499 Euro (statt 679 Euro UVP): Mit Intel Core i3 1115G4-Prozessor, UHD Graphics, 256 GB SSD, 8 GB RAM, Windows 10 und kostenlosem Update auf Windows 11.

Aoc 27G2U/BK Gaming-Monitor 27 Zoll

AOC Gaming-Monitor für 189 Euro (299 Euro UVP): 27-Zoll-Monitor von AOC mit Full-HD-Auflösung, 144 Hz und 1 ms Reaktionszeit.

MSI Optix G32C4 Gaming-Monitor 31,5 Zoll

MSI Optix für 199 Euro (statt 399 Euro UVP): Gamint Monitor mit 31,5-Zoll, Full-HD-Auflösung, 165 Hz und 1 ms Reaktionszeit.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild für 44,99 Euro (statt 60 Euro): Das beliebte Open-World-Spiel exklusiv für Nintendo.

De'Longhi Kaffeevollautomat ESAM 428.40.B Perfecta Evo

DeLonghi Kaffeevollautomat für 549 Euro (statt 1.099 Euro UVP): Mit 13-stufigem Kegelmahlwerk für schnelle Zubereitung von Espresso, Kaffee, Doppio+, Long Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, heißem Wasser und heißer Milch.

Samsung HW-T400/ZG Stereo Soundbar

Samsung Stereo-Soundbar für 66 Euro (statt 149 Euro UVP): Mit eingebautem Subwoofer, zwei Klangkanälen für tiefen Bass, Fernbedienung und via NFC ganz einfach mit dem Smartphone verbindbar.

Woher kommt eigentlich der Black Friday? Erfahrt es in nur einer Minute in folgendem Video:

Was ist der Black Friday eigentlich?

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA. Dort wird schon seit Jahren am Wochenende nach Thanksgiving ein wahres Schnäppchen-Fest gefeiert und Platz fürs Weihnachtsgeschäft zu machen. Die Rabatte sind dabei so wahnsinnig gut, dass die Leute das ganze Jahr darauf warten. Seit einigen Jahren ist das gigantische Shopping-Event auch in Deutschland angekommen und viele Geschäfte und Onlineshops machen mit und setzen vor und am Black Friday den Rotstift an.