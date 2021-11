Der Black Friday 2021 findet zwar erst am 26. November statt, aber MediaMarkt und Saturn versprechen mit der „Black Week“ schon jetzt die besten Angebote des Jahres. Mit dabei ist ein Nintendo Switch Spiele-Bundle zum Top-Preis, dass ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Amazon hat den Preis nochmal unterboten. GIGA hat alle Details.

MediaMarkt, Saturn und Amazon: Nintendo Switch + Mario Kart 8 zum Schnäppchenpreis

MediaMarkt und Saturn läuten den Black Friday 2021 mit der „Black Week“ ein und setzen bei etlichen Produkten jetzt schon den Rotstift an. Darunter auch ein Gaming-Bundle von Nintendo, dass ihr euch nicht entgehen lassen solltet: Ihr bekommt die Nintendo Switch in der Farbe Neon-Rot/Neon-Blau inklusive des Spiels Mario Kart 8 Deluxe gerade für nur 288 Euro. Mit dem MediaMarkt-Newsletter-Gutschein können Neukunden noch 10 Euro mehr sparen. Amazon hat es sich derweil nicht nehmen lassen, den Preis von MediaMarkt und Saturn zu unterbieten: Dort kostet das Bundle nur noch 287 Euro.

NINTENDO Switch Mario Kart 8 Deluxe

„Black Week“: Nintendo Switch zum Top-Preis

Die Nintendo Switch ist eine beliebte Hybrid-Konsole. Das bedeutet, dass man sie entweder mit der mitgelieferten Docking-Station am TV nutzen kann oder dank des integrierten Bildschirms auch unterwegs in der Bahn, im Bus, im Auto. Bei diesem Angebot erhaltet ihr die Version 2 von 2019. Diese hat mehr Akkulaufzeit als die ursprüngliche Version von 2017. Zwar ist mittlerweile auch die OLED-Switch mit verbessertem Bildschirm verfügbar, aber deutlich teurer. Leistungsmäßig sind die Konsolen aber gleich, beim Spielen am Fernseher bemerkt man keinen Unterschied.

Das Spielprinzip von Mario Kart 8 muss man kaum erklären: Das Fun-Rennspiel gehört sozusagen zur „Grundausstattung“ für alle Switch-Besitzer, macht sowohl im Einzelspieler-Modus als auch mit Freunden gigantisch Spaß. Entscheidet euch für eure Lieblingsfigur aus der Mario-Welt, wählt euer Auto und stellt euch witzigen und anspruchsvollen Autorennen. Besonders die Regenbogen-Strecke ist berühmt-berüchtigt und hat schon für manch einen Streit beim Spieleabend gesorgt. Bei Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch gibt es ein paar Besonderheiten wie einen Anti-Schwerkraft-Modus zum Befahren von besonders rasanten Strecken, neue Figuren und Fahrzeuge sowie Fan-Add-Ons aus „Legends of Zelda“ oder „Animal Crossing“. In diesem Bundle erhält man Mario Kart 8 Deluxe als Download-Code, außerdem gibt es 3 Monate Switch Online dazu. Der ansonsten kostenpflichtige Dienst ist notwendig, um Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe übers Internet zu spielen.

