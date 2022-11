Der bekannte Versandhändler Otto kann es nicht abwarten und bietet euch bereits jetzt gute Black-Friday-Angebote. Dabei winken vor allem bei Tablets, Fernsehern und Smartwatches satte Rabatte. Wir geben euch einen Überblick der 11 absoluten Top-Deals.

Bereits vor dem Black Friday: Satte Rabatte bei Otto

Otto bietet euch mit seinen Countdown-Angeboten bis zum eigentlichen Black Friday bereits Rabatte auf zahlreiche Produkte. Darunter Marken wie Samsung, Philips, LG und viele mehr. Wir haben für euch den Preisvergleich übernommen und listen folgend nur die Angebote, welche es nirgends günstiger gibt.

Top-11-Angebote vor dem Black Friday bei Otto

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (64 GB) Statt 379 Euro UVP: 10,4-Zoll-Tablet mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM. 2022 Edition mit Android 12. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 11:54 Uhr

Samsung Galaxy Tab S7 FE (64 GB) Statt 579 Euro UVP: 12,4-Zoll-Tablet mit Snapdragon-778G-Prozessor, 64 GB internem Speicher, 4 GB RAM, Wi-Fi, Android 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 09:29 Uhr

Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) Statt 299 Euro UVP: Smartwatch mit 1,4-Zoll-Display, Wear OS by Google, Aluminium Gehäuse, GPS, Akkulaufzeit bis 40 Stunden, NFC, Staub- & Spritzwassergeschützt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 12:17 Uhr

Samsung Galaxy Buds Pro Statt 229 Euro UVP: Kabellose Kopfhörer, Wireless Earbuds, ausdauernder Akku, 3 Mikrofone, Sound by AKG. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 10:36 Uhr

Logitech G502 Hero High Performance Statt 89,99 Euro UVP: kabelgebundene Gaming-Maus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 12:49 Uhr

MSI Optix AG321CQR Statt 449 Euro UVP: WQHD-Curved-Gaming-Monitor mit 1 ms Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 12:52 Uhr

LG 50UQ81009LB (50 Zoll) Statt 679 Euro UVP: 4K-LCD-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, Active HDR mit HDR10 Pro, inkl. Magic-Remote Fernbedienung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 12:27 Uhr

Samsung GU75AU7199UXZG (75 Zoll) Statt 1.399 Euro: Smart-TV mit 75 Zoll, 4K-Auflösung, HDR, Bluetooth, WLAN. Anschlüsse: 3x HDMI, 1x USB, 2x Antenne. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 11:12 Uhr

Samsung GU50AU7199U (50 Zoll) Statt 629 Euro UVP: 4K-LED TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 11:09 Uhr

Samsung GQ65Q60BAU QLED TV (65 Zoll) Statt 1.249 Euro UVP: QLED-Fernseher mit Quantum HDR, Quantum Prozessor Lite 4K, Multi View und Smart-TV-Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 11:03 Uhr

Philips 55PUS8106/12 (55 Zoll) Statt 919 Euro UVP: Philips LED-TV mit 55 Zoll und 4K-Auflösung verfügt über 3-seitiges Ambilight für atmosphärisches Fernsehgucken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2022 12:42 Uhr

Was ist der Black Friday eigentlich?

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA. Dort wird schon seit Jahren am Wochenende nach Thanksgiving ein wahres Schnäppchenfest gefeiert, um Platz fürs Weihnachtsgeschäft zu machen. Die Rabatte sind dabei so wahnsinnig gut, dass die Leute das ganze Jahr darauf warten. Seit einigen Jahren ist das gigantische Shopping-Event auch in Deutschland angekommen und viele Geschäfte und Onlineshops machen mit und setzen vor und am Black Friday den Rotstift an.

