Normalerweise sind Apple-Devices nur äußerst selten mit guten Rabatten zu bekommen. Am heutigen Black Friday bekommt ihr jedoch gerade erstklassige Deals für iPhones, iPads, Apple Watches und Co. Wir zeigen euch die aktuell besten Angebote von Amazon, Saturn und weiteren Händlern in der schnellen Übersicht.

Krasse Preise Black Friday: Apple-Devices stark reduziert

Auch schon vor dem Black Friday locken Anbieter wie Amazon, Saturn, eBay etc. mit guten Rabatten auf Apple-Produkte. Wer also nicht mehr bis zum Black Friday warten und direkt sparen möchte, für den sollten die folgenden aktuellen Angebote für Apple-Produkte interessant sein.

Apple AirPods (2. Generation) Statt 159 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 09:45 Uhr

Apple AirPods Pro (2. Generation) Statt 271 Euro: Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase. Gutscheincode CYBER22 eingeben und 20 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:38 Uhr

Apple AirTag Statt 39 Euro: Bluetooth-GPS-Tracker. Behalte deine Sachen und Ihre anderen Geräte im Auge und finde sie mit der „Wo ist?“ App. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 04:26 Uhr

Apple HomePod Mini Statt 99 € UVP: Smart Speaker, WLAN Lautsprecher mit Bluetooth 5.0 und Freisprechfunktion in den Farben Blau, Rot und Gelb. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 09:37 Uhr

Apple iPad Wi-Fi (2021, 64 GB) Statt 429 Euro UVP: Tablet der 9. Generation mit 64 GB Speicher, Fingerabdrucksensor und Wi-Fi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 04:35 Uhr

Apple MacBook Air (M1, 2020) Statt 1.199 Euro UVP: Schlankes 13-Zoll-MacBook mit Retina-Display, 8 GB RAM, 256 GB SSD, beleuchtete Tastatur, FaceTime HD-Kamera und Touch ID. 50 Euro Rabatt mit Gutscheincode CYBER22. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 08:33 Uhr

Apple iPhone SE (64 GB) Statt 459 Euro UVP: iPhone von Apple in Rot mit 4.7-Zoll-Retina-Display, A13-Chip, 64 GB internem Speicher und 12-MP-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:38 Uhr

Apple iPhone 13 (128GB) Statt 789 Euro: Smartphone mit OLED Display, iOS 15, 12 MP Dual-Kamera. Gutscheincode CYBER22 eingeben und 50 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 09:59 Uhr

Apple iPhone 14 (128GB) – Mitternacht Schwarz Statt 999 Euro UVP: Smartphone mit 6,1 Zoll Super Retina XDR Display und A15 Bionic Chip. Gutscheincode CYBER22 einlösen und 50 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:38 Uhr

Apple iPhone 14 Plus (128GB) – Mitternacht Schwarz Statt 1149 Euro UVP: Smartphone mit 6,7 Zoll Super Retina XDR Display und A15 Bionic Chip. Gutscheincode CYBER22 einlösen und 50 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:38 Uhr

Apple Watch Series 7 (GPS, 45 mm) Statt 459 Euro UVP: Smartwatch mit Aluminiumgehäuse, Always-On Retina Display und Sportarmband. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 06:44 Uhr

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Statt 779 Euro: Smartwatch mit Edelstahlgehäuse in Silber, mit Sportarmband, Fitnesstracker und Always-On Retina Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 01:40 Uhr

Apple iPhone mit Vertrag: Top-Deals im Überblick

Als Alternative zum Einzelkauf des neuesten Apple-Smartphones gibt es die Möglichkeit, das iPhone 14 direkt zusammen mit einem Vertrag zu bestellen. Dabei müsst ihr nicht bis zum Black Friday warten, denn es gibt bereits jetzt Top-Deals für das brandneue iPhone 14 mit Vertrag. Aber auch andere Apple-Gadgets könnt ihr euch mit einem Vertrag bestellen. Wir haben die besten Deals für euch zusammengefasst.

iPhone 13 (128 GB) mit Telekom MagentaMobil M (20 GB 5G) für 39,96 Euro im Monat (Angebot bei Saturn ansehen)

(128 GB) mit MagentaMobil M (20 GB 5G) für im Monat (Angebot bei Saturn ansehen) iPhone 14 (128 GB) mit Vodafone Smart M Special (85 GB 5G) für 44,99 Euro im Monat (Angebot bei Sparhandy ansehen)

Apple iPhone 14 mit Telekom green LTE bei MediaMarkt

Tarif: 50 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im Telekom -Netz

(max. 50 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 44,99 Euro im Monat, einmalig 138,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 1.218,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Wechselbonus (bei Rufnummernmitnahme)

(bei Rufnummernmitnahme) Aktueller Online-Bestpreis für Apple iPhone 14 128 GB: 888 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.218,75 Euro - 100 Euro - 888 Euro = 230,75 Euro (entspricht 9,61 Euro im Monat)

Apple iPhone 14 Pro mit o2 Free M bei Curved

Tarif: 20 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz

(max. 300 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 79,99 Euro im Monat, einmalig 45,98 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 1.965,74 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Wechselbonus (bei Rufnummernmitnahme) + 100 Euro Cashback-Vorteil

(bei Rufnummernmitnahme) + Aktueller Online-Bestpreis für Apple iPhone 14 Pro 128 GB: 1.299 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.965,74 Euro - 200 Euro - 1.299 Euro = 466,74 Euro (entspricht 19,45 Euro im Monat)

Apple iPhone 14 Pro Max mit Free Unlimited Max bei Saturn

Tarif: Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2 -Netz

(max. 500 Mbit/s) und Allnet-/SMS-Flat im -Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 69,99 Euro im Monat, einmalig 268,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 1.948,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten 100 Euro Wechselbonus (bei Rufnummernmitnahme)

(bei Rufnummernmitnahme) Aktueller Online-Bestpreis für Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB: 1.449 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.948,75 Euro - 100 Euro - 1.449 Euro = 399,75 Euro (entspricht 16,66 Euro im Monat)

Apple: MacBooks, iPads, AirPods & Co

Wer bereits ein iPhone besitzt und dazu noch den passenden Tarif benötigt, kann ganz einfach einen günstigen SIM-only-Tarif dazu buchen. Oder aber ihr entscheidet euch für einen der folgenden Gadget-Deals. Das lohnt sich in den meisten Fällen noch mehr, da es sich um wertvolle Prämien handelt und die effektiven Tarifkosten dadurch besonders niedrig sind.

Apple iPad Air 5 WiFi mit o2 Free M bei handyvertrag.de

Tarif: 1 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) im o2-Netz

(max. 50 MBit/s) im 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 37,99 Euro im Monat, einmalig 79,98 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) = 991,74 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für das iPad Air 5 64 GB 5G: 769 Euro

Effektive Tarifkosten: 991,74 Euro - 769 Euro = 222,74 Euro (entspricht 9,28 Euro im Monat)

Apple Watch Series 8 mit o2 Free M bei Curved

Tarif: 20 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im o2-Netz

(max. 300 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat im 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 42,99 Euro im Monat, einmalig 11,99 Euro (Zuzahlung + Versand) = 1.043,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für Apple Watch Series 8: 464,99 Euro

100 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Effektive Tarifkosten: 1.043,75 Euro - 464,99 Euro -100 Euro = 478,76 Euro (entspricht 19,95 Euro im Monat)

Apple MacBook Air (M1) mit 1&1 Daten-Flat LTE S bei 1&1

Tarif: 5 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) im o2-Netz

(max. 50 MBit/s) im o2-Netz 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Kosten: 1.-6. Monat 34,99, danach 64,99 Euro im Monat, einmalig 29,90 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis + Versand) = 1.409,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Gesamtkosten nach 24 Monaten Aktueller Online-Bestpreis für Macbook Air (M1): 947 Euro

Effektive Tarifkosten: 1.409,75 Euro - 947 Euro = 462,75 Euro (entspricht 19,28 Euro im Monat)

im Monat) Aktion: Ankauf von Altgeräten (auch defekt) für mindestens 200 Euro

