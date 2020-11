Viele Käufer spekulieren auf günstigere Preise für kultige Apple-Geräte am Black Friday. Dabei muss man gar nicht so lange warten, denn schon im Vorfeld des großen Shopping-Tages gibt's Schnäppchen bei Apple Watch, iPhone, iPad und Co. GIGA hat sich mal umgeschaut.

Offiziell startet der Black Friday erst am 27. November 2020, doch viele Händler wie Käufer können oder wollen nicht bis dahin warten – „Schnäppchenalarm“ gibt's daher schon jetzt. Natürlich gibt's auch Rabatte auf Produkte von Apple. Der Hersteller selbst hält sich momentan noch zurück mit Bekanntmachungen. Womit wir beim iPhone-Produzenten aber rechnen können, verraten wir weiter am Ende des Artikels. Jetzt sollen zunächst die aktuellen Angebote der Händler im Vordergrund stehen.

Black Friday: Apple-Deals bei Amazon, Media Markt und Saturn

Den Anfang mach Amazon, die starten schon heute ihre Black-Friday-Woche, die dann auch gleich bis zum 30. November mit tausenden von Angeboten lockt. Für Apple-Fans momentan interessant sind Rabatte auf Restosten der Apple Watch Series 5, besonders hervorzuheben sind die Edelstahlmodelle, iPad-Zubehör und auch generalüberholte iPhones und iPads mit Garantie. Einige Beispiele:

Apple Deals der Black-Friday-Woche bei Amazon

Und auch die beiden Platzhirsche Media Markt und Saturn mischen mit, beide rufen den Black November aus. Was entdecken wir da für Apple-Fans? Nicht viel, aber immerhin:

Was ist eigentlich gleich noch mal der Black Friday? Die Antwort im Video:

Apples Pläne: Aktuelle Vermutungen

Und bei Apple selbst? Der iPhone-Hersteller dürfte zum Black Friday wie schon im letzten Jahr beim Kauf ausgewählter Produkte Gutscheine drauflegen. Die kann man dann im iTunes- und App-Store einlösen. Beispielsweise lockten 200 Euro in Gutscheinform beim Kauf eines MacBook Airs oder noch 25 Euro für denjenigen, der sich für die AirPods entschied. Was es in diesem Jahr gibt, ist noch nicht bekannt, aber GIGA bleibt dran und wird berichten.