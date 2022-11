Beim Versandhändler Otto bekommt ihr am Black Friday erstklassige Angebote. Dabei winken vor allem bei Smartphones, Tablets, Fernsehern und Gaming-Zubehör satte Rabatte. Wir geben euch einen Überblick über die 11 besten Knaller-Deals.

Black Friday bei Otto: Technik-Produkte stark reduziert

Otto bietet euch am Black Friday satte Rabatte auf zahlreiche Produkte. Darunter Marken wie Samsung, Philips, LG und viele mehr. Wir haben für euch den Preisvergleich übernommen und listen folgend nur die Angebote, welche es nirgends günstiger gibt. Meist kommen noch Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro dazu, die ihr euch mit der Otto UP Lieferflat sparen könnt.

Top-11-Angebote vor dem Black Friday bei Otto

LG 4K-TV 50 Zoll (50UQ81009LB) Statt 679 Euro UVP: 4K-LCD-Fernseher mit Smart-TV-Funktionen, HDR10 Pro/HLG, 60 Hz, Direct-LED, Magic-Remote Fernbedienung. Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis! Preis zzgl. Versand. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 09:32 Uhr

Samsung 4K-TV 75 Zoll (GU75AU7199UXZG) Statt 1.399 Euro: Gigantisches 75-Zoll-TV, 4K-Auflösung, HDR, Bluetooth, WLAN. Anschlüsse: 3× HDMI, 1× USB, 2× Antenne, 60 Hz, Edge-LED. Modelljahr 2021. Zzgl. Versandkosten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:29 Uhr

Philips Ambilight-TV 55 Zoll (55PUS8106/12) Statt 919 Euro UVP: Philips 4K-LED-TV mit stimmungsvoller Ambilight-Rückbeleuchtung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:25 Uhr

Samsung Galaxy A52S (256 GB) Statt 509 Euro UVP: 5G-Smartphone mit 120 Hz-Display, Snapdragon 778G und 8 GB RAM in verschiedene Farben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:21 Uhr

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (32 GB) Statt 169 Euro UVP: Wi-Fi-Tablet mit Android 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:39 Uhr

Samsung Evo Plus (microSD, 512 GB) Statt 77,90 Euro UVP: MicroSD-Karte mit 512 GB, bis zu 130 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit und SD-Adapter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 11:34 Uhr

SanDisk Ultra microSDXC (256 GB) Statt 34,99 Euro UVP: Speicherkarte für Mobilgeräte aller Art inkl. Adapter. Lesegeschwindigkeit von bis zu 120 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:38 Uhr

Logitech G502 Hero High Performance Statt 89,99 Euro UVP: kabelgebundene Gaming-Maus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:54 Uhr

MSI Optix AG321CQR Statt 449 Euro UVP: WQHD-Curved-Gaming-Monitor mit 1 ms Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:54 Uhr

JBL Boombox 2 Statt 579,99 Euro UVP: Wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher mit bis zu 24 Stunden Musikgenuss mit einer Akku-Ladung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 10:17 Uhr

Beko DFN16430W Statt 629 Euro UVP: Standgeschirrspüler für bis zu 14 Maßgedecke, mit Kontrollanzeige. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2022 12:06 Uhr

Was ist der Black Friday eigentlich?

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA. Dort wird schon seit Jahren am Wochenende nach Thanksgiving ein wahres Schnäppchenfest gefeiert, um Platz fürs Weihnachtsgeschäft zu machen. Die Rabatte sind dabei so wahnsinnig gut, dass die Leute das ganze Jahr darauf warten. Seit einigen Jahren ist das gigantische Shopping-Event auch in Deutschland angekommen und viele Geschäfte und Onlineshops machen mit und setzen vor und am Black Friday den Rotstift an.

