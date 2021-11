Samsung beteiligt sich in diesem Jahr natürlich auch wieder am Black Friday. Auf den 26. November 2021 muss man aber nicht warten, denn in diesem Jahr beginnen die „Black Weeks“-Angebote schon viel früher. Wir verraten euch, was ihr in diesem Jahr an Deals erwarten könnt.

Samsung vor Black Friday bereits mit „Black Weeks“-Angeboten

In diesem Jahr scheint jeder Händler den Black Friday schon verfrüht zu starten. Bei Amazon laufen jetzt schon die ersten Angebote. Und auch Samsung will dieses Mal nicht bis zum 26. November warten, an dem der Black Friday traditionell eigentlich stattfindet. Bereits am 17. November, also neun Tage früher, wird Samsung verraten, welche Black-Friday-Deals uns genau erwarten.

Das Warten dürfte sich lohnen, denn Samsung hat oft die besten Angebote für Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Fernseher und Co. auf der eigenen Webseite. Da gibt es beim Kauf eines Galaxy-Smartphones gern ein zweites Smartphone dazu. Oder Modelle aus dem Vorjahr werden im Doppelpack zu wirklich niedrigen Preisen verkauft. Da sich das Galaxy S21 in diesem Jahr schlecht verkauft hat, könnten uns damit auch tolle Angebote erwarten. Denkbar wäre auch eine Aktion mit der Galaxy Watch 4, die ganz neu ist.

In diesem Video erklären wir euch im Detail, wie der Black Friday eigentlich entstanden ist:

Was ist Black Friday? Abonniere uns

auf YouTube

Samsung-Deals auch bei anderen Händlern

Der Black Friday ist natürlich kein Event nur von Samsung. Diverse Händler werden ebenfalls Samsung-Produkte anbieten. Besonders Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto könnten da eine entscheidende Rolle spielen. Bei diesen Händlern gab es im Rahmen von Events immer wieder Produkte von Samsung zu günstigen Preisen.

Wenn ihr kein gutes Samsung-Angebot verpassen wollt, dann speichert euch diesen Artikel. Wir werden ihn in den kommenden Tagen und Wochen mit Angeboten füllen und immer wieder aktualisieren, sodass ihr immer wisst, welche Samsung-Produkte aktuell im Angebot sind. Weitere Top-Angebote findet ihr in diesem Artikel.