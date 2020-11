Samsung hat die „Black Weeks“ gestartet, rund eine Woche vor dem Black Friday. Es winken Rabatte von über 50 Prozent auf beliebte Galaxy-Smartphones sowie Wearables. Wir haben uns die Aktion näher angesehen und verraten, welche Angebote sich wirklich lohnen.

Black Friday bei Samsung: Galaxy-Smartphones zu Bestpreisen

Black Friday ist erst am 27. November 2020, doch viele Händler haben bereits erste Angebote online, darunter vor allem die großen Shops, wie Amazon, Saturn, MediaMarkt und Co. Da darf Samsung natürlich nicht fehlen und so läutet der Galaxy-Konzern bereits jetzt die „Black Weeks“ ein, mit Rabatten von bis zu 54 Prozent auf Smartphones, Tablets, Wearables und mehr. Zu so günstigen Preisen waren die Geräte teilweise noch nie erhältlich, weswegen wir euch die folgenden Deals nicht vorenthalten möchten.

Zum Black Friday bei Samsung

Samsung-Galaxy-Smartphones

Galaxy M11 für 99 Euro (statt 165 Euro) – unter 100 Euro war das beliebte Einsteiger-Smartphone mit Riesen-Akku (5.000 mAh) noch nie zu haben.

(statt 165 Euro) – unter 100 Euro war das beliebte Einsteiger-Smartphone mit Riesen-Akku (5.000 mAh) noch nie zu haben. Galaxy A21s für 159 Euro (statt 243 Euro) – für die Variante mit 128 GB Speicher ist das ein Top-Preis.

(statt 243 Euro) – für die Variante mit 128 GB Speicher ist das ein Top-Preis. Galaxy M31s für 209 Euro (statt 311 Euro) – wer mehr Leistung und einen noch größeren Akku (6.000 mAh) bevorzugt, der greift zum M31s, welches Samsung ebenfalls zum absoluten Bestpreis im Black-Friday-Angebot hat.

(statt 311 Euro) – wer mehr Leistung und einen noch größeren Akku (6.000 mAh) bevorzugt, der greift zum M31s, welches Samsung ebenfalls zum absoluten Bestpreis im Black-Friday-Angebot hat. Galaxy S10 Plus für 555 Euro (statt 1.218 Euro) – für das Top-Smartphone mit 512 GB von 2019 verlangt Samsung mittlerweile weniger als die Hälfte der ursprünglichen Preisempfehlung – und unterbietet damit aktuell alle anderen Händler.

Weitere Galaxy-Smartphones zum Black Friday:

Galaxy A51 für 219 Euro (statt 269 Euro) bei Amazon. Samsungs beliebtes Mittelklasse-Handy ist bei der „Black Weeks“-Aktion aktuell noch nicht dabei, doch dafür macht Amazon einen sehr guten Preis.

Zum Black Friday bei Samsung

Galaxy Wearables ebenfalls stark reduziert

Neben den vielen guten Smartphone-Deals hat Samsung zum Black Friday auch Kopfhörer und Smartwatches drastisch reduziert, hier eine Auswahl:

Galaxy Buds Live für 109 Euro (statt 184 Euro)

(statt 184 Euro) Galaxy Buds Plus für 79 Euro (statt 165 Euro)

(statt 165 Euro) Galaxy Watch 46 mm für 159 Euro (statt 301 Euro)

(statt 301 Euro) Galaxy Watch 42 mm für 149 Euro (statt 282 Euro)

(statt 282 Euro) Galaxy Watch Active für 129 Euro (statt 223 Euro)

(statt 223 Euro) Galaxy Watch Active 2 ab 169 Euro (statt 262 Euro)

Samsung-Galaxy-Smartphones mit Vertrag

Wer zum Galaxy-Smartphone gleich den passenden Mobilfunk-Tarif buchen möchte, der findet unter den „Black Weeks“-Angeboten bei Samsung ebenfalls ein paar interessante Schnäppchen im Netz von Telekom, Vodafone und o2. Informiert euch auf jeden Fall vor Abschluss, welches Netz bei euch die beste Abdeckung hat und werft auch einen Blick auf die aktuellen Tarif-Angebote bei MediaMarkt. Da sind ebenfalls ein paar echte Kracher dabei.