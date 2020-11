Der Black Friday bei Samsung ist gestartet und bei all den Geschenken, Prämien und Zugaben für Galaxy-Smartphones fragt sich so mancher: „Ja, ist denn schon Weihnachten?“ Wir haben die besten Angebote im Samsung-Store und darüber hinaus für euch zusammengefasst.

Black Friday bei Samsung: Fernseher, PS4 Pro & Nintendo Switch Lite geschenkt

Heute ist Black Friday und wer bei der Masse an Angeboten schon längst den Überblick verloren hat, dem empfehlen wir unsere Top-100-Deals bei Amazon und Co. Falls ihr nur an Samsung-Geräten interessiert seid, dann solltet ihr euch die Black-Friday-Aktion auf der offiziellen Homepage nicht entgehen lassen. Es winken nicht nur Rabatte von bis zu 54 Prozent auf Smartphones, Tablets, Wearables und mehr, sondern auch Tarif-Deals bei MediaMarkt, die es so bisher noch nicht gegeben hat.

Samsung-Galaxy-Smartphones

Weitere Galaxy-Smartphones zum Black Friday:

Galaxy Wearables ebenfalls stark reduziert

Neben den vielen guten Smartphone-Deals hat Samsung zum Black Friday auch Kopfhörer und Smartwatches drastisch reduziert, hier eine Auswahl:

Weitere Galaxy-Wearables zum Black Friday:

Samsung-Galaxy-Smartphones mit Vertrag

Wer zum Galaxy-Smartphone gleich den passenden Mobilfunk-Tarif buchen möchte, der hat aktuell sehr gute Karten, denn MediaMarkt hat ein paar unfassbar gute Tarif-Bundles mit dem Galaxy S20 Plus sowie FE im Angebot. Als Prämie habt ihr die Wahl zwischen einer Nintendo Switch, PlayStation 4 Pro oder Galaxy Watch 3. Hier eine Auswahl, folgt diesem Link, um alle Deals zu sehen.