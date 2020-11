Fans von Philips Hue sehnen alljährlich den Black Friday herbei. Denn um den Schnäppchen-Feiertag herum kann man traditionell hervorragende Schnäppchen finden, um das eigene System zu erweitern – oder preiswert einzusteigen. GIGA verrät euch die besten Philips Hue Deals am Black Friday.

Der Hauswirtschaftsraum hat noch keine Hue-Lampe! Warum kann ich unseren Garten eigentlich noch nicht violett beleuchten? So ein Lightstrip würde sich doch gut unter dem Küchenregal machen. Wer solche Gedanken hegt, ist Hue-Fan – und kann zum Black Friday 2020 „nachrüsten“. Wer Hue noch nicht in sein Leben gelassen hat, findet gerade einen günstigen Einstieg in dieses faszinierende Hobby. Denn warum Hue-Beleuchtung zusammen mit Sprachassistenten wie Magie wirkt, haben wir schon vor Jahren erklärt.

Philips Hue am Black Friday: Starter-Kits

Vor allem bei tink gibt es zum Black Friday viele Starter-Kits für Philips Hue deutlich vergünstigt. Aber auch wer sein System günstig erweitern möchte, sollte einen Blick riskieren, denn oft sind die Starter-Sets mit mehreren Lampen günstiger als andere Sets. Hat man eine Hue Bridge übrig, kann man diese sogar oft noch gewinnbringend auf dem Gebrauchtmarkt loswerden.

Philips Hue Einzel-Lampen, LED-Strips und Erweiterungs-Sets

Falls ihr gezielt nach günstigen Erweiterungen für eure Lampen-Landschaft sucht, werdet ihr hier fündig.

Weitere Philips-Hue-Lampen zum Black Friday

Natürlich haben wir uns auch nach weiteren Lampen aus dem breiten Sortiment des Hue-Beleuchtungssystems umgesehen.

Viele wichtige Neuerungen zu Philips Hue gab es auf der IFA 2019

Philips Hue am Black Friday in anderen Shops

Nicht gefunden, was ihr sucht, dann surft doch mal hier vorbei.