Black Friday ist vorbei, doch am 29.11. ist ja noch Cyber Monday und auch die Angebote bei Otto gehen in die Verlängerung. Egal ob Multimedia, Haushalt oder Gaming, in nahezu allen Kategorien des deutschen Versandhändlers winken Rabatte von über 50 Prozent. Wir geben einen Überblick der absoluten Top-Deals.

Black Friday & Cyber Monday bei Otto: Letzte Chance auf Schnäppchen

Das Schnäppchenwochenende des Jahres ist da: Der Black Friday und Cyber Monday 2021. Auch Otto bietet das ganze Wochenende hindurch Rabatte auf zahlreiche Produkte. Darunter Marken wie Apple, Sony, Samsung und viele mehr. GIGA hat für euch den Preisvergleich übernommen und listet folgend nur die Angebote, welche es nirgends günstiger gibt. Aber Achtung: Alle Preise gelten nur bis einschließlich 29.11.2021.

Top 5 Angebote am Black Friday & Cyber Monday bei Otto

Kopfhörer-Angebote

Apple AirPods (2019)

Apple AirPods (2019) für 124 Euro (statt 149 Euro UVP): Sehr beliebte Bluetooth-Kopfhörer von Apple mit bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit und Rauschunterdrückung.

Huawei FreeBuds Pro In-Ear-Kopfhörer

Huawei In-Ear-Kopfhörer für 89 Euro (statt 179 Euro UVP): Bluetooth-Kopfhörer mit ANC (Active Noise Cancelling), doppelter Anti-Wind-Geräuschunterdrückung und einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden beim Musikhören.

Sony »WF-XB700« wireless In-Ear-Kopfhörer

Sony Bluetooth-Kopfhörer für 49,99 Euro (statt 149 Euro UVP): Bluetooth-Kopfhörer mit extra Bass, Sprachassistenten, Schnellladefunktion und bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit dank Ladecase.

Bose »Quiet Comfort 45« Bluetooth-Kopfhörer mit ANC

Bose Quiet Comfort 45 für 269,99 Euro (statt 349,95 Euro): Over-Ear Kopfhörer mit ANC, NFC oder Bluetooth, 4 Mikrofonen, Sprachassistenten und einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Smartwatches & Zubehör

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch 3 für 166 Euro (statt 379,99 Euro UVP) bei Otto: 41-mm-Variante in Bronze + gratis Armband. Bei Saturn auch mit 45 mm für 166 Euro erhältlich.

fitbit Versa 2 Smartwatch

Fitbit Versa 2 für 109,90 Euro (statt 199,95 UVP): Fitness-Tracker mit bis zu 5 Tagen Akku-Laufzeit. Kompatibel mit Android, iOS und dem Alexa Sprachassistenten.

Apple Eingabestift Pencil (1st Generation)

Apple Pencil (1. Gen.) für 79,99 Euro (statt 99 Euro UVP): Der Apple-Pencil eignet sich für alle iPads.

Fernseher & Soundbars

Samsung GU65TU8379U Curved-LED-Fernseher mit 65 Zoll und 4K

Samsung Curved-LED-Fernseher für 679,99 Euro (statt 999 Euro UVP): Der 65-Zoll Riese von Samsung verfügt über eine 4K-Bildauflösung, einen Crystal Display für optimierte Farben, Dolby-Digital-Sound und kommt mit Alexa, Bixby und AirPlay2-Unterstützung.

LG 50UP81009LR LCD-LED Fernseher mit 50 Zoll und 4K

LG 50 Zoll LCD-LED-Smart-TV für 439 Euro (statt 699 Euro UVP): 50-Zoll-LCD-LED-Fernseher von LG mit 4K-Auflösung, 60 Hz nativer Bildwiederholfrequenz und AirPlay-2-Schnittstelle. Kompatibel mit Amazon Alexa.

Sony HT-SF200 2.1 Soundbar

Sony Soundbar für 99,99 Euro (statt 199,99 Euro UVP): Kompakte, kabellose 2.1-Kanal Soundbar mit eingebautem Subwoofer zum Schnäppchenpreis.

Laptops & Zubehör

Acer Chromebook Spin 311 Chromebook

Acer Chromebook Spin 311 für 189 Euro (statt 249 Euro UVP): 11,6 Zoll-Notebook mit ARM-Cortex-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC und Google Chrome OS.

Microsoft Surface Laptop Go i5 128/8 Notebook

Microsoft Surface Laptop Go für 549 Euro (statt 799 Euro UVP): Kompaktes 12,4-Zoll-Notebook mit i5-Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB SSD.

Samsung 980 PRO 1TB SSD interne SSD

Samsung 980 Pro für 139 Euro (statt 204,90 Euro): Interne Festplatte mit 1 TB-Speicherkapazität kompatibel mit der PlayStation 5. Wie ihr die Festplatte in nur wenigen Schritten selber austauschen könnt, zeigen wir euch hier.

Haushaltsgeräte

Suntec Wellness Raclette RAC-8625 TURBO

Suntec Raclette-Tischgrill für 59,95 Euro (statt 109,95 Euro UVP): Mit unterem und oberem Heizelement, stufenlos regulierbarem Thermostat (1200 Watt), Anti-Rutsch-Stand und inklusive 8 Pfännchen und 8 Spatel.

Spiele für Nintendo Switch

Ring Fit Adventure Nintendo Switch

Ring Fit für Nintendo Switch für 59 Euro (statt 79,99 Euro UVP): Perfektes Spiel, um dem Corona-Speck zu Leibe zu rücken.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze Nintendo Switch

Donkey Kong Country: Tropical Freeze für 42,99 Euro (statt 60 Euro): Rettet mit der Kult-Figur Donkey Kong seine Heimatinsel vor Bösewichten.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild für 44,99 Euro (statt 60 Euro): Das beliebte Open-World-Spiel exklusiv für Nintendo.

Super Mario Odyssey Nintendo Switch

Super Mario Odyssey für 42,99 Euro (statt 60 Euro): Erlebt mit Mario eine Menge 3D-Abenteuer in diesem beliebten Spiel für die Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe für 42,99 Euro (statt 60 Euro): Beliebtes Rennspiel in neuem Gewand mit neuen Fahrern und Fahrzeugen.

Super Mario Party Nintendo Switch

Super Mario Party für 44,99 Euro (statt 60 Euro): Klasse Party-Spiel mit euren Lieblingsfiguren aus der Super Mario-Welt.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! Nintendo Switch

Pokémon: Let's Go, Pikachu! für 44,99 Euro (statt 60 Euro): Begebt euch mit Pikachu an eurer Seite auf ein spannendes Abenteuer.

Pokémon: Let's Go, Evoli! Nintendo Switch

Pokémon: Let's Go, Evoli! für 44,99 Euro (statt 60 Euro): Begebt euch mit Evoli an eurer Seite auf ein unvergessliches Abenteuer.

Was ist der Black Friday eigentlich?

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA. Dort wird schon seit Jahren am Wochenende nach Thanksgiving ein wahres Schnäppchen-Fest gefeiert und Platz fürs Weihnachtsgeschäft zu machen. Die Rabatte sind dabei so wahnsinnig gut, dass die Leute das ganze Jahr darauf warten. Seit einigen Jahren ist das gigantische Shopping-Event auch in Deutschland angekommen und viele Geschäfte und Onlineshops machen mit und setzen vor und am Black Friday den Rotstift an.

