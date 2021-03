Bei Notebooksbilliger purzeln mal wieder die Preise! Der Online-Shop hat im Rahmen der Black Week unzählige Produkte reduziert, darunter Notebooks, SSDs und extrem viel Zubehör fürs Home-Office. GIGA hat die besten Schnäppchen für euch zusammengesucht.

Black Week bei NBB: Große Rabattaktion gestartet

NBB hat die erste Black Week des Jahres gestartet. Vom 24. März bis zum 29. März gibt es eine Vielzahl an Produkten günstiger im Online-Shop zu kaufen – dabei könnt ihr bis zu 70 Prozent sparen. Das Angebot ist dermaßen überwältigend, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Damit ihr euch nicht stundenlang durch den Rabatt-Dschungel schlagen müsst, haben wir bereits die besten Angebote für Notebooks, SSDs und Home-Office-Zubehör für euch zusammengetragen.

zu allen Angeboten der Black Week von NBB

Günstige Notebooks während der Black Week von NBB: Die besten Angebote

Wer gerade notgedrungen im Home-Office arbeitet, der hat mitunter Bedarf an einem neuen Laptop. Während der Black Week gibt es zahlreiche Notebooks zum Sparpreis. Die Versandkosten sind bei all unseren Angaben bereits mit einberechnet, bei den Streichpreisen haben wir uns an den aktuellen Bestpreisen auf idealo.de orientiert. Wenn ihr einen Gutscheincode an der Kasse eingeben müsst, um den Laptop zum Aktionspreis zu bekommen, haben wir ihn hinter dem Streichpreis angegeben:

Alle Notebook-Deals der Black Week im Überblick

Preiswerte SSDs während der Black Week von NBB: Die besten Speicher-Deals

Auch Datenhorder kommen während der Black Week auf ihre Kosten! Vor allem SSDs sind während der Rabattaktion von NBB reduziert, sodass sich problemlos das eine oder andere kleine Schnäppchen machen lässt:

Alle Speicherangebote während der NBB Black Week im Überblick

Home-Office-Zubehör zum Sparpreis: Die besten Angebote während der Black Week

Wem es im Home-Office noch am passenden Zubehör fehlt, sollte während der Black Week ebenfalls einen Blick auf die Angebote von NBB werfen. Monitore, Repeater, Drucker, kabellose Peripheriegeräte – hier gibt es alles, was das Herz des heimischen Büroarbeiters höherschlagen lässt. Wir haben die besten Angebote für euch im Überblick:

Alle Zubehör-Angebote der Black Week im Überblick

Die Black Week von NBB läuft noch bis zum 29. März 2021 um 23:59 Uhr. Wir werdend die Angebote weiterhin im Blick behalten, abgelaufene Deals im Artikel entfernen und neue hinzufügen, wenn wir weitere Schnäppchen entdecken. Es lohnt sich also immer mal wieder auf GIGA vorbeizuschauen. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Schnäppchenjagd!