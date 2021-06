Die Black Week bei Notebooksbilliger ist wieder da und lockt mit zahlreichen Rabatten. Unter den Angeboten tummeln sich nicht nur Notebooks, sondern auch SSDs und extrem viel Zubehör fürs Home-Office. GIGA hat Preise verglichen und die besten Schnäppchen für euch zusammengesucht.

Black Week bei NBB: Bis zu 60 Prozent sparen

NBB hat die Black Week des Jahres. Vom 09. bis zum 14. Juni gibt es eine Vielzahl an Hardware günstiger im Online-Shop zu kaufen – dabei könnt ihr bis zu 60 Prozent sparen. Die Menge an Angeboten ist mal wieder so überwältigend, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Damit ihr euch nicht stundenlang durch den Rabatt-Dschungel schlagen müsst, haben wir bereits die besten Angebote für Notebooks, SSDs und Home-Office-Zubehör für euch gelistet.

Notebooks stark reduziert: Das sind die besten Angebote

Wer immer noch im Home-Office arbeitet oder weiter arbeiten möchte, der hat mitunter Bedarf an einem neuen Laptop. Während der Black Week gibt es zahlreiche Notebooks zum Schnäppchenpreis. Unter den Angeboten finden sich unter anderem Laptops von Top-Marken wie HP, Lenovo, Acer und Microsoft.

Lenovo IdeaPad Flex 5 81X20099GE

Lenovo Yoga Slim 7 14 Zoll Laptop für 721,65 Euro (statt 849 Euro): Mit Full HD-Display, AMD Ryzen 5 4500U, 16GB RAM und 512GB SSD. // Gutscheincode NBBBW2LENOVO

Lenovo Yoga Slim 7 82A200ALGE

Microsoft Surface Laptop Go 128GB 8GB mit Core i5 - sandstone

Microsoft Surfacebook 3 Vorstellungsvideo:

Preiswerte SSDs während der Black Week von NBB: Die besten Speicher-Deals

Auch Datenhamsterer kommen während der Black Week auf ihre Kosten! Vor allem SSDs sind während der Rabattaktion von NBB reduziert, sodass sich problemlos das eine oder andere kleine Schnäppchen machen lässt:

Bei allen SDDs funktioniert der Gutscheincode BW2WD

WD_BLACK SN850 NVMe SSD 2TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4

Home-Office-Zubehör zum Sparpreis: Die besten Angebote während der Black Week

Wem im Home-Office noch das passenden Zubehör fehlt, sollte während der Black Week ebenfalls einen Blick auf die Angebote der Kategorie Zubehör von NBB werfen. Monitore, Tastaturen, kabellose Mäuse – hier gibt es alles, was das Herz des heimischen Büroarbeiters höherschlagen lässt. Wir haben die besten Angebote für euch im Überblick:

Die Black Week von NBB läuft noch bis zum 14. Juni 202110. Wir werdend die Angebote weiterhin im Blick behalten, abgelaufene Deals im Artikel entfernen und neue hinzufügen, wenn wir weitere Schnäppchen entdecken. Es lohnt sich also immer mal wieder auf GIGA vorbeizuschauen. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Schnäppchenjagd!