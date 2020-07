Ausverkauf bei Notebooksbilliger! Der Online-Shop hat die Black Week gestartet und seine Preise für diverse Smartphones, Laptops, Software und weiteres Zubehör drastisch reduziert. Damit ihr euch nicht durch die Masse an Rabatten kämpfen müsst, haben wir die besten Deals für euch übersichtlich aufgelistet.

Black Week: Notebooksbilliger startet fette Rabattaktion

Während der Prime Day ins Wasser gefallen ist, hält Notebooksbilliger an seiner Black Week fest. In der Zeit vom 01. bis 06. Juli 2020 findet ihr im Online-Shop eine Unmenge an Angeboten, die sich mal mehr und mal weniger lohnen. Handys, Laptops, Beamer, PCs, Monitore, Speicher, Hardware und Software gibt es in dieser Zeit zu stark reduzierten Preisen – doch wer sich einen Überblick über alle Angebote verschaffen will, sollte sich lieber mal einen Tag frei nehmen.

Alle Angebote der Black Week in der Übersicht

Damit ihr euch genau das schenken könnt, haben wir einen Blick auf den Angebotskatalog geworfen und die Sahnestücke für euch übersichtlich zusammengestellt:

Black Week bei Notebookbilliger: Die besten Laptop-Angebote

Wir fangen mit den besonders guten Deals für Notebooks an. Achtet beim Kauf darauf, dass ihr mitunter einen Code an der Kasse eingeben müsst – nur dann erhaltet ihr einen Rabatt und landet beim günstigen Aktionspreis. Bei den entsprechenden Produkten haben wir diesen direkt mit angegeben. Den Aufpreis für den Versand der Produkte haben wir hierbei bereits berücksichtigt:

Black Week bei Notebookbilliger: Die besten Handy-Angebote

Notebooksbilliger macht aber nicht nur seinem Namen alle Ehre, sondern bietet auch diverse Handys während der Black Week reduziert an. Dadurch werden die Preis-Leistungs-Knaller unter den Smartphones noch günstiger. Auch hier haben wir wieder die Rabattcodes direkt hinter den Produkten notiert, wenn diese für den Aktionspreis notwendig sind. Hier die besten Deals in der Übersicht:

Black Week bei Notebookbilliger: Die besten Software-Angebote

Nicht nur Hardware wird während der Black Week vergünstigt angeboten, auch Software ist gerade reduziert. Darunter Antiviren-Programme, Office - und sogar die Adobe Creative Cloud gibt es gerade zum Sparpreis:

Black Week bei Notebookbilliger: Die besten Speicher-Angebote

Und auch Datenhorder kommen bei Notebooksbilliger während der Black Week auf ihre Kosten. SSDs, Festplatten, SD-Karten und USB-Sticks – hier kommt alles unter den Hammer. Die besten Deals haben wir hier aufgelistet:

Bei solchen Rabattaktionen wie der Black Week gilt wie immer: Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wartet also am besten nicht zu lange mit dem Kauf, sondern schlagt zu, solange die Angebote noch online sind! Wir werden den Artikel in regelmäßigen Abständen aktualisieren und abgelaufene Deals entfernen und sie durch neue ergänzen. Schaut also immer mal wieder vorbei – es lohnt sich!