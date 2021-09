Zur Bundestagswahl 2021 stellt die Hörbuch-App Blinkist 70 Titel zu Wahl-relevanten Themen zur Verfügung. In 15-minütigen Clips können sich Nutzer vollkommen kostenlos und ohne Anmeldung über Themenbereiche wie Klimawandel, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit und mehr informieren.

Blinkist: 70 Titel zur Bundestagswahl gratis & ohne Anmeldung

Egal ob für Uni, Schule oder zur privaten Fortbildung, in der Blinkist-App gibt es zu jedem Thema Sachbücher und zeitlose Klassiker. In wenigen Minuten bekommt ihr dabei die Zusammenfassung vorgetragen und müsst euch nicht durch zig Einleitungen oder Danksagungen quälen. Denn seien wir ehrlich, gerade Sach- und Fachbücher sind gerne sehr ausdauernd und kompliziert formuliert.

Zur Bundestagswahl 2021 gibt es bei Blinkist eine ganz besondere Aktion, die es Nutzern so einfach wie möglich machen soll, sich über Wahl-relevanten Themen zu informieren. Bis 26. September stehen in der App für iPhones oder Android-Smartphones ganze 70 Titel zum Lesen und Anhören kostenlos zur Verfügung – ohne Abo oder Anmeldung.

Folgende Themenbereiche werden in den jeweils nur 15-minütigen Zusammenfassungen behandelt:

Klimawandel und Umwelt

Wirtschaftliche Zusammenhänge

Herausforderung Demokratie

Digitalisierung

Europa und Außenpolitik

Migration und Integration

Arbeit und soziale Gerechtigkeit

So funktioniert's:

App herunterladen, keine Registrierung nötig 70 Kostenlose Titel unterwegs anhören oder lesen Mitreden können und selbstbewusst zur Wahl gehen

Blinkist: 15 Min Bücher-Wissen Entwickler: Blinks Labs

Das Beste aus Sachbüchern und Podcasts Entwickler: Blinks Labs GmbH

Blinkist Premium: 25 % Rabatt erhalten – so geht's

Die 70 Blinks zur Bundestagswahl sind komplett kostenlos und ohne Registrierung erhältlich. Falls euch die Hörbuch-App überzeugt und ihr dabei bleiben wollt, könnt ihr euch das Premium-Abo aktuell 25 Prozent günstiger sichern. Um den Rabatt zu erhalten, müsst ihr lediglich diesem Link folgen, die Eingabe eines Gutscheincodes ist nicht erforderlich. Das Abo kostet euch dann nur 59,99 Euro im ersten Jahr (statt 79,99 Euro) bzw. 4,99 Euro im Monat (statt 6,67 Euro). Aber keine Sorge, ihr könnt die App auch erstmal 7 Tage lang völlig kostenlos testen und jederzeit kündigen, wenn sie euch dennoch nicht zusagt.

Wie funktioniert die Hörbuch-App von Blinkist?

Ihr könnt euch die Blinkist-App ganz einfach im AppStore oder bei Google Play herunterladen und nach Anmeldung sofort los hören, aber auch via Laptop ist das Hören von Hörbüchern und Podcasts möglich. In der App selbst finden sich über 4.500 Hörbücher und Shortcasts in 27 Kategorien. Neben deutschen Versionen gibt es auch etliche Titel auf Englisch. Die App ist sehr übersichtlich gestaltet. Ihr bekommt persönliche Empfehlungen, den Tagestipp der Redaktion, kuratierte Listen und die beliebtesten Blinks vorgeschlagen. Die App verfügt natürlich auch über eine Merkliste, in der ihr alle Titel speichern könnt, die euch interessieren. Aber beachtet: Blinkist spezialisiert sich auf Sach- und Fachbücher. Romane, Science Fiction und weitere Belletristik werdet ihr hier nicht finden.