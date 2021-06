Ein guter Blu-ray Player muss heutzutage kein halbes Vermögen mehr Kosten, um euch ein grandioses Heimkinoerlebnis zu bescheren. Denn mittlerweile kommen die 4K-fähigen Spieler mit einer Vielzahl an beindruckenden Funktionen daher und können weitaus mehr als bloß Disks abspielen. Deshalb hat GIGA den Markt durchstöbert und präsentiert euch die besten Blu-ray Player sowie nützliche Tipps zum Kauf.

Wo sie einst nur für die Wiedergabe von DVDs und Blu-rays zuständig waren, verfügen Blu-ray Player mittlerweile über zahlreiche Features, die aus eurem Fernseher im Handumdrehen einen Smart TV machen können. Die Wiedergabe von 4K-Inhalten gehört mittlerweile zu den Standards, ebenso wie HDR-Unterstützung und manche Geräte verfügen sogar über eine Dolby Atmos-Unterstützung. Doch was sollte mein Blu-ray Player können, welche Anschlüsse benötige ich und was gibt es für Alternativen? GIGA klärt diese Fragen und präsentiert euch verschiedene Blu-ray Spieler für verschiedene Anforderungen.

Die besten Blu-ray Player 2021: Alle Empfehlungen in der Übersicht

Preis-Tipp Preis-Leistungs-Tipp Der Alleskönner Produkt LG BP450 Sony UBP-X700 Panasonic DP-UB824 Preis ca. 70 Euro ca. 175 Euro ca. 390 Euro Vorteil Zuverlässiges Upscaling Grandiose Tonqualität dank Dolby Vision HDR10+ und Dolby Vision Nachteil Keine 4K-Auflösung Keine Bluetooth-Unterstützung Fernbedienung teils unpraktisch Angebot Bei Otto ansehen Bei Otto ansehen Bei Saturn ansehen Preisvergleich idealo idealo idealo

Preis-Tipp: LG BP450

LG BP450 Blu-ray-Player

Vorteile

Ausreichende Bildqualität

Zuverlässiges Upscaling

Schnelle Navigation

Nachteile

Keine 4K-Auflösung

Kein WLAN

Einen zuverlässigen Blu-ray Player unter 100 Euro zu finden, erweist sich nicht als unmöglich, denn der LG BP450 garantiert euch ein vorzeigbares Entertainment-Paket zu einem außerordentlich günstigen Preis. Der Full HD-Player spielt Blu-rays sowie 3D-Blu-rays ab und kann auch dank Upscaling die Bildqualität von DVDs hochwertig aufbereiten. Der von der Stiftung Warentest mit der Endnote 2,0 (Gut) versehene Player verfügt zwar über keine WLAN-Unterstützung, kann per Lan-Kabel jedoch ans Heimnetzwerk angeschlossen werden und als Smart-TV-Empfänger dienen. Auch das Steuern über das Smartphone via App ist möglich.

Im Hinblick auf die Anschlussmöglichkeiten hat LG das Gerät nur mit dem Notwendigsten versorgt, darunter ein USB-Port, LAN-Buchse, HDMI-Anschluss sowie koaxialen Audioausgang. Die Navigation erfolgt schnell und flüssig, große Schwierigkeiten sollten hier demnach nicht auftreten. Beim Betrieb lässt der Player außerdem ein leises Surren vernehmen. Wer demnach Stummfilm-Klassiker nachholen möchte, könnte sich hieran stören.

Testsieger: Sony UBP-X700

Sony UBP-X700 UHD-Blu-ray-Player

Vorteile

Hervorragende Bildqualität dank HDR10

Grandiose Tonqualität dank Dolby Vision

Sehr gute Skalierungsqualitäten

Nachteile

Keine Bluetooth-Unterstützung

Kein Display

Das perfekte Heimkinoerlebnis liefert laut der Stiftung Warentest der Sony UBP-X700. Der Testsieger konnte sich in Sachen Bild- und Tonqualität mit seiner 4K- und der Dolby Vision-Unterstützung eine glatte 1 abgreifen. Der UHD-Player unterstützt dabei HDR10, HDR10+ hingegen leider noch nicht. Dank der Skalierungsfunktion verzeichnet ihr zudem keine Qualitätsverluste beim Abspielen von HDR-Inhalten auf einem SDR-Fernseher. Die Bildqualität ist astrein und kann je nach persönlicher Präferenz in puncto Helligkeit, Kontrast und Farbe selbst angepasst werden. Abspielen kann der Player die Formate Blu-ray, 3D-Blu-ray, DVD, CD sowie SuperAudio-CD.

Die Bedienung ist zudem einfach und intuitiv, sodass ihr Inhalte unter anderem per WLAN-Verbindung oder mittels Screen Mirroring-Funktion kinderleicht abspielen könnt. Mit einer Breite von 32 cm und einer Länge von 25 cm darf sich das Modell zudem kleinster UHD-Blu-ray-Player nennen. Für die kompakte Größe wurde allerdings auf ein Display verzichtet. Im Gegensatz zum Vorgängermodell, dem Sony UBP-X800, liegt die USB-Buchse offen und ist somit bequemer zu bedienen. Die Buchsen-Vielfalt ist mit LAN und Twin-HDMI-Out mit Only Audio und Koax-Ausgang zudem recht überschaubar. Lediglich Bluetooth unterstützt der UHD-Player nicht.

Hinweis: Damit ihr 3D-Blu-rays abspielen könnt, muss nicht nur das Abspielgerät 3D-Funktionen unterstützen, sondern auch euer angeschlossener Fernseher. Dasselbe gilt für 4K-Inhalte.

Die Alternative: Panasonic DP-UB824

Panasonic DP-UB824 UHD-Blu-ray Player

Vorteile

Hervorragende Bildqualität

Sprachassistent-Anbindung

HDR10+ und Dolby Vision

Starkes UHD Upscaling

Nachteile

Fernbedienung teils unpraktisch

Auf einem wohlverdienten zweiten Platz landete der Panasonic DP-UB824 im Test der Stiftung Warentest. Der UHD-Blu-ray-Player brilliert mit farbreichen, gestochen scharfen Bildern und liefert dank der 7.1-Anbindung mit dem entsprechenden Audiogerät zusätzlich einen grandiosen Sound. Für dynamische Kontraste sorgen HDR10, HDR10+ wie auch die Dolby Vision-Unterstützung. DVDs werden dank UHD Upscaling auf ein angemessenes Niveau gehoben und wer das Gerät via Alexa oder Google Assistant steuern möchte, der kann dies dank der entsprechenden Unterstützung tun. Abspielen könnt ihr Blu-rays, 3D-Blu-rays, DVDS und CDs.

Bei den Schnittstellen verfügt der Spieler über zwei HDMI-Ausgänge für eine isolierte Bild- und Tonausgabe, zwei USB 3.0-Ports, einem analogen 7.1-Audiokanal-Ausgang sowie einem digitalen Audio-Output. Die Internetanbindung ist sowohl per LAN als auch WLAN möglich. Die Front ziert zudem ein subtiles Display, auf der oberen Seite befinden sich außerdem die Tasten für das Laufwerk und Ein- und Ausschalten des Geräts. Der einzige Kritikpunkt unter Nutzern fällt auf die Fernbedienung mit teils ungünstig positionierten Tasten zurück.

Blu-ray Player Test 2021: So habe ich ausgewählt

Damit der nächste Filmabend nicht lange auf sich warten lassen muss, wird ein zuverlässiger Blu-ray benötigt. Da sich der Markt in den letzten Jahren ganz schön schnell weiterentwickelt hat und ihr nicht allzu lange nach dem passenden Modell suchen müsst, habe ich euch eine Übersicht über die besten Blu-ray Player zusammengestellt. Dabei habe ich mich auf meine persönliche Erfahrung, sowie Nutzererfahrungen und Wertungen externer Testinstitutionen verlassen. Verwendete Quellen: Stiftung Warentest (Ausgabe 06/2021), AllesBeste.de, 4kfilme.de

Übrigens: Die Blu-ray-Charts im Juni 2021 führt ein alter Bekannter an. Die Indiana Jones 4-Movie-Collection in 4K UHD ist aktuell laut Blu-ray-Disc.de auf Platz 1. Der offizielle Trailer zur Box macht Lust auf mehr:

Indiana Jones: 4-Movie Collection (4K UHD Blu-ray)

Alternativen: Diese Geräte eignen sich als Blu-ray Player

PS3, PS4 und PS5

Wer nicht nur gerne Filme schaut, sondern zusätzlich auch Games zocken möchte, der kann auch zu einer von Sonys Heimkonsolen greifen. Denn seit dem Anbruch der 7. Konsolengeneration, also ab der PS3, verfügen die Konsolen von Sony über ein Blu-ray Laufwerk. Sofern ihr die PS3 oder PS4 mit dem entsprechenden Firmware-Update versorgt habt, könnt ihr mit den Konsolen auch 3D Blu-rays wiedergeben. Mit der 2020 erschienenen PS5 hat Sony ihre neuste Heimkonsole sogar das Update zu einem UHD-Blu-ray-Player spendiert. Das Abspielen von 4K-Inhalten mit HDR und flüssigen 60 fps ist mit der neusten Konsole demnach kein Problem, sofern ihr im Besitz der Disk-Edition seid. Wer unter den Wiedergabeeinstellungen Bitstream auswählt, kann seine UHD-Blu-rays zudem mit Dolby Atmos genießen. Jedoch sei angemerkt, dass die Konsolen einen höheren Stromverbrauch aufweisen als die Standalone-Player und Dolby Vision wie auch HDR10+ nicht unterstützt werden.

PlayStation 4 Pro (1TB)

Xbox One X/S und Xbox Series X/S

Anders als bei den Konsolen von Sony hat Microsoft ihren Geräten erst ab der 8. Konsolengeneration ein Blu-ray Laufwerk spendiert. Demnach könnt ihr sowohl mit der regulären Xbox One als auch den Nachfolgemodellen Xbox One S/X Blu-rays sowie 3D-Blu-rays schauen. Dafür müsst ihr allerdings vorab die Blu-ray-App aus dem App-Store herunterladen und installieren. Die Xbox One X/S kann sogar, ebenso wie die Xbox Series X, als UHD-Player verwendet werden, da sie 4K-Inhalte abspielen kann. Zudem unterstützen die Geräte HDR10, Dolby Vision und HDR10+ bleiben jedoch genauso wie bei Sonys Geräten aus. Demnach bleibt nur zu hoffen, dass die Konsolenhersteller diese Features per Firmware-Update nachliefern.

Xbox One S (1TB)

Hinweis: Wer beim Filmeschauen die Bedienung mit dem Controller umgehen möchte, kann auf eine Media Remote zurückgreifen oder die Konsole mit dem Harmony-System von Logitech verbinden und kontrollieren.

Blu-ray Player kaufen: Was muss ich beachten?

Unterstützte Videoformate

Blu-ray Player ist nicht immer gleich Blu-ray Player. Denn mittlerweile unterstützen die Geräte verschiedene Auflösungen von Full HD bis zu 4K sowie verschiedene Diskformate, darunter DVD, Blu-ray und 3D Blu-ray wie auch gebrannte Disks, wie BD-RE und BD-R. Alle gängigen Blu-ray Player sollten mindestens diese Formate unterstützen, wer darüber hinaus weitere Videoformate abspielen möchte, sollte beim Kauf auf die Angaben der Hersteller achten. Außerdem unterstützten Blu-ray Player nur Disks mit dem entsprechenden Regionalcode. In unserem Ratgeber zu den Regionalcodes klären wir euch auf, welche Scheiben unterstützt werden.

Unterstützte Audioformate

Auch in Sachen Sound unterstützen Blu-ray Player teils unterschiedliche Formate. Während viele Modelle bereits Dolby True HD und DTS-HS unterstützen, bieten manche Spitzenmodelle sogar eine Dolby Atmos-Unterstützung an. Außerdem eignen sich manche Modelle sogar als Alternative zur Musikanlage und spielen CDs, Super-Audio-CDs oder MP3-Dateien ab. Wollt ihr euer Heimkinoerlebnis in puncto Sound aufwerten, so könnt ihr auf einen entsprechenden Subwoofer oder eine Soundbar zurückgreifen.

Skalierungsfunktion

Viele Filme, insbesondere Arthouse-Streifen oder ältere Werke, sind nicht immer als Blu-ray, sondern oftmals nur als DVD erhältlich. Möchtet ihr jene Filme dennoch in einer hohen Auflösung sehen, benötigt ihr einen Player mit einer zuverlässigen Upscaling-Funktion. Diese skaliert die Auflösung hoch, sodass ihr trotz der SD-Qualität der DVD eine HD-Auflösung erhaltet. Diese HD-Auflösung reicht zwar nicht gänzlich an die Bildqualität einer Blu-ray heran, bietet euch aber ein wesentlich angenehmeres Seherlebnis. Wer Fragen zu dem Thema hat, findet in unserem Ratgeber zum Thema Upscaling die passenden Antworten.

Schnittstellen

Im Hinblick auf die Konnektivität verfügen Einsteigermodelle meist nur über die notwenigsten Anschlüsse, während Geräte in höheren Preisklassen mehr Spielraum bieten und beispielsweise zusätzliche analoge Audio-Ausgänge, weitere HDMI-Anschlüsse und USB-Ports oder gar XLR-Buchsen verfügen. Je nach Anforderungen könnt ihr euren Blu-ray Player auswählen und so zum wahren Multimedia-Gerät machen.

Zertifizierungen

Wie bei vielen Elektrogeräten werden auch Blu-ray Player mit verschiedenen Siegeln zertifiziert. So garantiert beispielsweise die DivX-Zertifizierung, dass euer Spieler in der Lage ist, große Videodateien ohne große Qualitätsverluste zu komprimieren, während das THX-Gütesiegel bei hochwertigen Kino- und Heimkino-Produkten vergeben wird und garantiert, dass die jeweiligen Inhalte mit der selben Klarheit und Detailtreue wiedergeben, wie im Studio der jeweiligen Produktion. Bei Blu-ray Playern wird mit einer THX-Zertifizierung demnach gewährleistet, dass der jeweilige Film auch zuhause in der Qualität wiedergegeben wird, die die Filmschaffenden im Sinne hatten.

Zusatzfunktionen

Manche Blu-ray Player erweisen sich als wahre Multifunktionsmaschinen, die neben ihrer Abspielfunktion auch das Aufnehmen oder Brennen von Inhalten erlauben. Einige Geräte verfügen zudem über einen integrierten Receiver, mit dem ihr HD-TV empfangen könnt. Je nach persönlichen Anforderungen könnt ihr hier die Augen nach den entsprechenden Zusatzfunktionen offenhalten.