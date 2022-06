Boxen von JBL, Bose und Teufel: In dieser aktuellen Übersicht stellen wir euch die besten tragbaren Lautsprecher mit Bluetooth vor, die für unter 200 Euro im Handel zu finden sind.

Die hier besprochenen Bluetooth-Lautsprecher sind dank eingebautem Akku mobil einsetzbar, man kann sie also mehrere Stunden ohne Stromanschluss betreiben. Auch wenn manche Modelle eine Klinkenbuchse besitzen, ist die wichtigste Quelle für Musik und Sprache die drahtlose Verbindung per Bluetooth (Reichweite: ca. 10 Meter). Als Quellgeräte kommen Handys, Tablets, Laptops und MP3-Player mit Bluetooth in Frage. Größere BT-Lautsprecher werden zuweilen auch „Boombox“ oder Ghettoblaster“ genannt.

JBL Go 3

Wenn es nicht um den höchsten Musikgenuss geht, sondern eher um Hörbücher, Podcasts oder Radionachrichten, dann reicht auch ein günstiger Bluetooth-Lautsprecher im Hosentaschenformat. In der Liga spielt der sympathisch aussehende JBL Go 3 (bei Amazon anschauen), der immerhin bis zu 5 Stunden am Stück durchhält. Klanglich kann er die meisten in Smartphones eingebauten Lautsprecher locker schlagen und ist so gesehen eine nützliche kleine Anschaffung.

JBL Go 3 (Bildquelle: JBL)

Das kleine Gehäusevolumen (Abmessungen: 8,7 × 7,5 × 4,1 cm, 209 Gramm) setzt dem Klang natürliche Grenzen, vor allem beim Bass – wer Musik in ganzer Vielfalt erleben will, muss sich ein deutlich größeres Modell holen. Zum Vorgängermodell, dem JBL Go der ersten Generation, findet ihr einen ausführlichen Testbericht auf GIGA.

Vorteile:

Kompakt mit gutem Klang (vor allem für „Talkradio“ z. B. Podcasts, Hörspiele)

Niedriger Preis

Nachteile:

Zu klein für ernsthaften Musikgenuss

JBL Flip 6

Das dürfte einer der beliebtesten Bluetooth-Lautsprecher überhaupt sein: Der JBL Flip 6 (bei MediaMarkt anschauen) kann auf eine Reihe erfolgreicher Vorgänger zurückblicken, die den guten Ruf amerikanischen Marke gefestigt haben. Auch mir war der Flip 6 auf Anhieb sympathisch, das fängt schon bei der praktischen Trageschlaufe an. Diese Box will raus, das unterstreicht auch das voll auf Outdoor optimierte Design: Grobes und unverwüstliches Gewebe, dicke Gummiränder, fest integrierte und gut tastbare Buttons, wasser- und staubgeschützt nach IP67. Zugegeben, für den Hochglanz-Schreibtisch oder ein stilvolles Wohnzimmer gibt's passendere Modelle. Der JBL gesellt sich am liebsten zu Rucksack, Gravelbike und Skateboard – dafür spricht auch der unterstützte Standard Bluetooth 5.1, der im Freien eine Reichweite von bis zu 40 Metern verspricht (in der Praxis sind eher 20 Meter zu erwarten).

Der Bluetooth-Lautsprecher JBL Flip 6 ist ausgesprochen robust (Bildquelle: GIGA)

Der Klang ist voll, spaßbetont und kräftig im Bass – für die doch überschaubare Gehäusegröße (17,8 × 6,8 × 7,2 cm; 550 Gramm) eine solide Darbietung. Die insgesamt lebendige Abstimmung kann in Innenräumen auf Dauer anstrengend wirken, im Freien ist sie hingegen von Vorteil, da sich der Flip 6 so gegen Umgebungslärm durchsetzt.

Vorteile:

Lebendiger Sound mit kräftigem Bass

Besonders Outdoor-tauglich

Nachteile:

Design eher sportlich als edel

Bose Soundlink Flex

Mein Favorit für den Gebrauch in den eigenen vier Wänden: Der Bose Soundlink Flex (bei Saturn anschauen) sieht schick und erwachsen aus. Die geringe Bautiefe und der nach vorne gerichtete Sound machen ihn zu einem idealen Kandidaten für eine freie Stelle im Bücherregal. Die Klangqualität hat mich vom ersten Song an überzeugt: Das ist der fast schon sagenumwobene Bose-Sound, der sich nie unangenehm aufdrängt, sich mit jeder Musikrichtung arrangiert und größer klingt, als die Box aus der er kommt. Im direkten Vergleich (im Innenraum) mit dem JBL Flip 6 tendiere ich zum Bose Soundlink Flex, da wirken die meisten Stücke (z. B. „Dreams“ von Fleetwood Mac, gehört auf Amazon Music Unlimited) für mein Empfinden eine Spur runder.

Der Bose Soundlink Flex überzeugt durch seinen ausgewogenen Klang (Bildquelle: GIGA)

In der mir vorliegenden hellgrauen Variante sind die Beschriftungen auf den Buttons im Dunkeln nur schwer zu erkennen. Zudem sind die Bedienelemente auch nicht so gut zu ertasten, wie etwa beim JBL Flip 6. Unerklärlich ist, warum Bose beim Soundlink Flex noch auf Bluetooth 4.2 (aus dem Jahr 2014, Reichweite bis zu 9 Meter) setzt. Das neuere Bluetooth 5.1 unterstützt theoretisch eine deutlich größere Reichweite (bis zu 40 Meter). Dafür ist ein Mikrofon eingebaut, man kann den Bose Soundlink Flex als Meeting-Lautsprecher nutzen, was ihn für mich auch zum idealen Gadget fürs Home-Office macht.

Vorteile:

Ausgewogener und angenehmer Klang

Gutes Produktdesign (passend für Wohnräume)

Freisprechfunktion dank Mikrofon

Nachteile:

Unterstützt nur Bluetooth 4.2

Teufel Boomster Go

Der Teufel Boomster Go für 99 Euro (UVP) hat sich im GIGA-Test die Wertung 86 Prozent verdient. Die robuste Box passt in große Hosentaschen (z. B. einer Cargohose) und läuft bis zu 10 Stunden mit einer Akkuladung.

Teufel Boomster Go mit Trageschlaufe (Bildquelle: GIGA)

Der Klang hat eine leichte Höhenbetonung und einen für die Größe recht kräftigen Oberbass. Alles in allem ein auf Hörspaß getrimmter Lautsprecher, der sich auf der Picknickdecke, in der Werkstatt oder am Fahrrad wohlfühlt. Zur Befestigung bietet sich das GoPro-kompatible Gewinde (¼ Zoll) auf der Rückseite an. Das Design ist allerdings nicht perfekt, denn der Boomster Go lässt sich trotz seines quaderförmigen Formats nicht so gut hochkant aufstellen.

Vorteile:

Lebendiger Klang, hohe Maximallautstärke

Leichte Bedienung mit gummierten Tasten

Wasserdicht und stoßfest

Kopplung mit weiterem Boomster Go möglich

Nachteile:

Leichte Höhenbetonung teilweise anstrengend

Kein Multipoint Bluetooth

Micro-USB statt USB-C

Teufel Rockster Go

Teufel ist eine verhältnismäßig kleine Marke aus Berlin, die sich schon vor vielen Jahren mit THX-Surround-Sets großen Respekt unter Heimkinos-Fans erarbeitet hat. Mit gelungenen Bluetooth-Lautsprechern wie dem Teufel Boomster (2017) zeigte der Hersteller bereits, dass man es auch im Bereich der tragbaren Boxen mit den ganz großen Namen locker aufnehmen kann. Der Rockster Go für 149 Euro (UVP) konnte im GIGA-Test stattliche 85 % abräumen.

Teufel Rockster Go (links) und Rockster Cross (Bildquelle: GIGA)

Der 700 Gramm schwere Lautsprecher ist robust und wasserdicht, sein spassbetonter Klang tönt druckvoll und für die Größe (21 × 11 × 6 cm) ausgesprochen laut, wenn es mal sein muss. Der große Bruder des Rockster Go ist übrigens der Rockster Cross, der mit einem Preis von 349 Euro aber deutlich mehr kostet.

Vorteile:

Spielt laut, ohne zu verzerren – ein echtes Kraftpaket

Passt in jeden Rucksack

Robust gebaut und wasserdicht

Nachteile:

Zu markantes Gehäusedesign

Bluetooth-Lautsprecher-Test: So wurden die Empfehlungen ausgewählt

Alle hier besprochenen Bluetooth-Boxen habe ich selbst genutzt. Zu einigen der Produkte findet ihr hier auf GIGA ausführliche Testberichte, die beim jeweiligen Modell verlinkt sind. Die Testmuster wurden uns dabei meist von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden Lautsprecher vorgestellt, die besonderes Lob von Kunden und Fachpresse erhalten haben und sich für einen Kauf empfehlen.

