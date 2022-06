Boxen von JBL, Bose und Sony: In dieser aktuellen Übersicht stellen wir euch die besten tragbaren Lautsprecher mit Bluetooth vor, die für unter 500 Euro im Handel zu finden sind.

Die hier besprochenen Bluetooth-Lautsprecher sind dank eingebautem Akku mobil einsetzbar, man kann sie also mehrere Stunden ohne Stromanschluss betreiben. Auch wenn einige Modelle eine Klinkenbuchse besitzen, ist die wichtigste Quelle für Musik und Sprache die drahtlose Verbindung per Bluetooth (Reichweite: ca. 10 Meter). Als Abspieler kommen Handys, Tablets, Laptops und MP3-Player mit Bluetooth in Frage. Größere BT-Lautsprecher werden zuweilen auch „Boombox“ oder „Ghettoblaster“ genannt.

Bose Portable Home Speaker

Rundum-Klang („360-Grad-Klang“) hat seine Vorteile, etwa wenn der Lautsprecher mittig auf einem Tisch steht oder sich eine gesellige Runde auf einer Picknickdecke versammelt hat. Der besonders hochwertig verarbeitete Bose Portable Home Speaker (bei Otto ansehen) strahlt Musik in alle Richtungen ab und eignet sich von daher besonders für diese Situationen. Ausführliche Informationen findet ihr in unserem GIGA-Test vom Bose Portable Home Speaker.

Bose Portable Home Speaker (Bildquelle: GIGA)

Bose Portable Home Speaker jetzt ab 329,71 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2022 15:05 Uhr

Wie der Name verrät, handelt es sich beim Portable Home Speaker von Bose um einen WLAN-Lautsprecher (unterstützt z. B. AirPlay 2), den man dank integriertem Akku zusätzlich auch mit ins Freie nehmen kann (dann Zuspielung per Bluetooth). Ein technisch sehr ähnlicher Konkurrent wäre etwa der Sonos Move. Weitere WLAN-Lautsprecher findet ihr in unserer Kaufberatung.

Vorteile:

Satter Klang, ertönt in alle Richtungen um die Box herum

Gute Verarbeitung, praktischer Tragegriff

Unterstützt sowohl Bluetooth als auch WLAN

Nachteile:

Innerhalb von Räumen sind 360-Grad-Sound-Lautsprecher nicht immer leicht aufzustellen, da sie idealerweise etwas Abstand zur Wand brauchen

Stabil gebaut, aber nicht so stoßsicher wie ein entsprechend geschützter Outdoor-Lautsprecher

Teufel Boomster (2021)

GIGA-Klangtipp Ein quaderförmiges, stabiles Gehäuse. Oben ein praktischer Tragegriff. Vorne ein Display, hinten eine Antenne. Der Boomster von Teufel (beim Hersteller ansehen) ist so simpel, so logisch und so gut. Die nunmehr 3. Generation (2021) der Box zeigt, wie man ein gelungenes Konzept sinnvoll weiterentwickelt.

Die Ausstattung ist umfassend und lässt kaum Wünsche offen: externe Zuspieler können per AUX-In verbunden werden, der Speaker ist (anders als die Vorgänger) geschlossen aufgebaut und wassergeschützt, ein Radio ist integriert (DAB+ und UKW), dank Multipoint Bluetooth können zwei Handys gleichzeitig in Verbindung bleiben, die Steuerung erfolgt optional per beiliegender Fernbedienung. Nur eine Smartphone-App fehlt – falls die überhaupt jemand vermisst. Der Klang ist für die Größenklasse phänomenal, insbesondere der tief reichende Bass und insgesamt ausgewogene Abstimmung können begeistern.

Teufel Boomster 2021 (Bildquelle: GIGA)

Schade, dass der Akku (ca. 18 Stunden Musik pro Ladung) mit einem externen Netzteil aufgeladen werden muss. Auch das Gewicht ist für den spontanen Spaziergang zum Park etwas hoch, in Innenräumen aber kein Problem. Gut zu wissen: Für häufige Außeneinsätze hat Teufel mit dem leichteren und noch robuster gebauten Rockster Cross (beim Hersteller ansehen) eine Alternative im Programm.

Stefan Bubeck , GIGA-Redakteur, Experte für Consumer Electronics, insbesondere Audio. Ein Schuhkarton voll Klangfarben Okay, zugegeben: Ich bin ein Teufel-Boomster-Fan. Diese klangstarke Kiste hat mich schon in der ersten Generation (2014) für sich gewinnen können. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich Musik gerne aufmerksam anhöre und tatsächlich eher selten im Hintergrund plätschern lasse. Und je genauer man hinhört, desto wichtiger ist eine vollständige, akkurate und mitreissende Wiedergabe. Bei Mini-Speakern im Handtaschenformat müssen Kompromisse eingegangen werden (Basstiefe, Dynamik, Stereoeffekt). In der Größenklasse des Boomster (ca. ein Schuhkarton) und bei der gut gelungenen Klangabstimmung sieht das schon anders aus – ich meine, hört sich das anders an. Nämlich müheloser, durchsetzungsstärker und aussagekräftiger: Ab hier fängt der echte Musikgenuss an.

Vorteile:

Sehr guter Klang, kann auch sehr laut

Vorbildliche Ausstattung (AUX, DAB+, UKW, Multipoint Bluetooth)

Wassergeschützt gemäß IPX5

Nachteile:

Externes Netzteil

Etwas schwer (3,75 kg)

Sony SRS-XP700

Du willst Party machen. Nicht so ein bisschen, mit Singer-Songwriter auf Zimmerlautstärke und 'nem Gläschen Weißwein. Nein, die Fenster müssen wackeln, die Bude soll einfach abgerissen werden: Rammstein, Pan-Pot, Cardi B und dazu noch Scooter! Tja, dann brauchst du keinen herkömmlichen Bluetooth-Lautsprecher, sondern eine sogenannte Partybox. Eines der beliebtesten Modelle ist die Sony SRS-XP700 (bei MediaMarkt ansehen), die mit 70 Zentimetern Höhe und 16,9 kg Gewicht einer ausgewachsenen Stereoanlage Konkurrenz macht.

Partylautsprecher SRS-XP700 (Bildquelle: Sony)

Sony SRS-XP700 Partybox jetzt ab 399,99 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2022 18:06 Uhr

Der Sound ist wie zu erwarten bassbetont und absolut partytauglich. Man sollte aber bedenken, dass die Ausdauer (bis zu 25 Stunden) mit aktiviertem „Megabass“ und gehobener Lautstärke erheblich kürzer ausfallen kann.

Vorteile:

Kräftiger Sound für Party in größeren Räumen und im Freien

Gute Ausstattung (LED-Partybeleuchtung, AUX-In)

Unterstützt Bluetooth 5.0

Nachteile:

Passt nicht in den Rucksack und wiegt so viel wie ein Fahrrad

Bluetooth-Lautsprecher-Test: So wurden die Empfehlungen ausgewählt

Alle hier besprochenen Bluetooth-Boxen habe ich selbst genutzt. Zu einigen der Produkte findet ihr hier auf GIGA ausführliche Testberichte, die beim jeweiligen Modell verlinkt sind. Die Testmuster wurden uns dabei meist von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden Lautsprecher vorgestellt, die besonderes Lob von Kunden und Fachpresse erhalten haben und sich für einen Kauf empfehlen.

Auch in der Preisklasse bis 200 Euro sind einige gute Bluetooth-Lautsprecher zu finden:

Weitere Tipps und allgemeine Infos zu Bluetooth-Lautsprechern findet ihr in unserem Ratgeber:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).