Libratone gehört zu den besten Optionen, wenn es um kompakte Boxen mit gutem Sound geht. Wer nach einem robusten Bluetooth-Lautsprecher sucht, kann sich nur noch heute den „Libratone Too“ inklusive Rubber-Cover zum absoluten Bestpreis sichern.

Libratone TOO - Bluetooth-Lautsprecher Bundle (caribbean green)

Je wärmer es wird, desto öfter sieht man in der Regel tragbare Bluetooth-Boxen, die während der Grillparty im Garten oder am See für Musik sorgen. Wenn ihr auf der Suche nach einem wasserfesten Lautsprecher mit hochwertigem Klang seid, lohnt sich aktuell das Angebot von Notebooksbilliger.de: Dort kostet der Libratone Too inklusive 4 Rubber Cover nur 52,99 Euro statt 69,99 Euro . Versandkosten sind im Preis bereits enthalten (3,99 Euro). Günstiger gab es die kompakte Box mit Rundumklang noch nie – ein neuer Bestpreis (Preisvergleich: idealo.de). Aber Achtung: Der Deal läuft nur bis einschließlich 19. Mai 2020 oder solange der Vorrat reicht.

Libratone Too – Bluetooth-Lautsprecher im Angebot: Gute Noten bei GIGA.DE & Stiftung Warentest

Für einen schnellen Überblick haben wir euch nachfolgend die wichtigsten Features des Libratone Too herausgestellt:

Abmessungen (BxHxT): 210 x 65 x 59 mm

Treiber: 2x 1,5 Zoll

Drahtlosverbindung: Bluetooth 4.1

Kabelverbindung: 3,5 Millimeter Klinke

Freisprecheinrichtung: ja

Akkulaufzeit: 12 Stunden

Gehäuseschutz: IPX4 (spritzwassergeschützt)

Gewicht: 600 Gramm

Der mit Stoff verkleidete Libratone Too ist für alle geeignet, die einen eleganten Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher mit ausgewogenem 360-Grad-Sound suchen, dem auch Wasser nicht sofort etwas anhaben kann. Dank der IPX4-Zertifizierung ist er gegen Spritzwasser geschützt. Mit den im Angebot von Notebooksbilliger.de enthaltenen „Rubber Covers“ könnt ihr ihn zudem vor weiteren Beschädigungen schützen.

Gesteuert wird die kleine Box über das Smartphone mit der Libratone-App und über Gesten auf dem großen Touch-Feld (Libratone-Logo), das sich auf der Oberseite neben dem Power-Knopf befindet. Optional kann die Box über die App auch mit kompatiblen Libratone-Lautsprechern zu einem Stereo-Paar verbunden werden. Wer eine Kabelverbindung bevorzugt, greift auf den 3,5-mm-Klinkenanschluss zurück.

Auch zum Telefonieren eignet sich der Lautsprecher, da er ein integriertes Mikrofon besitzt. In unserem Outdoor-Lautsprecher-Test (2016) konnte der Libratone Too als Testsieger überzeugen und auch bei der Stiftung Warentest (12/18) erhielt der kleine Speaker mit 2,1 eine gute Note. Wer sich den Bluetooth-Lautsprecher schnappen will, sollte schnell sein. Bis zum 19. Mai 2020 habt ihr Zeit (solange der Vorrat reicht).