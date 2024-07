Bob Dylan live: Tickets im Vorverkauf für die Deutschlandkonzerte

Eine Musiklegende kommt für mehrere Konzerte noch 2024 nach Deutschland. Wie ihr euch die Bob Dylan Tickets im Vorverkauf sichert und wann er in welchen Städten live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Mit der „Rough and Rowdy Ways Tour“ zeigt sich Bob Dylan ein weiteres Mal in Deutschland – und das ganze neunmal! Im Oktober landet der Nobelpreisträger hierzulande und ihr könnt euch ab Mittwoch, den 17. Juli 2024 Tickets im Vorverkauf sichern.

Bob Dylan Tickets im Vorverkauf für alle Konzerte

Mit den Prio-Tickets von RTL+ und der Telekom seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr Bob Dylan live erleben wollt. Seid ihr RTL+-Kunde, habt ihr ab Mittwoch, den 17. Juli 2024 um 10 Uhr die Möglichkeit Tickets für alle Bob Dylan Konzerte in Deutschland zu ergattern – ganze zwei Tage vor allen anderen.

Anzeige

Das Gleiche gilt für alle Telekom-Kunden – auch hier habt ihr die Chance zwei Tage vor dem allgemeinen Vorverkauf Tickets für die „Rough and Rowdy Ways Tour“ zu kaufen.

Anzeige

Solltet ihr den Startschuss für die Prio Tickets verpasst haben, habt ihr mit dem Ticketmaster Presale erneut die Möglichkeit vor allen anderen an Karten zu kommen. Der Ticketmaster Sale beginnt am Donnerstag, dem 18. Juli 2024 um 10 Uhr und somit 24 Stunden vor dem allgemeinen Vorverkaufstart. Für den Presale benötigt ihr lediglich einen Ticketmaster-Account.

Ab Freitag, dem 19. Juli 2024 um 10 Uhr sind die Tore zu den Tickets für alle geöffnet – solange bis dahin noch welche verfügbar sind.

„Rough and Rowdy Ways Tour“: Alle Termine in Deutschland

Vom 8. bis 27. Oktober tourt Bob Dylan durch Deutschland. In Frankfurt und Berlin legt der Songwriter sogar gleich zwei Stopps ein:

8. Oktober 2024, Erfurt, Messehalle

10. Oktober 2024, Berlin, Uber Eats Music Hall

11. Oktober 2024, Berlin, Uber Eats Music Hall

14. Oktober 2024, Nürnberg, Frankenhalle

16. Oktober 2024, Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

17. Oktober 2024, Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

21. Oktober 2024, Stuttgart, Porsche-Arena

22. Oktober 2024, Saarbrücken, Saarlandhalle

27. Oktober 2024, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

Den Start der neunten Etappe der „Rough and Rowdy Ways Tour“ macht der Musiker aber nicht in Deutschland, sondern in der Tschechischen Republik. Neben den Konzerten in Prag kommt Bob Dylan auch nach London, Paris und Edinburgh – wer es also nicht zu seinen Deutschlandkonzerten schafft, muss nicht zwingend weit reisen, um Bob Dylan live on Tour zu erleben.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.