Böhse Onkelz Tour 2024: Gibt es schon Tickets & Termine?

Der Konzert-Kalender für 2024 nimmt langsam, aber sicher Formen an. Immer mehr Bands und Künstler geben Live-Termine für das kommende Jahr bekannt. Wie sieht es mit den „Böhsen Onkelz“ aus? Kommt eine neue Tour 2024?

Die letzten Konzerte der Band gab es im Herbst 2022, als die durch Corona verschobene Tour nachgeholt wurde. 2023 hat die Band für eine Live-Pause genutzt. Die Auszeit wird aber aller Voraussicht nach bald ein Ende haben. Zwar wurde eine Tour für 2024 noch nicht offiziell angekündigt, es gibt aber Aussagen, nach denen man davon ausgehen kann, dass Stephan Weidner und Co. im nächsten Jahr wieder auf den Bühnen zu sehen sein werden.

Böhse Onkelz Tour 2024: Das ist bekannt

Eine entsprechende Information gibt es demnach in der offiziellen „Böhse Onkelz“-App. Dort können Fans Fragen an die Band stellen. Marco Matthes aus dem Presse-Management der Band bestätigt dort demnach, dass es 2024 eine Tour geben wird:

„In Bezug auf 2024 für den Moment soviel: Es wird eine Onkelz-Tour 2024 geben. Wann, wie und wo, das werdet ihr erfahren, sobald das Ganze spruchreicht ist. Im Moment müsst ihr euch gedulden, bis wir alle Informationen dazu mit euch teilen. Spoiler: Das wird wahrscheinlich noch etwas dauern.“

Böhse Onkelz 2024: Was ist geplant?

Es steht also fest, dass es eine Tour geben wird, allerdings gibt es noch keinerlei Informationen darüber, in welchen Städten die Band spielen wird und an welchen Terminen die Konzerte stattfinden. Bis der Vorverkauf beginnt, dürfte es also noch einige Wochen dauern. Nahezu ausgeschlossen ist hingegen, dass es eine Neuauflage des Böhse-Onkelz-Festivals „Matapaloz“ im Jahr 2024 geben wird. Über andere Festival-Auftritte, etwa auf der „G.O.N.D“ ist auch nichts bekannt.

Ebenfalls bestätigt ist aber, dass eine Blu-Ray mit Aufnahmen der Jubiläums-Shows in Frankfurt vom Sommer 2022 erscheinen wird. Hier gibt es aber ebenfalls noch keinen offiziellen Release-Termin. Informationen zu einem Album-Release 2024 gibt es nicht. Gut möglich, dass die Band mit neuen Songs auf Tour geht, allerdings steht eine Bestätigung aus, dass neues Material produziert wird.

2023 war Stephan Weidner mit seinem Solo-Projekt „Der W“ auf dem Wacken-Festival. Was ist bereits über Wacken 2024 bekannt?

