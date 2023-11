Böhse Onkelz Tour 2024: Tickets für Zusatz-Shows ab heute

Der Konzert-Kalender für 2024 nimmt langsam, aber sicher Formen an. Immer mehr Bands und Künstler geben Live-Termine für das kommende Jahr bekannt. Wie sieht es mit den „Böhsen Onkelz“ aus? Die Open-Air-Tour war innerhalb weniger Stunden ausverkauft, sodass man jetzt Zusatz-Shows ankündigt. Der Ticket-Vorverkauf dafür startet heute. Wo bekommt man die Karten und wann finden die Zusatz-Konzerte statt?

Update vom 17.November 2023: Der Ansturm war enorm und viele Fans sind leer ausgegangen. Das wollen die Onkelz nicht auf sich sitzenlassen und kündigen weitere Shows an. Es wird 2 weitere Termine geben:

17. August 2023: Bremen / Bürgerweide

20. August 2023: Berlin / Waldbühne

Für die Dresden-Termine werden zudem zusätzliche Karten für den Verkauf freigegeben.

Der Vorverkauf für die jüngsten Ankündigungen beginnt heute, am Freitag, den 17. November, um 15:00 Uhr auf Myticket.de. Am 14. September kommen die Böhsen Onkelz zudem nach Wels in Österreich. Die Karten gibt es ab dem oben genannten Zeitpunkt hier.