Lust auf Hörbücher? Wir haben einen GIGA-exklusiven Gutschein-Code für euch, mit dem ihr die Premium-Version der Hörbuch-App BookBeat ganze 75 Tage lang gratis testen könnt. Hier gibt es alle Infos.

Exklusiv bei GIGA: Testet BookBeat Premium 75 Tage lang gratis

Ihr liebt Hörbücher auf dem Weg zur Arbeit, zum Entspannen am Nachmittag oder als Einschlafhilfe genauso sehr wie wir? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Im Rahmen unseres 25. Geburtstags haben wir euch einen exklusiven GIGA-Gutschein für BookBeat organisiert. Folgt diesem Link und sichert euch mit dem Rabattcode „giga“ ganze 75 Tage lang gratis Hörspielspaß pur (Angebot bei BookBeat ansehen). Bei dem Gratis-Zugang handelt es sich um den Basis-Tarif und ihr könnt im Testzeitraum bis zu 25 Stunden pro Monat hören.

Normalerweise gibt’s nur 1 Monat und die Auswahl ist riesig: Mit über 100.000 Hörbüchern habt ihr die Qual der Wahl. Egal ob es „Die Känguru Chroniken“, „Die Tribute von Panem“ oder George Orwells „1984“ sein soll, fündig wird jeder. Einziger Wermutstropfen: Das Angebot gilt nur für Neukund*innen.

Bei der Anmeldung müsst ihr euch zwar für einen Tarif und eine Zahlungsart entscheiden, könnt aber problemlos bereits während des Testzeitraums kündigen.

Mehr kostenlose Hörbücher gibt’s hier:

Kostenlose Hörbücher: Hier findet ihr sie Abonniere uns

auf YouTube

BookBeat: Was bietet die Hörbuch-App?

Bei BookBeat könnt ihr aus 2 verschiedenen Tarif-Optionen wählen. Diese richten sich danach, wie viel Zeit ihr ins Hören von Hörbüchern investieren möchtet oder könnt.

Im Basis-Tarif könnt ihr bis zu 25 Stunden im Monat hören und zahlt dafür 9,99 Euro .

könnt ihr bis zu 25 Stunden im Monat hören und zahlt dafür . Im Premium-Tarif gibt es bis zu 100 Stunden im Monat für 16,99 Euro.

Wenn euch nach einiger Zeit auffällt, dass ihr mehr oder weniger Stunden nutzen möchtet, ist ein Wechsel zwischen den einzelnen Tarifen kein Problem. Auch kündigen geht per Knopfdruck und ist mit keinerlei Mehraufwand verbunden. Positiv hervorzuheben ist, dass man die Hörbücher in der App herunterladen und so auch unterwegs hören kann, ohne sein Datenvolumen aufzubrauchen.

In der BookBeat-App gibt es außerdem die Möglichkeit, ein Familienkonto zu erstellen. Dort können bis zu 5 Profile angelegt werden, pro Profil zahlt man dann 4,90 Euro im Basis-Tarif und 6,99 Euro im Premium-Tarif, sodass nicht jedes Familien-Mitglied einen eigenen Tarif buchen muss.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.